Kanye West felesége bizarr luxusbútorokat dobott piacra - Fotó

Újra a címlapokra került Kanye West felesége, Bianca Censori. A korábban meztelen ruháival és extravagáns megjelenésével hírhedté váló modell újra a botrányok középpontjába került. Mi kellett ehhez? Semmi más, mint hogy elindítsa az első lakberendezési tárgyakat értékesítő cégét, amely igencsak döbbenetes dizájnú bútorokat készít.

Kanye West második felesége, Bianca Censori nőket ábrázoló bútorokat kezdett el árulni

Forrás: WireImage

Kanye West felesége több üzletbe is belevágott az idei évben

A PageSix számolt be arról, hogy Bianca december végén bejelentette, hogy piacra dobja az első bútor- és ékszerkollekcióját. A lakberendezési tárgyak között azonban bizarr darabokat találhatunk. Több bútordarab is meztelen ruhás nőket ábrázol, akik tornászpózokban láthatóak. Később a modell arról beszélt, hogy az alkotásai szándékosan rá hasonlítanak és a kollekciójával a feminizmust szeretné támogatni. December végén Kanye West is megosztotta a felesége termékeit az Instagram-oldalán, és arról írt, hogy mérhetetlenül büszke rá, hogy Bianca belevágott, hogy megvalósítsa az álmait.

Bianca Censori answers Eight Questions from Wallpaper magazine as she unveils her debut art performance.



Bianca Censori views revolution as originating where behavior is first learned and the home where power is normalised. pic.twitter.com/Pk8nu5tF3i — Ye Lawyer (@TheLifeofEllie7) December 13, 2025

A közösségi médiában megosztott képek azonban nem nyerték el az emberek tetszését, számtalan negatív komment érkezett, amelyek rámutattak, hogy ezek a darabok szándékosan botrányosra sikerültek, hogy ezzel is médiaszenzációt tudjon kicsikarni a házaspár, ezzel pedig még több emberhez jutassák el a termékeiket.

Ha kíváncsiak vagytok a többi darabra is, akkor Bianca Censori Instagram-oldalára kattintva láthatjátok mindegyik bútort.