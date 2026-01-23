Ha ezeket észleled egy állásinterjún, akkor menekülj – Íme a legdurvább red flagek

Mielőtt jelentkezel egy adott céghez és elérkezne az állásinterjú napja, jobb, ha előtte alaposan lecsekkolod, hová is mennél dolgozni. Egy állásinterjú lényege nemcsak az, hogy a munkavállalót teszteli egy adott vállalat, hanem az állást kereső is teszteli a munkáltatót.

Az állásinterjún nemcsak a munkavállalót tesztelik, hanem a munkáltatót is.

Forrás: Moment RF

Ezek a legdurvább red flagek egy állásinterjún

Ha szeretnél hosszútávú, stabil munkahelyet, akkor érdemes jól felkészülni az állásinterjúra és belekérdezni a cég működésébe is. Az alábbiakban azokra a jelekre hívjuk fel a figyelmet, amelyek megóvhatnak egy rossz választástól! Íme a legnagyobb állásinterjús red flagek!

Nem egyértelmű a munkakör

Manapság sajnos egyre gyakoribb, hogy a munkáltatók több feladatkört is összevonnak, ezzel rengeteg pénzt megspórolva. Ennél már csak az a rosszabb, ha ezekhez a munkakörökhöz még a feladatokat sem tudják pontosan körülírni – vagy azért mert az illető nem ért hozzá, vagy pedig azért, mert olyan sok lenne, hogy inkább bele sem kezdenek. Szintén előfordul, hogy a munkáltató maga sem tudja, mire keres embert, hanem amolyan beugróként számítana rád, ami valljuk be: nem túl hízelgő.

Jöhet a hatodik kör...

Teljesen természetes, ha többkörös állásinterjún kell részt venned, azonban mindennek van egy határa: ha már sokadjára mész be ugyanoda és még mindig nem tudtak dönteni, akkor valószínűleg vagy csak hitegetnek, vagy teljesen komolytalan a felvételi folyamat – netán már mást kinéztek a pozícióra és téged csak tartalékként kezelnek, amíg az biztossá nem válik. Akárhogy is legyen, ezt érdemes mielőbb felismerni, hogy faképnél hagyhasd az ilyen munkáltatót.

Azt kérdezik, hogy mennyit akarsz keresni nettóban

Az ilyen cégeket jobb már az elején otthagyni, mert gyaníthatod, hogyha lehetőségük lesz rá, akkor mindig a kiskapukat fogják keresni és nem a te érdekeidet tartják szem előtt. Minden cégnél fontos a költséghatékonyság, de a neked járó kedvezményeket beépíteni a nettó bérbe, az egyszerű átverés. Mindig bruttó bérben egyezz meg, hogy a kedvezményekkel valóban jobb bért kaphass kézhez.