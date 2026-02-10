Porckorongsérv már nem az idősek betegsége: egyre fiatalabbak fordulnak hát- és derékfájdalmakkal orvoshoz

Orvosok és gyógytornászok számolnak be arról, hogy amíg néhány évtizede leginkább a középkorúak és annál idősebbek fordultak hozzájuk mozgásszervi problémákkal, most már az egészen fiatalok is küzdenek gerinceredetű fájdalmakkal. A porckorong-kiboltosulás, és a porckorongsérv népbetegségnek számít: az elsődleges oka pedig a kevés testmozgás és az ülőmunka.

Fiatal felnőtteknél is gyakori a porckorongsérv.

Forrás: 123.rf.com

A porckorongsérv a gerinc porckorongjainak elváltozása.

Nemcsak időseknél, hanem fiatal felnőtteknél is gyakori.

Gyakran összefügg az ülő életmóddal.

Fájdalmat, zsibbadást és mozgáskorlátozottságot okozhat.

Kezelése legtöbbször műtét nélkül is lehetséges.

A megelőzés kulcsa a mozgás.

Hogyan alakul ki a porckorongsérv fiatalabb korban?

A porckorongsérv kialakulásának alapja a porckorong szerkezetének meggyengülése. Ezek a rugalmas képletek a csigolyák között helyezkednek el, és lengéscsillapító szerepet töltenek be. Ha a külső rostos gyűrű megreped, a belső kocsonyás állomány kitüremkedhet, és nyomást gyakorolhat az idegekre. Fiatalabb korban a leggyakoribb kiváltó tényező az ülőmunka. A tartós, előrehajolt testtartás egyenetlen terhelést ró a gerincre, különösen az ágyéki és a nyaki szakaszon. A rendszeres mozgás hiánya miatt a mély hátizmok legyengülnek, így nem tudják megfelelően stabilizálni a gerincet. Ehhez társulhat a hirtelen emelés, a rossz technikával végzett edzés vagy akár egy rossz mozdulat is. A stressz és az alváshiány szintén közvetett szerepet játszhat a porckorongsérv kialakulásában, mivel fokozzák az izomfeszülést és rontják a regenerációs folyamatokat.

A gerinc egészsége alapvetően meghatározza a mindennapi mozgásképességet és az életminőséget. Amikor fájdalom, zsibbadás vagy mozgáskorlátozottság jelenik meg, az gyakran nem hirtelen esemény következménye, hanem hosszabb ideje fennálló túlterhelés eredménye. A porckorongsérv pontosan ilyen állapot, amely fokozatosan alakul ki, és sokáig rejtve maradhat.

A porckorongsérv tünetei nem mindig egyértelműek

A porckorongsérv tünetei nagyban függnek attól, hogy a gerinc mely szakasza érintett. Ágyéki porckorongsérv esetén gyakori az alsó háti fájdalom, amely a farpofába vagy a lábba sugárzik. Nyaki érintettségnél vállba, karba sugárzó fájdalom, zsibbadás, esetenként gyengeség jelentkezhet. Fontos tudni, hogy a fájdalom nem mindig az első jel. Sokaknál kezdetben csak merevség, mozgásbeszűkülés vagy időszakos zsibbadás tapasztalható. A tünetek terhelésre fokozódnak, pihenésre enyhülnek, majd idővel állandósulhatnak. Súlyosabb esetben izomerő-csökkenés vagy érzészavar is kialakulhat, ami már idegi érintettségre utal.