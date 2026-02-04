Cselédsorsok a 19. században – Ilyen volt valójában a személyzet élete a főúri házakban

Míg a Bridgerton korábbi szezonjai csak érintőlegesen mutatták a személyzet sorát, addig a 4. évadban Sophie karakterén keresztül mélyebb betekintést kaphatunk a cselédek életébe. Ugyan a kosztümös sorozat szélsőséges példa, a szereplő helyzete pedig eleve speciális, arra szépen rávilágít, hogy a női szolgák sorsa nem volt fenékig tejfel. De vajon milyen volt az élet egy nemesi, nagypolgári udvarházban? Ennek jártunk utána.

Nehéz volta 19 századi cselédek sorsa.

Forrás: Getty Images

Egy 19. századi cseléd élete Paraszti, alacsony sorból származó vagy árva lányok szegődtek el cselédnek.

Egy női szolga napirendje szigorúan be volt osztva, reggeltől estig robotolt.

Kiszolgáltatott helyzetükből kevés esély volt a kitörésre.

Hogyan lett cseléd az ember lánya?

Talán nem leplezünk le nagy titkot azzal, ha eláruljuk, hogy a szolgálólányok jellemzően a szegényebb paraszti rétegből, később a munkásosztályból kerültek ki. Sokszor már egészen zsenge korukban 12-14 év körül cselédsorba kerültek a lányok, ha a családnak szüksége volt a bevételre.

Ilyen körülmények között természetesen rendkívül alárendeltek voltak munkaadóiknak, visszabeszélésnek nem volt helye. Gyakran ajánlás vagy munkaközvetítő útján kerültek az uradalmakba, de létezett egy ún. "cselédbörze" nevű esemény is, ahol a rabszolgavásárhoz kísértetiesen hasonló procedúrán találtak újabb szolgát. A hierarchia csúcsán a tapasztalt szakácsok, komornák voltak, mivel a fiatal, tapasztalatlan lányokat nehezebb volt betanítani, ahogy a Bridgertonban is láthattuk.

Tudtad? A cseléd szó eredete a család kifejezésből ered, melyek eredetileg egymás szinonimái voltak, háznépet jelentettek. A két szóalak csak a 19. század környékén vált ketté.

Egy szolgálólány mindennapjai

A személyzet napja igen korán, olykor reggel 5 előtt kezdődött, hogy mire a háziúr és családja felébred, minden készen álljon. Attól függően, hogy szobalány vagy konyhai kisegítő volt az alkalmazott, a takarításban, tálalásban, főzésben, mosásban segédkezett, feladatkörük a házimunkák széles palettáját lefedte. Az első étkezést rendszerint délelőtt költötték el, mely jószerivel valami italféle volt, dél körül jutottak először meleg ételhez, azonban a fő étkezésig egészen este 9-10 körülig várni kellett, miután munkaadóik megvacsoráztak.

Szegényes koszton tengődtek, olcsóbb húsokat, zöldségeket, kenyeret, hüvelyeseket, valamint a háziak maradékát fogyasztották. Nem számított az íz, a lényeg, hogy legyen energiájuk elvégezni napi feladataikat.

Szabadidő, mint olyan szinte ismeretlen fogalom volt egy cseléd szótárában, jellemzően vasárnap este kaptak kimenőt. Igazán szerencsés volt az, aki három havonta egy egész szabadnapot kapott. Életük nagy részét a munka és a háziasszony szigorú ellenőrzése tette ki. Még költéseikről is pontosan el kellett számolniuk. Helyzetüket az is remekül illusztrálja, hogy gyakran nem is saját nevükön, hanem egy gyűjtőnéven szólították őket, hogy a háziasszony névmemóriáját ne kelljen próba elé állítani.