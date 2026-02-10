Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szexi kukoricaárus lett az év TikTok-sztárja: a fél világ majszolná a portékáját

igaz történet tiktok sztár Isztambul
Nagy Kata
2026.02.10.
Isztambul első számú turistacsalogatója többé nem a bazársor és nem is az ínycsiklandó teakülönlegességek, hanem egy őrjítően sármos kukoricaárus, akinek dolgos kezei alá mi magunk is szívesen kerülnénk.

Manapság minden sarkon találni egy önjelölt TikTok-sztárt, de olykor az internet jóra használja az erejét és olyasvalakit tesz népszerűvé, aki soha nem kereste a hírnevet. Elég egy utcai stand, két igéző szempár és két erős, markos kéz és a turisták máris olyan oldalát látják a városnak, amiből többet szeretnének kapni, mint egy egyszerű ízelítő. 

Alper Temer az új TikTok-sztár
Az új TikTok-sztárról, Alper Temerről nehéz levenni a szemünket! 
Forrás: instagram

Szerény kukoricaárus lett az év legfelkapottabb TikTok-sztárja

  • Jelenleg Alper Temel az egyik legnépszerűbb TikTok-és Instagram-sztár.
  • A fiatal férfi azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy őrülten jól néz ki és mellette még szerénynek is tűnik.

Új látványosság költözött Isztambul utcáira egy fiatal, sármos férfi személyében, aki azért különleges, mert...nos, mert fiatal, sármos és emellett még láthatóan dolgozik is és hát mi többre is vágyhatna manapság egy a realitások talaján élő nő? Alper Temel a legtöbb férfival ellentétben sosem akart sztár lenni: nem osztogatott tanácsokat az interneten, ahogy a legújabb gasztronómiai trendeket sem ő diktálta, csupán a kukoricát forgatja Isztambul utcáin, de úgy, hogy attól szem nem marad szárazon! 

A 25 éves szépfiú minden, csak nem nagyravágyó: gyermekkora óta a felmenőihez hasonlóan a kereskedelemben dolgozik és testvérével együtt kukoricát és gesztenyét árul Isztambul egyik legforgalmasabb pontján, Karaköy környékén.

Hogyan lett mégis egyik napról a másikra több mint félmillió követője az Instagramon? A képeit elnézve nem nehéz kitalálni: Alper ugyanis a szemléltető ábra lehetne a szótárban a genetikai lottóötös fogalma mellett és ha azt hiszed túlozunk, csak mélyedj bele a kellőképp dokumentált Instagram oldalába! 

A legjobb pedig az egészben, hogy már a videók alapján is lejön, hogy ez a fiú egy végtelenül egyszerű (persze a szó nemes értelében) srác, aki nem pózol, nem játszik szerepet, egyszerűen csak beszélget a vásárlókkal, viccelődik és mindenkivel úgy bánik, mintha együtt rúgták volna a bőrt általánosban. 

Érthető hát, hogy rövid időn belül nemzetközi rajongótábora lett és a szelfizni (is) vágyó turistacsajok úgy gyűlnek köré, mint a legyek arra a bizonyos papírra.

@alper_temell #istanbul #karaköy #türkiye #corn #chestnut ♬ son original - Hugo Orientation

Persze amikor valaki ennyire népszerű lesz, azonnal megjelennek a keselyűk: Alpert már reklámokkal és médiaszereplésekkel is megkörnyékezték, de a török kukoricaárus két lábbal a földön – vagy legalábbis a standja mellett. Úgy tűnik hát, hogy ez a férfi nem kér a figyelemből és pont ezért nem tudjuk levenni róla a szemünket – hiszen ez frissítő egy olyan világban, ahol tényleg mindenki influenszer akar lenni. 

