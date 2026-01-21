Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sajnáljuk, Timothée Chalamet: Vinnie Hacker az új szépfiú, akire mindenki rákattant

GettyImages - Denise Truscello
eufória szépfiú lista
Hajdu Viktória
2026.01.21.
Úgy tűnik, Hollywoodban hivatalosan is generációváltás zajlik. Bocsi, Timmy új szépfiú került a helyedre. Bemutatjuk Vinnie Hackert!

Eljött a várva várt pillanat, amikor új szépfiú került a crush-trónunkra. Nem szavaztunk róla, nem írtunk petíciót, egyszerűen csak megtörtént. Így robbant be most Vinnie Hacker neve a köztudatba és ha hihetünk a pletykáknak (márpedig miért ne hinnénk), az Eufória új évada csak ráerősít majd erre a jelenségre.

Vinnie Hacker egy sajtóeseményen.
Vinnie Hacker már most első a crush-listánkon. 
Forrás: GettyImages

3 dolog, amit azonnal tudnod kell Vinnie Hackerről

  • A TikTok egyik legsötétebb tekintetű, legkarizmatikusabb exportcikke.
  • Gamerből lett divatikon és szívtipró.
  • És igen: úgy tűnik, hogy feltűnik az Eufória új évadában is.

Vinnie Hacker felemelkedése nem olyan klasszikus történet, mint a Depp-DiCaprio-Pitt szentháromságé. Nincs gyerekszínészi múlt, nincs Disney-csatornás előélet. Ő már a digitális korszak gyermeke. Igen, hölgyeim, gamer, TikTok-sztár, modell és most már színész is. Az a típus, aki nem kopogtatott az ajtón, hanem egyszerűen berobbant rajta.

Ki az a Vinnie Hacker?

A Seattle-ből származó Vinnie eredetileg videójátékos tartalmakkal kezdte a pályafutását, majd jöttek a lassított felvételek, a sötét tekintet, és a „nem is próbálkozom, mégis jól nézek ki” attitűd. Az internet pedig, ahogy kell, azonnal beleszeretett. Milliós követőtábor, divatkampányok, kifutók – és most úgy tűnik, egy komolyabb sorozatszerep is.

@vhackerr

Was in the middle of dishes

♬ tower of memories - ivri

Viszont a rossz hír az, hogy a 23 éves fiatal jelenleg nem szingli, egy másik influenszerrel, Jillian Brennával van már lassan egy éve boldog párkapcsolatban. 

És hogy miért imádjuk ennyire? 

Mert Vinnie Hacker pontosan azt tudja, amitől egy modern idol működik: egyszerre elérhetetlen és nagyon is emberi. Posztol gaming setupot, beszél mentális egészségről, közben pedig úgy pózol egy divatfotón, mintha erre született volna. Nem akar többnek látszani, mint ami – és talán pont ezért működik. Ilyen volt anno Chalamet is, de úgy tűnik, hogy a Kardashian-Jenner lányok után teljesen elvesztette már a báját.

@vhackerr

Ok last spam gn

♬ ILUV - Yeat

Színésznek áll

Az Eufória világa pedig tökéletes terep lehet számára. A sorozat mindig is híres volt arról, hogy új arcokat emel ikonikus magasságokba, és egy Vinnie Hacker-típusú karakter simán beleillik ebbe a sötét, túlfűtött, érzelmileg szélsőséges univerzumba. Bár a készítők egyelőre szűkszavúak, az iparági pletykák szerint Vinnie egy új, meghatározó mellékszerepben tűnhet fel az Eufória 3. évadában – és őszintén? Mi már most látjuk magunk előtt a TikTok-elemzéseket.

@mtvuk Vinnie Hacker has officially been announced as a new addition to the Euphoria season 3 cast ✨ Other actors joining the show include Rosalía, Natasha Lyonne & Trisha Paytas #VinnieHacker #Euphoria #Euphoriaseason3 #MTVCeleb ♬ original sound - xxtristanxo

Nyugi, Timothée Chalamet persze továbbra is ikon marad. De Hollywoodban van egy szabály: mindig jön egy új arc, aki máshogy, frissebben, Gen Z-kompatibilisebben hat. Vinnie Hacker nem akar Chalamet lenni. Ő egyszerűen csak Vinnie Hacker – és jelenleg ez bőven elég.

