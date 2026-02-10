Polgár Judit, A sakk királynője: mit mert kimondani és mit nem a Netflix dokumentumfilmje?

Polgár Judit neve ma már több, mint csupán sporttörténeti adat. Jelentés. Szimbólum. Élő cáfolata annak az évszázados toposznak, hogy a sakk – és úgy általában a zsenialitás – férfiműfaj. A Netflix Queen of Chess – A sakk királynője című dokumentumfilmje ezt az elképesztő életutat próbálja megfogni, miközben folyamatosan ott lebeg felette a kérdés: vajon el lehet-e egy ilyen történetet igazán kényelmesen elmesélni?

Forrás: Netflix

A sakk királynője: kritika Polgár Judit Netflix dokumentumfilmjéről Egy sakkzseni története, aki nemcsak bajnokokat, hanem előítéleteket is legyőzött.

A Netflix dokumentumfilmje inspiráló, látványos, de sokszor talán túl óvatos.

Polgár Judit portréja egyszerre felemelő, de mégis fájóan hiányos.

A Rory Kennedy rendező által rendezett, 93 perces film nem sokkal a Sundance-premier után került fel a Netflixre, és szinte azonnal a toplisták élére ugrott. Nem véletlenül. Polgár Judit története ugyanis már önmagában filmszerű.

Hatévesen nyert versenyeket, tizenöt évesen minden idők legfiatalabb nagymestere lett – Bobby Fischer rekordját megdöntve –, később pedig sorra győzi le a férfi sakkvilágbajnokokat Anatolij Karpovtól Boris Spasskyig.

A film egyik legerősebb és egyben legellentmondásosabb rétege a híres-hírhedt Polgár-kísérlet.

Judit és nővérei, Zsuzsa és Zsófia, édesapjuk, Polgár László irányításával egy extrém nevelési programban nőttek fel. Iskola helyett sakk, hétvégék helyett edzés, szünnapok nélkül. „Minden nap munkanap volt” – hangzik el a filmben, szinte mellékesen, miközben a nézőben egyre nő a feszültség.

Polgár Judit 14 éves korára már a legjobb női sakkozó volt a világon.

Forrás: GettyImages

A film többször is elmondja, hogy az apa célja az volt, hogy bebizonyítsa, a zsenik nem születnek, hanem „készülnek.” És valóban, az eredmények önmagukért beszélnek. Mégis, a film – a véleményünk szerint – nem megy elég mélyre abban, hogy milyen lelki és érzelmi ára volt mindennek. Az „experiment (kísérlet, próbálkozás)” szó többször elhangzik, de a valódi következmények csak a film legvégén, néhány kényelmetlen pillanat erejéig kerülnek elő.

„Kávéházi játékosból” a világ legnagyobb mestere lett

A sakk királynője legerősebb dramaturgiai tengelye kétségtelenül a szexizmus elleni harc. Archív felvételeken halljuk Bobby Fischer kijelentéseit arról, hogy a nők „nem elég okosak” a sakkhoz, miközben Judit kamaszként középkorú férfiakat „darál le” a versenyeken. A film pontosan érzékelteti, milyen volt nőként belépni egy nyíltan mizogin (nők tárgyiasítása) közegbe, ahol a vereség természetes, a győzelem viszont provokáció volt.