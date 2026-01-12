Neked is van B-terv pasid? Nem vagy egyedül, de tönkreteheti a párkapcsolatodat

Úgy tűnik, hogy a magánytól való rettegés sok mindenre ráveszi a nőket. A B-terv pasi intézménye mindig velünk volt, de az online társkeresés svédasztalánál virágkorát éli. A Computers in Human Behavior folyóiratban publikált kutatás rámutatott, hogy a párkapcsolatban élők 56%-a tart fenn legalább egy ilyen „takaréklángon” tartott viszonyt a párkapcsolata mellett. De vajon tényleg megéri B-tervekben gondolkozni?

Egyeseknek nem elég csak egy B-terv pasi a párkapcsolat mellett/helyett, hanem egy egész kispad kell.

Szombat este van, a Netflix nem köt le, az aktuális Nagy Ő pedig órák óta nem válaszol az üzenetedre. Te pedig előbányászod Lacit a Messenger süllyesztőjéből. Nem ő az álmaid hercege, nem tőle remeg meg a térded, de ő a biztos pont. A pszichológia ezt Fear of Being Single (FOBS) jelenségnek, az egyedülléttől való félelemnek hívja: lejjebb adod az igényeid, és kétségbeesetten kapaszkodsz olyanokba is, akikkel valójában te is tudod, hogy nincs közös jövőd. Lacinak, a B-terv pasinak semmi köze a szerelemhez. Ő csak egy két lábon járó szorongásoldó, amit akkor húzol elő a fiókból, amikor akarsz és ezzel szabotálod, hogy a saját utadat járhasd.

A technológia a melegágya az ilyen viszonyoknak. Egy lájk vagy egy emoji alacsony energiabefektetés, mégis fenntartja a kötődés látszatát. A tanulmány szerzői szerint, ha a tartalékosod ráadásul az egyik exed, azzal teszed a legrosszabbat magaddal: a vele való kommunikáció tovább növeli a bűntudatot. Azt feltételeznéd – és a legtöbben ezzel áltatjuk magunkat –, hogy ha van 2-3 vasad a tűzben, az növeli az önbizalmadat és a tudat, miszerint „kellesz valakinek”, boldogabbá tesz. A kutatás viszont rámutat, hogy ezt tényleg csak önáltatás. Azok, akik aktívan tartják a kapcsolatot a tartalékjelöltekkel, egyáltalán nem boldogabbak. Mi több, a tanulmány szoros összefüggést talált a tartalékolás és a depresszió, a szorongás, valamint a negatív érzelmi állapotok között.