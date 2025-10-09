Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 9., csütörtök Dénes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkeresés

Itt a 3-6-9 randiszabály a TikTok-ról: segít, hogy megtaláld az igazit

Moment RF - Yana Iskayeva
párkeresés TikTok randizás
Megakadtál a párkeresésben? A legújabb TikTok-trend, a 3-6-9 segít megtalálni a tökéletes társat. Mutatjuk a randizás legújabb szabályát!

Semmi sem varázslatosabb, mint egy új kapcsolat kezdete. Mindig izgalmas érzés, amikor a gyomrodban pillangók repkednek miközben randira indulsz, és azon gondolkodsz, hová vezethet a kapcsolatotok. A legújabb TikTok-trend, a 3-6-9  ezekre az érzésekre alapul. Nézd meg a közösségi média legújabb randizási szabályát!

randizás, párkapcsolat, párkeresés, tiktok
A Tiktok legújabb randizási szabálya a 3-6-9
Forrás:  Getty Image

A legújabb randizási szabály, a TikTok 3-6-9 módszere

Szeptember 6-án került fel egy videó a TikTok-ra, amelynek készítője azt mondja, hogy a szabály tökéletes azoknak, akik gyakran elfelejtik, hogy egy új kapcsolat kezdetén nem szabad túl gyorsan haladni, valamint azoknak is, akik irreális elvárásokkal állnak a szerelemhez. A TikTok-trend, a 3-6-9 párkeresési szabály arra ösztönöz, hogy a kapcsolat első kilenc hónapjában három dologra koncentrálj: a kémiára, az elkötelezettségre, és hogy illetek-e egymáshoz. A cél az, hogy ne keverd össze a kémiát az összeillőséghez, inkább keress olyan jeleket, amelyek arra utalnak, hogy valóban jól illettek egymáshoz.

Röviden összefoglalva: az első három hónap a mézeshetek szakasza, a következő három hónapban az élet nehezebbé és valóságosabbá válhat, a következő három hónapban pedig el kell döntened, hogy érdemes-e időt szánnod a kapcsolatra.

A randizási trend annyira kinőtte magát, hogy már kapcsolati szakértők is reagáltak rá. Dr. Sabrina Romanoff klinikai szakpszichológus és párkapcsolati szakértő szerint a 3-6-9-es szabály segíthet eldönteni, hogy érdemes-e folytatni egy hosszú távú kapcsolatot. Ez tökéletes megoldás, ha hajlamos vagy elhamarkodottan belevágni egy kapcsolatba, váratlanul elutasítanak vagy szakítasz valakivel, amit később megbánsz.

@annabellegesson

What are your thoughts on tbe 3 6 9 rule?🤔 Follow for more advice <3

♬ original sound - annabelle gesson

A 3-6-9 szabály valóságalapja

1-3. hónap

Ez a „mézeshetek” szakasza, amikor minden könnyűnek, szellősnek és csodálatosnak tűnik. Szórakoztató randevúkra jársz, állandóan együtt vagytok, és úgy tűnik, nem tudtok betelni egymással. Tényleg olyan, mintha egy romantikus film válna valóra. 

„Ez a szakasz általában három hónapig tart, mert az emberek általában még mindig a fantáziájukban élő ideális partnerüket vetítik a másikra” – mondja Sabrina a Bustle-nek.

 „Általában ennyi időbe telik, mire az ember abbahagyja a fantáziálást, és rájön, hogy a másiknak (is) vannak hibái” — teszi hozzá. A mézeshetek fázisában az emberek a legjobb formájukat hozzák. Mivel megpróbáljátok lenyűgözni egymást, könnyű úgy érezni, hogy megtaláltátok az Igazit. 

3–6. hónap

Romanoff szerint a mézeshetek után jelentkeznek az első megpróbáltatások a párkapcsolatban. Ekkor válnak nyilvánvalóvá a partner hibái és hiányosságai.„Általában ebben a szakaszban apró viták és nézeteltérések alakulnak ki” – mondja, hozzátéve, hogy ebben a szakaszban előfordulhat, hogy nehezebb beszélgetéseket kell lefolytatnotok. Nagyobb problémák is felmerülhetnek, amikor a fantázia elhalványul, és a helyét a valóság veszi át. Talán rájössz, hogy a partnered munkamorálja nem egyezik a tiéteddel vagy hogy rendszeresen késik a randevúitokról. Ebben a szakaszban teljesen normális, ha csalódott vagy, sok pár szakít ebben az időszakban.

6–9. hónap

Ez az igazi mindent eldöntő pillanat. A mézesheteknek vége, láttad, hogyan viselkedik a partnered vitákban és a mindennapi életben, és most eldöntheted, tetszik-e neked, amit látsz. Miután túljutottál a viharos első szakaszon és a potenciálisan idegesítő második szakaszon, a kapcsolatod kezd elcsendesedni és megtalálni a ritmusát. Ha minden rendben van, a kilenc hónapos határidő a tökéletes időpont arra, hogy valóban elkötelezzétek magatokat egymás mellett. Kilenc hónap elég idő arra is, hogy megismerjétek egymás kommunikációs stílusát, megbeszéljétek a hosszú távú céljaitokat, és leteszteljétek, hogy ugyanazokat az értékeket képviselitek-e.

A 3-6-9-es szabály hasznos módszer arra, hogy a sajt tempódban haladj, és a szerelem felé vezető úton azt tarthasd szem előtt, hogy mi szerinted a normális, és mi nem.

@bbybergz Replying to @giuliannaa.aa This isn’t “law” it’s just guidance for those who are less experienced in relationships #wlw #fypシ ♬ original sound - ALIAH

A Z generáció szex helyett ezt a furcsa intim helyzetet választja inkább

A legfrissebb kutatások alapján ezt a dolgot még a szexnél is intimebbnek tartja a Z generáció.

68-as póz: a Z-generáció önző hálószobareceptje

Önzőnek lenni sosem volt ennyire trendi. A Z generáció új kedvence a hálószobában, a 68-as póz. Kíváncsi vagy miért?

"Járj vele, míg meg nem utálod" – Tiktok trend, mely a pszichológusoknál már csak az internet népét osztja meg jobban

Egy szakítás soha nem egyszerű, ezernyi jó, annál is több rossz tanács létezik rá. Hogy a Tiktok legújabb szakítós trendje, melyik kategóriába sorolható, mindenki döntse el maga.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu