Porckorongsérv már nem az idősek betegsége: egyre fiatalabbak fordulnak hát- és derékfájdalmakkal orvoshoz

Zedna Life
2026.02.10.
A porckorongsérv sokáig az idősebb korosztály problémájának számított, ma azonban egyre több fiatal felnőttet érint. A mozgásszegény életmód, az ülőmunka és a helytelen terhelés miatt a porckorongsérv már nem életkorhoz kötött, hanem életmódhoz kapcsolódó megbetegedés.

Orvosok és gyógytornászok számolnak be arról, hogy amíg néhány évtizede leginkább a középkorúak és annál idősebbek fordultak hozzájuk mozgásszervi problémákkal, most már az egészen fiatalok is küzdenek gerinceredetű fájdalmakkal. A porckorong-kiboltosulás, és a porckorongsérv népbetegségnek számít: az elsődleges oka pedig a kevés testmozgás és az ülőmunka. 

Forrás: 123.rf.com
  • A porckorongsérv a gerinc porckorongjainak elváltozása.
  • Nemcsak időseknél, hanem fiatal felnőtteknél is gyakori.
  • Gyakran összefügg az ülő életmóddal.
  • Fájdalmat, zsibbadást és mozgáskorlátozottságot okozhat.
  • Kezelése legtöbbször műtét nélkül is lehetséges.
  • A megelőzés kulcsa a mozgás.

Hogyan alakul ki a porckorongsérv fiatalabb korban?

A porckorongsérv kialakulásának alapja a porckorong szerkezetének meggyengülése. Ezek a rugalmas képletek a csigolyák között helyezkednek el, és lengéscsillapító szerepet töltenek be. Ha a külső rostos gyűrű megreped, a belső kocsonyás állomány kitüremkedhet, és nyomást gyakorolhat az idegekre. Fiatalabb korban a leggyakoribb kiváltó tényező az ülőmunka. A tartós, előrehajolt testtartás egyenetlen terhelést ró a gerincre, különösen az ágyéki és a nyaki szakaszon. A rendszeres mozgás hiánya miatt a mély hátizmok legyengülnek, így nem tudják megfelelően stabilizálni a gerincet. Ehhez társulhat a hirtelen emelés, a rossz technikával végzett edzés vagy akár egy rossz mozdulat is. A stressz és az alváshiány szintén közvetett szerepet játszhat a porckorongsérv kialakulásában, mivel fokozzák az izomfeszülést és rontják a regenerációs folyamatokat.

A gerinc egészsége alapvetően meghatározza a mindennapi mozgásképességet és az életminőséget. Amikor fájdalom, zsibbadás vagy mozgáskorlátozottság jelenik meg, az gyakran nem hirtelen esemény következménye, hanem hosszabb ideje fennálló túlterhelés eredménye. A porckorongsérv pontosan ilyen állapot, amely fokozatosan alakul ki, és sokáig rejtve maradhat.

A porckorongsérv tünetei nem mindig egyértelműek

A porckorongsérv tünetei nagyban függnek attól, hogy a gerinc mely szakasza érintett. Ágyéki porckorongsérv esetén gyakori az alsó háti fájdalom, amely a farpofába vagy a lábba sugárzik. Nyaki érintettségnél vállba, karba sugárzó fájdalom, zsibbadás, esetenként gyengeség jelentkezhet. Fontos tudni, hogy a fájdalom nem mindig az első jel. Sokaknál kezdetben csak merevség, mozgásbeszűkülés vagy időszakos zsibbadás tapasztalható. A tünetek terhelésre fokozódnak, pihenésre enyhülnek, majd idővel állandósulhatnak. Súlyosabb esetben izomerő-csökkenés vagy érzészavar is kialakulhat, ami már idegi érintettségre utal.

Kezelési lehetőségek és a felépülés folyamata

A porckorongsérv kezelése az esetek többségében konzervatív módszerekkel történik. A cél a fájdalom csökkentése, az idegek tehermentesítése és a gerinc stabilitásának helyreállítása. Ennek alapja a személyre szabott gyógytorna, amely erősíti a törzsizmokat és javítja a testtartást.

A gyógyszeres fájdalomcsillapítás és gyulladáscsökkentés kiegészítő szerepet játszik, de önmagában nem oldja meg a problémát. Fontos a fokozatos terhelés, valamint az ergonomikus munkakörnyezet kialakítása. Műtéti beavatkozás csak akkor válik szükségessé, ha súlyos idegi tünetek, tartós fájdalom vagy mozgásképtelenség alakul ki.

Miért kulcsfontosságú a megelőzés fiatal korban?

A porckorongsérv megelőzése fiatal korban különösen fontos, mivel a gerinc állapota hosszú távon hatással van az egész életminőségre. A rendszeres mozgás , a törzsizom-erősítés, a helyes emelési technika és a megfelelő testtartás mind hozzájárulnak a gerinc védelméhez. Az időben felismert tünetek és a tudatos életmódváltás jelentősen csökkentik annak esélyét, hogy a porckorongsérv tartós problémává váljon. A szakértők szerint a gerinc egészsége nem életkor, hanem mindennapi szokások kérdése.

