Állásinterjún az előző munkahelyedről faggatnak? Csak ezzel az 1 válasszal nyerhetsz

A vállalatok a legtöbb esetben megbízható és hosszú távban gondolkodó munkatársat keresnek. Éppen ezért teszik fel az előző munkahelyeddel kapcsolatos kérdést az állásinterjún. De mielőtt elárulnánk, mi az az 1 tuti válasz, amit ilyenkor bevethetsz, nézzük meg, melyek azok a megnyilvánulások, amik kifejezetten tiltólistásak.

Ne hagyd, hogy elragadjanak az indulatok. Az állásinterjú nem a sértegetés és a szitkozódás helye.

Forrás: Shutterstock

Amire még csak céloznod is tilos az állásinterjún

Ne beszélj negatívan a volt munkahelyedről és a főnöködről. Képzeld el, hogy venné ki magát, ha összefutnál valakivel, aki levegővétel nélkül rád önti a sérelmeit. Nyilván sokkolna. Ha negatívumot mondasz a volt főnöködről és a kollégákról, az interjúztatónak akaratlanul is az jut majd az eszébe, hogy vajon hasonlókat mondasz majd róluk is. Az alábbi válaszokat is temesd el mélyen magadban.

„Kényszerítettek, hogy munkaidő után is dolgozzak."

„Zsugoriak voltak, nem is történt béremelés.”

„A főnök szakmailag inkompetes volt, ráadásul már az elejétől nem volt szimpatikus nekem.”

„Csak a sajátjaikat léptették elő. Ha nem valakinek a valakije voltál, nem termett babér.

„Be kellett járni! Home office egyáltalán nem jöhetett szóba.”

Állásinterjún több kényes kérdést is feltehetnek neked. Előzó munkahelyeddel kapcsolatban jobb, ha előre átgondolod, milyen választ adsz, mert ezen múlhat, továbbjutsz-e.

Forrás: Shutterstock

Állásinterjú kérdések és válaszok Mit mondj, ha az előző munkahelyedről kérdeznek?

Milyen mondj, ha érzékeltetni szeretnéd az előző munkahelyeden történt igazságtalanságokat?

Mit mondj, ha elbocsátottak az előző munkahelyedről?

Akkor mit válaszolj?

Maradj profi és diplomatikus. Akár szépen, akár csúnyán váltál el előző munkáltatódtól, érdemes visszafogottan mesélni róla. Ahelyett, hogy sértő szavakkal illeted a volt főnököd és a kollégákat, inkább fogalmazz így, mert csakis ezzel nyerhetsz csatát:

„A cég nem teljesítette maradéktalanul azokat az ígéreteket, amelyeket a munkába álláskor tett, ezért úgy döntöttem, továbbállok.”

Ennyi bőven elég, kivéve, ha tovább faggatnak. Ez esetben ez lesz a legjobb válasz, amit adhatsz:

„Egy bizonyos idő elteltével nem éreztem, hogy szakmailag és anyagilag továbbfejlődhetek. Szeretnék végre egy stabil helyen dolgozni, ahol több lehetőségem van megmutatni a képességeimet.”

Ebben burkoltan benne van, hogy vágysz a fejlődésre, hajlandó vagy új dolgokat megtanulni, valamint az is, hogy nem veszed jó néven, ha egy bizonyos idő elteltével nem kerül újratárgyalásra a bérezés. Hiszen mindenki pénzből él.