Itt a 3-6-9 randiszabály a TikTok-ról: segít, hogy megtaláld az igazit

Semmi sem varázslatosabb, mint egy új kapcsolat kezdete. Mindig izgalmas érzés, amikor a gyomrodban pillangók repkednek miközben randira indulsz, és azon gondolkodsz, hová vezethet a kapcsolatotok. A legújabb TikTok-trend, a 3-6-9 ezekre az érzésekre alapul. Nézd meg a közösségi média legújabb randizási szabályát!
Szeptember 6-án került fel egy videó a TikTok-ra, amelynek készítője azt mondja, hogy a szabály tökéletes azoknak, akik gyakran elfelejtik, hogy egy új kapcsolat kezdetén nem szabad túl gyorsan haladni, valamint azoknak is, akik irreális elvárásokkal állnak a szerelemhez. A TikTok-trend, a 3-6-9 párkeresési szabály arra ösztönöz, hogy a kapcsolat első kilenc hónapjában három dologra koncentrálj: a kémiára, az elkötelezettségre, és hogy illetek-e egymáshoz. A cél az, hogy ne keverd össze a kémiát az összeillőséghez, inkább keress olyan jeleket, amelyek arra utalnak, hogy valóban jól illettek egymáshoz.
Röviden összefoglalva: az első három hónap a mézeshetek szakasza, a következő három hónapban az élet nehezebbé és valóságosabbá válhat, a következő három hónapban pedig el kell döntened, hogy érdemes-e időt szánnod a kapcsolatra.
A randizási trend annyira kinőtte magát, hogy már kapcsolati szakértők is reagáltak rá. Dr. Sabrina Romanoff klinikai szakpszichológus és párkapcsolati szakértő szerint a 3-6-9-es szabály segíthet eldönteni, hogy érdemes-e folytatni egy hosszú távú kapcsolatot. Ez tökéletes megoldás, ha hajlamos vagy elhamarkodottan belevágni egy kapcsolatba, váratlanul elutasítanak vagy szakítasz valakivel, amit később megbánsz.
Ez a „mézeshetek” szakasza, amikor minden könnyűnek, szellősnek és csodálatosnak tűnik. Szórakoztató randevúkra jársz, állandóan együtt vagytok, és úgy tűnik, nem tudtok betelni egymással. Tényleg olyan, mintha egy romantikus film válna valóra.
„Ez a szakasz általában három hónapig tart, mert az emberek általában még mindig a fantáziájukban élő ideális partnerüket vetítik a másikra” – mondja Sabrina a Bustle-nek.
„Általában ennyi időbe telik, mire az ember abbahagyja a fantáziálást, és rájön, hogy a másiknak (is) vannak hibái” — teszi hozzá. A mézeshetek fázisában az emberek a legjobb formájukat hozzák. Mivel megpróbáljátok lenyűgözni egymást, könnyű úgy érezni, hogy megtaláltátok az Igazit.
Romanoff szerint a mézeshetek után jelentkeznek az első megpróbáltatások a párkapcsolatban. Ekkor válnak nyilvánvalóvá a partner hibái és hiányosságai.„Általában ebben a szakaszban apró viták és nézeteltérések alakulnak ki” – mondja, hozzátéve, hogy ebben a szakaszban előfordulhat, hogy nehezebb beszélgetéseket kell lefolytatnotok. Nagyobb problémák is felmerülhetnek, amikor a fantázia elhalványul, és a helyét a valóság veszi át. Talán rájössz, hogy a partnered munkamorálja nem egyezik a tiéteddel vagy hogy rendszeresen késik a randevúitokról. Ebben a szakaszban teljesen normális, ha csalódott vagy, sok pár szakít ebben az időszakban.
Ez az igazi mindent eldöntő pillanat. A mézesheteknek vége, láttad, hogyan viselkedik a partnered vitákban és a mindennapi életben, és most eldöntheted, tetszik-e neked, amit látsz. Miután túljutottál a viharos első szakaszon és a potenciálisan idegesítő második szakaszon, a kapcsolatod kezd elcsendesedni és megtalálni a ritmusát. Ha minden rendben van, a kilenc hónapos határidő a tökéletes időpont arra, hogy valóban elkötelezzétek magatokat egymás mellett. Kilenc hónap elég idő arra is, hogy megismerjétek egymás kommunikációs stílusát, megbeszéljétek a hosszú távú céljaitokat, és leteszteljétek, hogy ugyanazokat az értékeket képviselitek-e.
A 3-6-9-es szabály hasznos módszer arra, hogy a sajt tempódban haladj, és a szerelem felé vezető úton azt tarthasd szem előtt, hogy mi szerinted a normális, és mi nem.
