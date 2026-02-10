Polgár Judit, A sakk királynője: mit mert kimondani és mit nem a Netflix dokumentumfilmje?

Polgár Judit neve ma már több, mint csupán sporttörténeti adat. Jelentés. Szimbólum. Élő cáfolata annak az évszázados toposznak, hogy a sakk – és úgy általában a zsenialitás – férfiműfaj. A Netflix Queen of Chess – A sakk királynője című dokumentumfilmje ezt az elképesztő életutat próbálja megfogni, miközben folyamatosan ott lebeg felette a kérdés: vajon el lehet-e egy ilyen történetet igazán kényelmesen elmesélni?
A sakk királynője: kritika Polgár Judit Netflix dokumentumfilmjéről
- Egy sakkzseni története, aki nemcsak bajnokokat, hanem előítéleteket is legyőzött.
- A Netflix dokumentumfilmje inspiráló, látványos, de sokszor talán túl óvatos.
- Polgár Judit portréja egyszerre felemelő, de mégis fájóan hiányos.
A Rory Kennedy rendező által rendezett, 93 perces film nem sokkal a Sundance-premier után került fel a Netflixre, és szinte azonnal a toplisták élére ugrott. Nem véletlenül. Polgár Judit története ugyanis már önmagában filmszerű.
Hatévesen nyert versenyeket, tizenöt évesen minden idők legfiatalabb nagymestere lett – Bobby Fischer rekordját megdöntve –, később pedig sorra győzi le a férfi sakkvilágbajnokokat Anatolij Karpovtól Boris Spasskyig.
A film egyik legerősebb és egyben legellentmondásosabb rétege a híres-hírhedt Polgár-kísérlet.
Judit és nővérei, Zsuzsa és Zsófia, édesapjuk, Polgár László irányításával egy extrém nevelési programban nőttek fel. Iskola helyett sakk, hétvégék helyett edzés, szünnapok nélkül. „Minden nap munkanap volt” – hangzik el a filmben, szinte mellékesen, miközben a nézőben egyre nő a feszültség.
A film többször is elmondja, hogy az apa célja az volt, hogy bebizonyítsa, a zsenik nem születnek, hanem „készülnek.” És valóban, az eredmények önmagukért beszélnek. Mégis, a film – a véleményünk szerint – nem megy elég mélyre abban, hogy milyen lelki és érzelmi ára volt mindennek. Az „experiment (kísérlet, próbálkozás)” szó többször elhangzik, de a valódi következmények csak a film legvégén, néhány kényelmetlen pillanat erejéig kerülnek elő.
„Kávéházi játékosból” a világ legnagyobb mestere lett
A sakk királynője legerősebb dramaturgiai tengelye kétségtelenül a szexizmus elleni harc. Archív felvételeken halljuk Bobby Fischer kijelentéseit arról, hogy a nők „nem elég okosak” a sakkhoz, miközben Judit kamaszként középkorú férfiakat „darál le” a versenyeken. A film pontosan érzékelteti, milyen volt nőként belépni egy nyíltan mizogin (nők tárgyiasítása) közegbe, ahol a vereség természetes, a győzelem viszont provokáció volt.
A sakk történelmének legijesztőbb incidense
Ennek a küzdelemnek a csúcspontja Garry Kasparov alakja. A sakk történetének egyik legnagyobb zsenije, Judit példaképe és egyben legnagyobb akadálya. A film részletesen bemutatja a hírhedt 1994-es „touch-move” botrányt, amikor Kasparov megszegte a szabályokat − miután letette a bábuját, újra felvette azt −, majd a későbbi, hosszú vereségsorozatot. Judit 14-ről indul, mire végül – 26 évesen – legyőzi Kasparovot. A kézfogás hideg, a pillanat pedig történelmi.
Technikai értelemben a dokumentumfilm kifogástalan.
Az archív anyag erős, a vágás feszes, a sakkjelenetek érthetők a laikusok számára is. Néhol talán túl harsány a vizuális világ, de összességében fogyasztható, sodró tempójú filmről van szó. Ami viszont újra és újra hiányzik, az a valódi mélység. Polgár Judit kapcsolata az apjával, a nővérekkel, a női identitás kérdése – mind olyan témák, amelyek csak súrolva jelennek meg.
Mindez azonban nem csökkenti Judit történelmi jelentőségét.
Ő az egyetlen nő, aki valaha bekerült a sakkvilágranglista Top 10-ébe, Európai Sakklegenda díjas, a Sakk Hírességek Csarnokának tagja, és rendszeresen szerepel a világ legintelligensebb embereit felsoroló listákon. Magyar ikon, globális példakép.
Értékelés 10/8
A sakk királynője végső soron egy elegáns, de kissé túl óvatos játszma. Nem blöfföl, nem hibázik nagyot, de nem is vállal igazán kockázatot. Inspiráló, fontos és szükséges film – még akkor is, ha a nézőben ott marad az érzés: Polgár Judit története ennél sokkal több.
A dokumentumfilm méltó emléket állít Polgár Judit zsenialitásának és bátorságának, miközben tudatosan kerüli a legkényelmetlenebb kérdéseket. Egy lenyűgöző portré, amely nem mond ki mindent – de pont ezért gondolkodásra késztet.
Ezek is érdekelhetnek: