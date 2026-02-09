Saját kutyájával házasodott össze az amerikai énekesnő: mutatjuk Jenny Lewis és Bobby esküvőjét - Videó

Hihetetlen, de igaz! Jenny Lewis a saját hátsó udvarában mondta ki a boldogító igent a kutyájának, Bobbynak. A kis fekete szőrpamacs kevésbé volt izgatott, mint a gazdája, azonban türelmesen megvárta a ceremónia végét, amely vélhetőleg egy jutalomfalattal zárult a számára.

Jenny Lewis összeházasodott a kutyájával, Bobbyval

Forrás: Getty Images North America

Jenny Lewis esküvője igazán különlegesre sikeredett

Ahogy arról lapunk korábban részletesen beszámolt, az amerikai énekesnő az 50. születésnapi buliját egybekötötte az esküvőjével, így minden barátja és kollégája meghívást kapott az exkluzív eseményre. Az esküvőn készült felvételek alapján a násznépet nem zavarta az a tény sem, hogy Jenny nem egy öltönyös úriemberrel, hanem a saját kutyájával kötötte össze az életét.

