Wonder Man: érkezik az MCU új filmsztár szuperhőse, aki felforgatja Hollywoodot

Ha a Marvel-univerzum eddig a világmegmentésről, az áldozathozatalról és az epikus csatákról szólt, akkor a Wonder Man egy teljesen új kérdést tesz fel: mi van akkor, ha a legnagyobb szupererő nem az ütés, hanem a hírnév? Simon Williams, azaz Wonder Man karaktere régóta létezik a Marvel-képregényekben, de az MCU-ban most kap először igazán reflektorfényt – méghozzá nem is akármilyet.
Ki az a Wonder Man?
- A Wonder Man az MCU első igazi „filmsztár” szuperhőse, aki reflektál a hírnév árnyoldalaira.
- A sorozat egyszerre szatíra, szuperhősdráma és Marvel-metakritika.
- Régi ismerősök, új fenyegetések és egy sötétebb Bosszúállók-jövőkép is körvonalazódik.
Wonder Man eredettörténete egyszerre klasszikus és furcsán mai. Egy bukott üzletember, akiből szuperhős lesz, majd a szuperképességek mellett a filmsztárság is az ölébe hullik. Igen, ő az a hős, aki nem titkos identitást rejteget, hanem vörös szőnyegen pózol. És pont ettől válik az egész kicsit kényelmetlenné – de nagyon izgalmassá.
Miről szól a Wonder Man-sorozat?
A Disney+-ra érkező Wonder Man-sorozat nemcsak egy újabb Marvel-sztori, hanem egyfajta önkritikus tükör is. Hollywood kulisszái mögé enged betekintést, miközben azt boncolgatja, mit jelent ma hősnek lenni egy olyan világban, ahol mindenki látható akar lenni.
A főszerepben Yahya Abdul-Mateen II látható, aki már korábban is bizonyította, hogy tökéletesen mozog az összetett, belső konfliktusokkal teli karakterek világában.
A sorozat különlegessége, hogy egyszerre játszik rá a Marvel grandiózus stílusára és figurázza ki azt. Kicsit olyan, mintha a szuperhősök találkoznának a valóságshow-k világával – csak itt az egó is szupererő.
Ismerős arcok, sötétebb jövő
A Wonder Man nem a légüres térbe érkezik. A Marvel-univerzum épp egy fordulópontnál tart: a Bosszúállók 5 körüli elméletek egyre sötétebb jövőt festenek, Doctor Doom felébredése pedig már nemcsak rajongói fantázia, hanem komolyan veendő irány is. Eközben a hírek szerint Evangeline Lilly egészségi állapota is árnyékot vet a Marvel jövőbeli terveire, ami újabb kérdéseket vet fel a régi hősök sorsáról.
És ha mindez nem lenne elég, a Wonder Man finoman reflektál a testkultuszra és az Adonisz-komplexusra is – női szemmel különösen érdekes módon. Mert mi történik akkor, ha a tökéletes test mögött egy tökéletlen lélek van?
Erre ad válasz a 8 részes Marvel-sorozat január 28-tól a Disney+-on.
Ezek is érdekelhetnek: