Azok, akik erre a napra szervezik az állásinterjút, szinte biztosan megkapják a munkát

Life
2025.10.10.
Egy vezérigazgató most elárulja, a hét melyik napja hozhatja el álmaid munkáját. Az állásinterjútippek között ugyanis ritkán esik szó arról, mennyire nem mindegy, melyik napra szervezed a találkozót.

Amikor egy állásinterjúra készülünk, hajlamosak vagyunk minden apró részletet túlgondolni, például, hogy mennyire legyen határozott a kézfogás, vagy hány másodpercig nézzünk a másik szemébe. Van azonban valami, amiről az állásinterjútippek között ritkán hallani, az időzítésről. Pedig egyetlen rosszul megválasztott nap elég lehet ahhoz, hogy az álmaink állása kicsússzon a kezünkből.

sikeres állásinterjú időpontja
Állásinterjútippek, avagy ezeket a napokat hagyd ki a számításból.
Állásinterjútippek, avagy erre a napra kérd a találkozót

A szakmai felkészültség, a magabiztosság és a tökéletes önéletrajz mellett rengeteg apró tényező is befolyásolhatja a döntéshozókat: a testbeszéded, a ruhád színe, a hangod tónusa, hogy kész vagy-e apró hazugságokra, sőt még az is, milyen kedve van annak, aki veled szemben ül. No meg persze az se mindegy, mikor van a munka-randi. Hiszen, ahogy a mondás is tartja, „minden az időzítésen múlik”, ami különösen igaz a karrierépítés esetén. Richard Edwards, egy brit PR ügynökség vezérigazgatója szerint a sikeres állásinterjú azon is múlhat, hogy melyik napra szól a találkozó időpontja. Te is azok közé tartozol, akik automatikusan elfogadják az első felajánlott lehetőséget, mert örülnek, hogy egyáltalán eljutottak idáig? Akkor van egy rossz hírünk. Ezzel ugyanis hátrányos helyzetbe is hozhatod magad, ráadásul a tudtodon kívül.

Mikor hívnak be állásinterjúra?

Edwards szerint, ha van rá mód, a keddet válaszd. Ez a nap ugyanis az üzleti/vállalati világban maga az arany középút. Már túlélték a hétfői káoszt, de még messze van a hétvégi lazulás. A vezetők ilyenkor fókuszáltabbak, és hajlamosabbak higgadtan, objektíven dönteni. A kedd ráadásul a hét legproduktívabb napja is egyben. A napon túl a pontos időpont sem mindegy, az állásinterjútippek között is a délelőtt 10 és délután 2 közötti időszakot említik, mint ideális opció. Ekkor az interjúztatók már túlestek a reggeli e-mail áradaton, de még nem fáradtak el annyira, hogy a figyelmük elkalandozzon. 

A keddi állásinterjún részt vevő jelöltek gyakran érzik úgy, hogy mennyire gördülékenyen ment minden. Nemcsak ők érzik magukat nyugodtabbnak és magabiztosabbnak, de az interjúztatók is jobb hangulatban vannak, ami már önmagában fél siker.

Mi a baj a hét többi napjával állásinterjú szempontjából?

A hétfő maga a zűrzavar. Az emberek a hétvégi üzemmódból még csak próbálnak visszatérni, miközben a postaládájuk tele van, a meetingek pedig egymást érik. A hétfői állásinterjúk épp ezért nem túl szerencsések. A másik véglet a péntek, amikor már mindenki fél lábban az irodán kívül van, így nagyon nehéz rád, vagyis a jelöltre koncentrálni.

A sikeres állásinterjú titka
Szerezd meg álmaid munkáját ezekkel az állásinterjú tippekkel.
Ennek fényében a szerda és csütörtök is szóba kerülhet, de ne örülj elsőre, mert bizony ezek a napok sem telnek egyszerűen. Szerdán a legtöbb helyen tetőzik a határidők, projektek és beszámolók miatti stressz. A szakmai interjúztatóknak nehéz fókuszáltan figyelniük rád, hiszen fejben gyakran máshol járnak. Csütörtökön mindenki a hét lezárására koncentrál, és hol sürgetően, hol lassan telik a munkaidő, munkakeresőként azonban egyik energia sem kedvez számodra.

A keddi állásinterjú titkos üzenete

Amennyiben te javaslod a keddi találkozót, azzal azt üzened magadról, hogy stratégiailag gondolkodsz, tudatos vagy és odafigyelsz a részletekre. Ezek pedig mind olyan tulajdonságok, amelyeket a munkáltatók igencsak nagyra értékelnek. Így, ha legközelebb lehetőséged nyílik napot választani, célozz meg egy kedd délelőtti állásinterjús időpontot!

Ez az egyetlen igazságtalan kérdés az állásinterjún eldöntheti, hogy felvesznek-e

Van egy ártatlannak tűnő kérdés, amely az állásinterjúk egyik legalattomosabb csapdája – a HR-esek ugyanis ez alapján döntik el, hogy kellesz-e nekik.

7 dolog, ami az állásinterjún elárulja, hogy szörnyű lesz ott dolgozni

Néha a vonzó pozíció valójában maga a rémálom. Ha szeretnéd elkerülni a stresszt, a rossz főnököt és a túlórák tömkelegét, akkor ezekre a jelekre érdemes figyelned az állásinterjún!

A kérdés, amit mindenképpen tegyél fel az állásinterjú VÉGÉN

Karrierszakértők szerint az álommunka megszerzésében kulcsszerepe van annak, hogy az állásinterjún milyen benyomást keltesz a HR-esben. Sokan azt gondolják, hogy a sokszor trükkös állásinterjú kérdések megválaszolása elég lehet a sikerhez, de tévednek. Az állásinterjú kérdések közül van egy, amit neked kell feltenned a reménybeli munkáltatódnak.

 

 

