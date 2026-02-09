Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 9., hétfő

Saját kutyájával házasodott össze az amerikai énekesnő: mutatjuk Jenny Lewis és Bobby esküvőjét - Videó

Komáromi Bence
2026.02.09.
Az énekesnő úgy gondolta, hogy az 50. születésnapi buliján hivatalosan is összeköti az életét a házi kedvencével, Bobbyval. Jenny Lewis nem mindennapi esküvőjén még a zenésztársai is részt vettek.

Hihetetlen, de igaz! Jenny Lewis a saját hátsó udvarában mondta ki a boldogító igent a kutyájának, Bobbynak. A kis fekete szőrpamacs kevésbé volt izgatott, mint a gazdája, azonban türelmesen megvárta a ceremónia végét, amely vélhetőleg egy jutalomfalattal zárult a számára.

Jenny Lewis összeházasodott a kutyájával, Bobbyval
Jenny Lewis összeházasodott a kutyájával, Bobbyval
Forrás: Getty Images North America

Jenny Lewis esküvője igazán különlegesre sikeredett

Ahogy arról lapunk korábban részletesen beszámolt, az amerikai énekesnő az 50. születésnapi buliját egybekötötte az esküvőjével, így minden barátja és kollégája meghívást kapott az exkluzív eseményre. Az esküvőn készült felvételek alapján a násznépet nem zavarta az a tény sem, hogy Jenny nem egy öltönyös úriemberrel, hanem a saját kutyájával kötötte össze az életét.

A furcsa ceremónia további részleteit a TikTok-videónkban tudjátok megtekinteni:

Saját kutyájával házasodott össze Jenny Lewis Az amerikai énekesnő meghökkentő ötlettel állt elő az 50. születésnapja alkalmából.

