Sajnáljuk, Timothée Chalamet: Vinnie Hacker az új szépfiú, akire mindenki rákattant

Eljött a várva várt pillanat, amikor új szépfiú került a crush-trónunkra. Nem szavaztunk róla, nem írtunk petíciót, egyszerűen csak megtörtént. Így robbant be most Vinnie Hacker neve a köztudatba és ha hihetünk a pletykáknak (márpedig miért ne hinnénk), az Eufória új évada csak ráerősít majd erre a jelenségre.

Vinnie Hacker már most első a crush-listánkon.

Forrás: GettyImages

3 dolog, amit azonnal tudnod kell Vinnie Hackerről A TikTok egyik legsötétebb tekintetű, legkarizmatikusabb exportcikke.

Gamerből lett divatikon és szívtipró.

És igen: úgy tűnik, hogy feltűnik az Eufória új évadában is.

Vinnie Hacker felemelkedése nem olyan klasszikus történet, mint a Depp-DiCaprio-Pitt szentháromságé. Nincs gyerekszínészi múlt, nincs Disney-csatornás előélet. Ő már a digitális korszak gyermeke. Igen, hölgyeim, gamer, TikTok-sztár, modell és most már színész is. Az a típus, aki nem kopogtatott az ajtón, hanem egyszerűen berobbant rajta.

Ki az a Vinnie Hacker?

A Seattle-ből származó Vinnie eredetileg videójátékos tartalmakkal kezdte a pályafutását, majd jöttek a lassított felvételek, a sötét tekintet, és a „nem is próbálkozom, mégis jól nézek ki” attitűd. Az internet pedig, ahogy kell, azonnal beleszeretett. Milliós követőtábor, divatkampányok, kifutók – és most úgy tűnik, egy komolyabb sorozatszerep is.

Viszont a rossz hír az, hogy a 23 éves fiatal jelenleg nem szingli, egy másik influenszerrel, Jillian Brennával van már lassan egy éve boldog párkapcsolatban.

És hogy miért imádjuk ennyire?

Mert Vinnie Hacker pontosan azt tudja, amitől egy modern idol működik: egyszerre elérhetetlen és nagyon is emberi. Posztol gaming setupot, beszél mentális egészségről, közben pedig úgy pózol egy divatfotón, mintha erre született volna. Nem akar többnek látszani, mint ami – és talán pont ezért működik. Ilyen volt anno Chalamet is, de úgy tűnik, hogy a Kardashian-Jenner lányok után teljesen elvesztette már a báját.

Színésznek áll

Az Eufória világa pedig tökéletes terep lehet számára. A sorozat mindig is híres volt arról, hogy új arcokat emel ikonikus magasságokba, és egy Vinnie Hacker-típusú karakter simán beleillik ebbe a sötét, túlfűtött, érzelmileg szélsőséges univerzumba. Bár a készítők egyelőre szűkszavúak, az iparági pletykák szerint Vinnie egy új, meghatározó mellékszerepben tűnhet fel az Eufória 3. évadában – és őszintén? Mi már most látjuk magunk előtt a TikTok-elemzéseket.