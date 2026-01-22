Jennifer Lawrence nagy alakítása: a Dögölj meg szerelmem az év egyik legnehezebb, mégis legfontosabb filmje − Kritika

Kevés film vállalja be azt, amit Lynne Ramsay új munkája, a Dögölj meg szerelmem mutat be. Nem magyaráz, nem diagnosztizál, nem nyugtat meg. Csak belök a mély vízbe, és ott is hagy. Ebben a nyugtalanító, hallucinációszerű világban Jennifer Lawrence olyan alakítást nyújt, amely nemcsak az idei év egyik legjobbja, hanem szerintünk a pályájának is az egyik új csúcspontja.

A Dögölj meg szerelmem az év egyik legmeghatározóbb filmje lett.

A Dögölj meg szerelmem nem egy kényelmes film: anyaságról, mentális szétesésről és házasságról beszél kompromisszumok nélkül.

Nehéz nézni, de muszáj: ritka darab, ami férfiaknak és nőknek egyaránt tükröt tart.

Jennifer Lawrence Grace szerepében nem játszik, hanem létezik. Idegrendszerrel, bőrrel, izommal, ösztönnel. Lynne Ramsay Dögölj meg szerelmem című filmje már az első percekben világossá teszi, hogy itt nem egy hagyományos anyaságtörténetről lesz szó.

A nyitóképben Grace kint kúszik a fűben, konyhakéssel a kezében, miközben a babája a házban van. Ha valaki eddig azt hitte, hogy a mentális betegségek csak „szalonképes” formában léteznek, itt gyorsan kijózanodik.

De kezdjük az elején

Grace és férje, Jackson (Robert Pattinson) egy örökölt házba költöznek Montana egyik városába. A film eleje szinte túlcsordul a vágytól. Vad, felszabadultan szexi, test a testen, kommunikáció szavak nélkül. Ramsay nem idealizálja a kapcsolatot — inkább megmutatja, hogy ez a kontaktus elsősorban fizikai nyelven működik. Amikor ez megszűnik, már nincs mihez visszatérni.

A baba érkezése sem hoz megnyugvást. Inkább izolációt, csendet és egyre növekvő belső feszültséggel színezi be a történetet. Grace egyedül marad a házban, Jackson dolgozik, a napok szinte összefolynak. A férj megpróbálja „megoldani” a dolgokat azzal, hogy vesz egy kutyát, ami persze sosem hallgat el és egyáltalán nem idomítható — ez tökéletes metaforája annak, mennyire félremegy minden, hiába volt jó a szándék.