Neked is van B-terv pasid? Nem vagy egyedül, de tönkreteheti a párkapcsolatodat

Úgy tűnik, hogy a magánytól való rettegés sok mindenre ráveszi a nőket. A B-terv pasi intézménye mindig velünk volt, de az online társkeresés svédasztalánál virágkorát éli. A Computers in Human Behavior folyóiratban publikált kutatás rámutatott, hogy a párkapcsolatban élők 56%-a tart fenn legalább egy ilyen „takaréklángon” tartott viszonyt a párkapcsolata mellett. De vajon tényleg megéri B-tervekben gondolkozni?
A B-terv pasi a párkapcsolat fűszere vagy gyilkosa?
- A „Laci-effektus”
- Digitális póráz
- Miért mérgező egy ilyen kapcsolat?
- Engedd el!
Kicsoda vagy micsoda az a B-terv pasi?
Szombat este van, a Netflix nem köt le, az aktuális Nagy Ő pedig órák óta nem válaszol az üzenetedre. Te pedig előbányászod Lacit a Messenger süllyesztőjéből. Nem ő az álmaid hercege, nem tőle remeg meg a térded, de ő a biztos pont. A pszichológia ezt Fear of Being Single (FOBS) jelenségnek, az egyedülléttől való félelemnek hívja: lejjebb adod az igényeid, és kétségbeesetten kapaszkodsz olyanokba is, akikkel valójában te is tudod, hogy nincs közös jövőd. Lacinak, a B-terv pasinak semmi köze a szerelemhez. Ő csak egy két lábon járó szorongásoldó, amit akkor húzol elő a fiókból, amikor akarsz és ezzel szabotálod, hogy a saját utadat járhasd.
Digitális póráz és mérgező biztonságérzet
A technológia a melegágya az ilyen viszonyoknak. Egy lájk vagy egy emoji alacsony energiabefektetés, mégis fenntartja a kötődés látszatát. A tanulmány szerzői szerint, ha a tartalékosod ráadásul az egyik exed, azzal teszed a legrosszabbat magaddal: a vele való kommunikáció tovább növeli a bűntudatot. Azt feltételeznéd – és a legtöbben ezzel áltatjuk magunkat –, hogy ha van 2-3 vasad a tűzben, az növeli az önbizalmadat és a tudat, miszerint „kellesz valakinek”, boldogabbá tesz. A kutatás viszont rámutat, hogy ezt tényleg csak önáltatás. Azok, akik aktívan tartják a kapcsolatot a tartalékjelöltekkel, egyáltalán nem boldogabbak. Mi több, a tanulmány szoros összefüggést talált a tartalékolás és a depresszió, a szorongás, valamint a negatív érzelmi állapotok között.
Miért mérgező fenntartani egy ilyen kapcsolatot?
A tanulmány következtetése szerint a biztonsági tartalékjátékos nem a magány ellenszere, hanem a boldogtalanság konzerválása. Minél több vasat tartasz a tűzben, annál kevésbé leszel elégedett az életeddel. A kutatók rámutattak a mechanizmusra, ami miatt a B-terv béklyóvá változik.
- A digitális önbecsapás: a tanulmány kiemeli, hogy ezeket a viszonyokat ma már nevetségesen könnyű fenntartani. Egy lájk, egy semmitmondó „mizu?”, egy vicces mém. Minimális befektetés, de az agyad mégis úgy érzékeli, hogy kapcsolódsz. Ez azonban csak illúzió.
- Égeti az érzelmi rezsit: bár azt hiszed, a tartalék pasi nem kér enni, valójában zabálja az energiádat. A tudatod mélyén folyamatosan futtatod a „mi lenne ha” forgatókönyveket és ez mentálisan lemerít.
- A boldogság gátja: a tartalékok jelenléte csökkenti az elköteleződési hajlandóságot a valódi partnered felé (vagy a jövőbeli igazi felé). Aki mindig menekülő úton gondolkozik, sosem érkezik meg a céljához.
Megoldás: engedd el a kispadon ülőket
A tanulmány szerzői szerint a B-tervek elszívják az energiát az elől, hogy megtaláld az A-tervet – vagy hogy végre megtanulj boldog lenni egyedül is. Amíg a pótkereket nézegeted a csomagtartóban, sosem fogsz tudni teljes gázzal a valódi nagy Ő karjaiba száguldani.
