Őrület! A Z generáció új randitrendje teljes munkaidőssé teszi a randizást: itt a "stack dating"

Ha érezted már úgy, hogy a társkeresés mikéntje felér egy másodállással, akkor nem vagy egyedül. A legújabb randitrend nem is akar változtatni ezen. De vajon így közelebb kerülnek a szerelemhez, vagy csak megöli a romantikát? Lerántjuk a leplet a stack datingről!

Stack Dating: lejárt az idő, jöhet a következő.

Forrás: Shutterstock

Stack dating, avagy randihalmozás Z generációs módra Mi az a stack dating?

Hogy zajlik egy ilyen randi?

Mi az a Stack Dating?

A randitrend lényege, hogy a hagyományos, egész estés randi helyett egy órás meetingeket szerveznek le. Így ahelyett, hogy 2-3 estét áldoznának különböző randipartnerekre (kockáztatva azt, hogy rosszul fog elsülni és csak kárba veszik az idő), a randizók egyetlen napra sűrítik be az összes jelöltet.

Egy tipikus "stack dating" nap így néz ki:

18:00 – 19:00: Ital az "A" jelölttel (a bemelegítő kör).

19:30 – 20:30: Vacsora a "B" jelölttel (az ígéretesebb versenyző).

21:00 – ... : Koktélozás a "C" jelölttel (vagy ha a "B" nagyon jól sikerült, akkor a "C" lemondása egy gyors üzenetben).

A trend követői szerint a randihalmozásnak a következő előnyökkel jár:

Időhatékonyság: úgy vagy vele, hogy nincs időd heti háromszor sminkelni, hajat mosni és kiöltözni idegenek kedvéért? Ha már egyszer elkészültél, miért ne hoznád ki belőle a maximumot?

úgy vagy vele, hogy nincs időd heti háromszor sminkelni, hajat mosni és kiöltözni idegenek kedvéért? Ha már egyszer elkészültél, miért ne hoznád ki belőle a maximumot? Gazdasági okok: az infláció a randipiacot is elérte. Egyetlen este alatt beülni egy bárba vagy egy kávézóba olcsóbb, mint minden nap beülni valahova.

az infláció a randipiacot is elérte. Egyetlen este alatt beülni egy bárba vagy egy kávézóba olcsóbb, mint minden nap beülni valahova. Érzelmi védelem: ha tudod, hogy egy óra múlva jön a következő randipartner, nem éled bele magad túlságosan az első találkozásba. Ez segít elkerülni a korai kötődést és a csalódást. Ha az első partner bunkó volt, sebaj, 30 perc múlva itt a következő.

Azért vannak hátrányai is

Felszínes marad minden: A 45-60 perces villám randik minimális lelki sérüléssel járnak. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint ugyan ez szuper eszköz az elutasítás elkerülésére – csak közben az igazi kapcsolódást is megúszod vele.

A 45-60 perces villám randik minimális lelki sérüléssel járnak. Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint ugyan ez szuper eszköz az elutasítás elkerülésére – csak közben az igazi kapcsolódást is megúszod vele. Túl gyorsan kidobod, aki nem ad azonnali wow-élményt: Ha futószalagon érkeznek az új arcok, könnyen lecsúszhastz egy ígéretes jelöltről, akivel amúgy meg lenne a kémia, de nem okoz tűzijátékot az első 20 percben, mert az, hogy mennyire vagytok kompatibilisek egymással, csak később fog kiderülni. Így lehet, hogy pont azt dobod ki, akivel hosszú távon működne a kapcsolat.

Ha futószalagon érkeznek az új arcok, könnyen lecsúszhastz egy ígéretes jelöltről, akivel amúgy meg lenne a kémia, de nem okoz tűzijátékot az első 20 percben, mert az, hogy mennyire vagytok kompatibilisek egymással, csak később fog kiderülni. Így lehet, hogy pont azt dobod ki, akivel hosszú távon működne a kapcsolat. Döntésképtelenség és érzelmi kiégés: Amikor már táblázatot kéne vezetned, ki mit mondott a kutyájáról, hol lakik és mire allergiás, ott vége. Ha listákban, pontszámokban és rangsorokban kezded mérni az embereket, akkor valójában nem párt keresel, hanem terméket tesztelsz. Ha tárgyként kezeled az embereket, az gyorsan vezet oda, hogy eleged lesz az egész randizás-szerelem témakörből és kiégsz.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus nem javasolja ezt a formáját a randizásnak

„A randihalmozás veszélye a kiégés. Ez ilyen félelem vezérelte gondolkodás, amely merevvé és robotikussá teszi az ismerkedést. Elvész a varázs, hiszen aki így ismerkedik, az nem tud elmélyülni a beszélgetésben, mert úgy ül ott, mintha Ő lenne a HR-es, miközben várja a pályázókat az „életem szerelme” pozícióra. Praktikusnak tűnhet letolni több embert egy óra alatt, de ilyet általában csak azok csinálnak, akiknek rengeteg negatív tapasztalatuk volt korábban, és most ezeket szeretnék megúszni, az elköteleződéstől való félelem pedig szépen elmaszkolva „hatékonyságnak” hazudja magát. Szerintem azok a kapcsolatok, amelyek így indulnak, már a startvonalnál halálra vannak ítélve.”