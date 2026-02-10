Sophie sorsa: elárvulva, kiszolgáltatva – Mit jelentett gyámolt gyereknek lenni a 19. században?

Számos szépirodalmi műben és filmben fel-fel tűnnek a gyámolt, pártfogolt gyerekek. Ugyan a felszínen egyfajta nevelőszülőségnek tűnik, a wardship, jobb alternatíva híján a gyámság fogalma egy jóval bonyolultabb intézmény volt, mely a jogtörténet afféle sajátos mellékterméke volt. Ismerd meg a Bridgertonból ismert Sophie háttértörténete mögötti valóságot.

Sophie karaktere a Bridgertonban a gyámság intézményének ellentmondását járja körül.

Gyámoltak, wardok a történelemben A wardship intézménye a középkori feudalizmusból ered.

A független bíróságok megjelenésével vette fel gyermekvédelmi jellegét.

A gyámság a 19. század végére vált teljesen jogi kategóriává.

Nemesi előjogok hálójában: a gyámság gyökerei

Ugyan a jogban a gyámság ma is létező kategória, az intézmény számos változáson ment át az idő folyamán, nem egyszer inkább volt hatalomtechnikai eszköz, mintsem védelmet jelentő menedék. A wardship gyökerei a középkori társadalomig nyúlnak vissza: ha egy földesúr bérlője örököse nagykorúsága előtt halt meg, akkor a birtokos megkapta a földek védelmi és haszonélvezeti jogát, valamint kiházasíthatta az örököst. Ez a jog mindaddig fennállt, amíg az örökös be nem töltötte a nagykorúságot.

Ennél fogva a gyámság joga értékes árucikké vált, hisz ezáltal busás bevétele, de még nemesi címekre is szert lehetett tenni.

Gyakori volt a jog adásvétele, az sem volt ritka, hogy a gyám később maga vette feleségül gyámleányát. (Utóbbira remek példa Charles Brandon esete, aki VIII. Henriktől vásárolta meg Katherine Willoughby gyámságát, akit később feleségül is vett.) Mivel a feudalizmusban nem léteztek független bíróságok, a hűbérurak neve egyet jelentett a törvénnyel, komolyabb változás csak a hatalmi ágak szétválasztásakor következett be az újkorban. Ekkortájt vette fel a gyámság intézménye gyermekvédelmi jellegét.

Pártfogoltak a 19. században

Mire eljutottunk a régenskorig a 19. század elején a gyámolt gyerekek bevett jelenséggé váltak, az intézmény pedig nemcsak az elárvult, de elvált szülők gyerekeire is kiterjedt. Pártfogolt gyereket befogadhatott egy közeli rokon, szomszéd vagy – ahogy a Bridgerton 4. évadában Sophie esetében is láthattuk – egy házasságon kívül született gyereket is magához vehetett a szülő. Ritka esetben, általában akkor, amikor rendkívül nagy vagyon, esetleg cím forgott kockán, a bíróság vette gondozásába a gyereket.

Ennek az intézménynek az egyik oka az volt, hogy a 19. század elején a gyerekvédelem még igencsak gyerekcipőben járt, az árvaházakban mostoha körülmények uralkodtak, csak a legszegényebbek kerültek oda.

A helyzetet bonyolította, hogy kizárólag az apa rendelkezhetett arról, ki legyen a gyerek gyámja, ha pedig azelőtt halt meg, hogy erről végrendelkezett volna, a Kancelláriai Bíróságra hárult a feladat. Legtöbbször egy rokon kapta meg a nemes és jövedelmező feladatot, azonban a bíróság odafigyelt rá, hogy kivel házasították ki a pártfogoltat, nem engedték, hogy kiszorítsák jogos örökségéből.