Elképesztő történet Japánból: egy 32 éves nő otthagyta hús-vér vőlegényét, majd viszonyt kezdett egy ChatGPT által kreált figurával, akivel most össze is házasodott. Nem, ez nem egy Black Mirror-rész, hanem a való világ!

Egy japán nő egy ChatGPT által kreált karakterhez ment feleségül.

A ChatGPT furcsa hatása: a kiberszerelem létrejötte A mesterséges intelligenciát és a ChatGPT-t manapság már szinte az élet minden területén használjuk.

Yurina Noguchi, egy japán nő a szerelmét is itt találta meg, miután felbontotta jegyességét egy valódi férfival.

Yurina össze is házasodott a virtuális karakterrel.

Az AI-pszichózis során elmosódik a felhasználók valóságérzékelése.

ChatGPT, a mindennapjaink megmentője vagy az ember lebutítója?

Az egyik leghíresebb mesterséges intelligencia alapú chatbot, a ChatGPT napjaink egyik legvitatottabb témája. A chatbotot ma már rengetegen használják pszichológus helyett, sőt vannak, akik házassági tanácsadásra vagy étkezési tippekre használják az alkalmazást. Mondani sem kell, egyik sem vezet túl jó eredményekhez.

Ha mégis rendszeresen használod az AI alapú chatbotot, akkor vigyázz, hiszen nem mindent kellene megosztanod vele! Vannak ugyanis bizonyos témák melyeket a saját érdekedben érdemes kerülnöd a ChatGPT felületén, hiszen egy rosszul elsült kérdés, és máris a rács mögött találhatod magad!

Kiberszerelem a ChatGPT-vel, avagy hogyan szerezz magadnak AI-férjet

De vissza a japán nőhöz, Yurina Noguchihoz, aki annyit használta a ChatGPT-t, hogy más örömöket is felfedezett benne.

Minden azzal kezdődött, hogy Yurina úgy döntött, a ChatGPT-től fog kérni életmódváltási és szerelmi tanácsokat. Elég érdekesen tehette fel a kérdéseit, ugyanis a chatbot azt javasolta neki, hogy bontsa fel jegyességét és lépjen ki a többéves kapcsolatából. Yurina ezt meg is tette, majd elkezdett beszélgetni az AI-jal úgy, hogy azt egy videójátékos karakterre és a saját igényeire kezdte hangolni.

Az elején csak valakivel akartam beszélgetni. De ő [mármint a létrehozott AI-karakter] mindig kedves volt, és mindig meghallgatott. Egy idő után rájöttem, hogy beleszerettem.

– nyilatkozta a japán nő.