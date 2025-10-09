Itt a 3-6-9 randiszabály a TikTok-ról: segít, hogy megtaláld az igazit

Semmi sem varázslatosabb, mint egy új kapcsolat kezdete. Mindig izgalmas érzés, amikor a gyomrodban pillangók repkednek miközben randira indulsz, és azon gondolkodsz, hová vezethet a kapcsolatotok. A legújabb TikTok-trend, a 3-6-9 ezekre az érzésekre alapul. Nézd meg a közösségi média legújabb randizási szabályát!

A Tiktok legújabb randizási szabálya a 3-6-9

A legújabb randizási szabály, a TikTok 3-6-9 módszere

Szeptember 6-án került fel egy videó a TikTok-ra, amelynek készítője azt mondja, hogy a szabály tökéletes azoknak, akik gyakran elfelejtik, hogy egy új kapcsolat kezdetén nem szabad túl gyorsan haladni, valamint azoknak is, akik irreális elvárásokkal állnak a szerelemhez. A TikTok-trend, a 3-6-9 párkeresési szabály arra ösztönöz, hogy a kapcsolat első kilenc hónapjában három dologra koncentrálj: a kémiára, az elkötelezettségre, és hogy illetek-e egymáshoz. A cél az, hogy ne keverd össze a kémiát az összeillőséghez, inkább keress olyan jeleket, amelyek arra utalnak, hogy valóban jól illettek egymáshoz.

Röviden összefoglalva: az első három hónap a mézeshetek szakasza, a következő három hónapban az élet nehezebbé és valóságosabbá válhat, a következő három hónapban pedig el kell döntened, hogy érdemes-e időt szánnod a kapcsolatra.

A randizási trend annyira kinőtte magát, hogy már kapcsolati szakértők is reagáltak rá. Dr. Sabrina Romanoff klinikai szakpszichológus és párkapcsolati szakértő szerint a 3-6-9-es szabály segíthet eldönteni, hogy érdemes-e folytatni egy hosszú távú kapcsolatot. Ez tökéletes megoldás, ha hajlamos vagy elhamarkodottan belevágni egy kapcsolatba, váratlanul elutasítanak vagy szakítasz valakivel, amit később megbánsz.

A 3-6-9 szabály valóságalapja

1-3. hónap

Ez a „mézeshetek” szakasza, amikor minden könnyűnek, szellősnek és csodálatosnak tűnik. Szórakoztató randevúkra jársz, állandóan együtt vagytok, és úgy tűnik, nem tudtok betelni egymással. Tényleg olyan, mintha egy romantikus film válna valóra.

„Ez a szakasz általában három hónapig tart, mert az emberek általában még mindig a fantáziájukban élő ideális partnerüket vetítik a másikra” – mondja Sabrina a Bustle-nek.

„Általában ennyi időbe telik, mire az ember abbahagyja a fantáziálást, és rájön, hogy a másiknak (is) vannak hibái” — teszi hozzá. A mézeshetek fázisában az emberek a legjobb formájukat hozzák. Mivel megpróbáljátok lenyűgözni egymást, könnyű úgy érezni, hogy megtaláltátok az Igazit.