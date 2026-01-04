Állásinterjún az előző munkahelyedről faggatnak? Csak ezzel az 1 válasszal nyerhetsz

A vállalatok a legtöbb esetben megbízható és hosszú távban gondolkodó munkatársat keresnek. Éppen ezért teszik fel az előző munkahelyeddel kapcsolatos kérdést az állásinterjún. De mielőtt elárulnánk, mi az az 1 tuti válasz, amit ilyenkor bevethetsz, nézzük meg, melyek azok a megnyilvánulások, amik kifejezetten tiltólistásak.
Amire még csak céloznod is tilos az állásinterjún
- Ne beszélj negatívan a volt munkahelyedről és a főnöködről. Képzeld el, hogy venné ki magát, ha összefutnál valakivel, aki levegővétel nélkül rád önti a sérelmeit. Nyilván sokkolna. Ha negatívumot mondasz a volt főnöködről és a kollégákról, az interjúztatónak akaratlanul is az jut majd az eszébe, hogy vajon hasonlókat mondasz majd róluk is. Az alábbi válaszokat is temesd el mélyen magadban.
- „Kényszerítettek, hogy munkaidő után is dolgozzak."
- „Zsugoriak voltak, nem is történt béremelés.”
- „A főnök szakmailag inkompetes volt, ráadásul már az elejétől nem volt szimpatikus nekem.”
- „Csak a sajátjaikat léptették elő. Ha nem valakinek a valakije voltál, nem termett babér.
- „Be kellett járni! Home office egyáltalán nem jöhetett szóba.”
Állásinterjú kérdések és válaszok
- Mit mondj, ha az előző munkahelyedről kérdeznek?
- Milyen mondj, ha érzékeltetni szeretnéd az előző munkahelyeden történt igazságtalanságokat?
- Mit mondj, ha elbocsátottak az előző munkahelyedről?
Akkor mit válaszolj?
Maradj profi és diplomatikus. Akár szépen, akár csúnyán váltál el előző munkáltatódtól, érdemes visszafogottan mesélni róla. Ahelyett, hogy sértő szavakkal illeted a volt főnököd és a kollégákat, inkább fogalmazz így, mert csakis ezzel nyerhetsz csatát:
„A cég nem teljesítette maradéktalanul azokat az ígéreteket, amelyeket a munkába álláskor tett, ezért úgy döntöttem, továbbállok.”
Ennyi bőven elég, kivéve, ha tovább faggatnak. Ez esetben ez lesz a legjobb válasz, amit adhatsz:
„Egy bizonyos idő elteltével nem éreztem, hogy szakmailag és anyagilag továbbfejlődhetek. Szeretnék végre egy stabil helyen dolgozni, ahol több lehetőségem van megmutatni a képességeimet.”
Ebben burkoltan benne van, hogy vágysz a fejlődésre, hajlandó vagy új dolgokat megtanulni, valamint az is, hogy nem veszed jó néven, ha egy bizonyos idő elteltével nem kerül újratárgyalásra a bérezés. Hiszen mindenki pénzből él.
Amennyiben ellenállhatatlan vágyat érzel arra, hogy szidd a korábbi munkahelyed
Kell, hogy legyen a tarsolyodban néhány örökzöld, amit bármikor bevethetsz, ha kérdezik, miért hagytad ott az előző munkhelyed. Jobban jársz, ha ezeket sorolod, ventillálni pedig ráérsz bármikor a barátaidnak.
- A válság elérte a céget, sok embert leépítettek, köztük engem is.
- Vérfrissítésre volt szükségem, mert úgy éreztem, némileg kiégtem. (Akkor is ezt mondd, ha a kollégák miatt utáltál bejárni).
- Olyan élethelyzetbe kerültem, ami indokolttá tette, hogy meghozzam a döntést: otthagyom a munkahelyem.
Amennyiben elbocsátottak az előző munkahelyedről
Csábító lehet, hogy hazudj, vagy hogy letagadd a kirúgást, de hidd el, sokkal emberibbnek fog hatni, ha őszintén elmondod, hogy mi történt. Egyrészt, mert szimpátiát válthat ki, ha elismered, hogy hibáztál, másrészt, mert ma mindenki mindennek utána tud nézni, tehát ez a világ túl kicsi ahhoz, hogy az ilyesmi hosszú ideig titokban maradjon.
Bár az előző munkahelyeddel kapcsolatos kérdések és a vájkálás valóban feltéphet sebeket, nézd úgy, hogy valójában ez egy remek lehetőség. Ha inkább jövőbeli céljaidra összpontosítasz, azzal érettségről és profizmusról teszel tanúbizonyságot.
Egy őszinte, de diplomatikusan megfogalmazott válasz pozití irányba billentheti el a mérleget, és meggyőzheti a munkáltatót arról, hogy te vagy az a megbízható jelölt, akit keresnek. Nem kell hazudni, de illik árnyalni a mondanivalót.
