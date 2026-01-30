Az első indiai állatvédő, aki 100 millióért rendezett a kutyájának esküvőt

Paris Hilton híresen nagy kutyaimádó, olyannyira, hogy ünnepeken összeöltözik a kedvenceivel, és a vele élő négylábúak saját ruhatárral rendelkeznek. De Lady Gaga és Cristiano Ronaldo is nyíltan vállalják, hogy elkényeztetik kisállataikat. Az kutyák iránti rajongásra a történelemben is találunk egészen elképesztő példákat – ezek közül az egyik legaranyosabb történet az indiai Muhammad Mahabat Khanhoz, India egyik legismertebb uralkodójához fűződik. Az 1900-as években aktív fejedelem különleges kapcsolatot ápolt négylábú társaival. Olyannyira rajongott a kutyákért, hogy emberként kezelte őket, és nemegyszer ki is mondta, hogy tiszta, őszinte szeretetük és rendíthetetlen hűségük miatt többre tartja őket az emberi fajnál.

Muhammad Mahabat Khan kutyaimádó volt, úgy szerette az állatait, mint a fiát.

Forrás: profimedia

A kutya, akinek 100 millióért rendezett esküvőt India uralkodója

Mit tehet egy gazda, ha tudomására jut, hogy kedvenc nőstény kutyájára szemet vetet egy kan golden retriever?

Muhammad Mahabat, India uralkodója az 1900-as években esküvőt rendezett kutyáinak, korántsem szűk körben és kicsit sem potom összegért.

A menyasszonyt indiai szokásoknak megfelelően vitték a szertartás helyszínére.

Míg más uralkodók diplomáciai eseményeken és a magánéletben találták meg a boldogságot, addig Muhammad Mahabat a vásárolt és a befogadott kutyái társaságában érezte magát igazán felszabadultnak.

Ahogy teltek az évek, a maharadzsa palotája valóságos kutyaparadicsommá változott: több, mint 800 különböző fajtájú és habitusú eb éldegélt itt, akik az „alapszolgáltatásokon” (fürdetés, etetés) kívül királyi bónuszokban is részesültek.

Mindegyikük saját szobával rendelkezett, szolgák lesték kívánságaikat és külön vakaró-simogatószemélyzet felelt a komfortjukért. A maharadzsa szívéhez különösen egy kutyus, a Roshanara nevezetű állt a legközelebb; neve ragyogó ékességet jelentett. Órákon át képes volt játszani vele, és még az ágyára is felengedte.

Amikor tudomására jutott, hogy Roshanara szíve egy bizonyos Bobby nevű golden retrieverért dobog, elhatározta, hogy a románcot méltó módon ünnepli meg. Áldását adta a szerelmesek házasságára, és el is kezdte szervezni az évszázad egyik legfényűzőbb ceremóniáját.

Az ünnepség minden részlete a fényűzésről szólt: a tappancsos menyasszonyt indiai hordszéken vitték a Durbar Hallba, míg az izgatott vőlegény arany karkötőkkel és nyaklánccal díszítve érkezett egy szűk, 250 kutyából álló menet élén. Katonai zenekar és díszőrség kísérte őket, és az udvarban minden ember teljesen természetesnek vette, hogy a maharadzsa kedvenc kutyája összeköti az életét egy felső középosztálybeli retrieverrel.