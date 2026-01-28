Így csusszan ki az állás a kezeid közül: ez az a 3 főbenjáró bűn, amitől egy HR-es azonnal gyanút fog

Már a zsebedben érzed a szerződést, hiszen megfelelsz a szakmai elvárásoknak, rendelkezel munkatapasztalattal és skillekkel, a legideálisabb színű ruhát vetted fel a személyes beszélgetésre, és minden gond nélkül el tudnád képzelni magagad a cég közösségében. Ne feledd, hogy a cél előtt is könnyen el lehet bukni az állásinterjún, főleg, ha elköveted az alábbi 3 főbenjáró „bűnt”.

Az állásinterjú buktatói, avagy 3 dolog, amitől a HR-es azonnal gyanút fog

Miért lehet probléma, ha csak magadról beszélsz?

Miket említhetsz a gyengeségeid között az állásinterjún?

Hogyan rontja teljesítményedet a stressz a személyes beszélgetés során?

Én, én, én – Folyamatosan csak magadról beszélsz az állásinterjún

Természetesen az interjú része, hogy bemutatkozz és ismertesd a karrierutadat, de ha magadon kívül senki mást nem méltatsz, az óriási szarvashiba, és a HR-esnek intő jel lehet. Voltak olyan főnökeid, akikre felnéztél szakmailag? Részt vettél olyan konferenciákon, ahol az egyik előadótól kifejezetten sokat tanultál? Sződd bele bátran a mondandódba, és emeld ki volt kollégáid sikereit is a csapatmunkák kapcsán. Úgyis rá fognak kérdezni, milyennek értékeled az előző munkahelyed, tehát jobb, ha kicsit a dolgok elébe mész.

Ha senki mást nem említesz magadon kívül, túlzottan egoistának és törtetőnek tűnhetsz, aki akár másokon is képes átgázolni, például az előléptetés érdekében.

Állásinterjún a túlzott önfényezés visszatetsző lehet a munkáltatónak és a toborzónak is.

Gondosan elhallgatod a gyengeségeidet

Az egyik leggyakoribb interjúkérdés: Mit tart a gyengeségének? Nehogy elkezd sorolni az összes gusztustalan szokásod (és ezt az 5 dolgot se mondd soha az állásinterjún!), de azt sem ajánljuk, hogy azt válaszold: Igyekszem lefaragni a tökéletességemből, vagy Túlzottan maximalista vagyok. Valahol a kettő között van az arany középút. Beszélj őszintén, légy releváns, maradj a realitások talaján – sokkal hitelesebbnek fogsz tűnni.

Ha például tudod magadról, hogy nem vagy a szavak embere, elmondhatod, hogy írásban jobban kommunikálsz, és hogy dolgozol azon, hogy a prezentációk és előadások terén magasabb színvonalat üss meg.

Nyugodtan utalhatsz arra is, hogy kész vagy fejlődni, és szívesen veszed, ha a cég tanfolyamokkal segíti a fejlődésed.