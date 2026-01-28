Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így csusszan ki az állás a kezeid közül: ez az a 3 főbenjáró bűn, amitől egy HR-es azonnal gyanút fog

123rf.com -
baki gyanús viselkedés állásinterjú
Jónás Ágnes
2026.01.28.
Mesterien összeállítottad az önéletrajzod, egyedi motivációs levelet küldtél a cégnek, a személyes beszélgetésen azonban úgy érzed, hogy a kémia közted és a toborzó között nem az igazi. Talán elkövetted az állásinterjún azt a 3 hibát, amitől a gyanút fogott?

Már a zsebedben érzed a szerződést, hiszen megfelelsz a szakmai elvárásoknak, rendelkezel munkatapasztalattal és skillekkel, a legideálisabb színű ruhát vetted fel a személyes beszélgetésre, és minden gond nélkül el tudnád képzelni magagad a cég közösségében. Ne feledd, hogy a cél előtt is könnyen el lehet bukni az állásinterjún, főleg, ha elköveted az alábbi 3 főbenjáró „bűnt”. 

Állásinterjú fiatal jelentkezővel és HR-essel.
Te is elköveted ezt a 3 dolgot az állásinterjún? Forrás:  123rf.com

Az állásinterjú buktatói, avagy 3 dolog, amitől a HR-es azonnal gyanút fog

  • Miért lehet probléma, ha csak magadról beszélsz?
  • Miket említhetsz a gyengeségeid között az állásinterjún?
  • Hogyan rontja teljesítményedet a stressz a személyes beszélgetés során?

Én, én, én – Folyamatosan csak magadról beszélsz az állásinterjún

Természetesen az interjú része, hogy bemutatkozz és ismertesd a karrierutadat, de ha magadon kívül senki mást nem méltatsz, az óriási szarvashiba, és a HR-esnek intő jel lehet. Voltak olyan főnökeid, akikre felnéztél szakmailag? Részt vettél olyan konferenciákon, ahol az egyik előadótól kifejezetten sokat tanultál? Sződd bele bátran a mondandódba, és emeld ki volt kollégáid sikereit is a csapatmunkák kapcsán. Úgyis rá fognak kérdezni, milyennek értékeled az előző munkahelyed, tehát jobb, ha kicsit a dolgok elébe mész. 

Ha senki mást nem említesz magadon kívül, túlzottan egoistának és törtetőnek tűnhetsz, aki akár másokon is képes átgázolni, például az előléptetés érdekében. 

Egoista nő kabátban, állásinterjún.
Állásinterjún a túlzott önfényezés visszatetsző lehet a munkáltatónak és a toborzónak is. 
Forrás: Shutterstock

Gondosan elhallgatod a gyengeségeidet

Az egyik leggyakoribb interjúkérdés: Mit tart a gyengeségének? Nehogy elkezd sorolni az összes gusztustalan szokásod (és ezt az 5 dolgot se mondd soha az állásinterjún!), de azt sem ajánljuk, hogy azt válaszold: Igyekszem lefaragni a tökéletességemből, vagy Túlzottan maximalista vagyok. Valahol a kettő között van az arany középút. Beszélj őszintén, légy releváns, maradj a realitások talaján – sokkal hitelesebbnek fogsz tűnni. 

Ha például tudod magadról, hogy nem vagy a szavak embere, elmondhatod, hogy írásban jobban kommunikálsz, és hogy dolgozol azon, hogy a prezentációk és előadások terén magasabb színvonalat üss meg. 

Nyugodtan utalhatsz arra is, hogy kész vagy fejlődni, és szívesen veszed, ha a cég tanfolyamokkal segíti a fejlődésed. 

Túlzottan rágörcsölsz az állásinterjúra

Van az a stressz, ami képes motiválni az embert, és van az, amitől úgy viselkedünk, mint elefánt a porcelánboltban. Ha görcsösen ügyelsz arra, hogy a kávé, amivel megkínálnak, ne löttyenjen ki, hidd el, ki fog. Ha túlzottan ügyelsz arra, hogy illedelmes legyél, valami biztosan kellemetlenül alakul. Ha egyébként nem szoktál egyenes háttal ülni, de az állásinterjú miatt direkt kihúzod magad, fel fog tűnni a HR-esnek, hogy nem önmagadat adod. 

Fiatal nő kilöttyentett kávéval.
Ha rágörcsölsz, bevonzod a legrosszabbat. 
Forrás:  123rf.com

Viszont semmiképp ne káromkodj, ha kilöttyen a kávé, mert, ha stresszes helyzetben így reagálsz, joggal hihetik rólad, hogy a hétköznapi apróságokat is hasonlóan kezeled. Bízz magadban, használj stresszlabdát és mantrázz pozitív mondatokat magadnak az állásinterjú előtti percekben.

