Ellesnéd Chappell Roantól? Íme minden, amit tudnod kell a mellbimbópiercingekről

Pár napja, hogy a Grammy-gálán mindenkit sokkolt Chappell Roan a mellbimbópiercinges megjelenésével, a róla készült képek egy pillanat alatt szétterjedtek az interneten. Neki köszönhetően megnövekedett a mellbimbópiercing iránti érdeklődés, ezért összegyűjtöttünk mindent, amit érdemes tudnod, mielőtt szúratni indulnál.
A mellbimbópiercing divatosabb, mint valaha
- Chappell Roan a 2026-os Grammy-gálán egy olyan Mugler ruhában jelent meg, amelynek pántjai a két mellbimbópiercingjére volt rákötve.
- Most, hogy a popdíva viselte, egyre többen gondolkoznak el a mellbimbópiercingen.
- Összegyűjtöttük a legfontosabb mellbimbópiercing-tudnivalókat.
Miért népszerű a mellbimbópiercing?
Most mindenki a mellbimbópiercingekről beszél, talán neked is van egy sajátod, talán akarsz egyet vagy talán csak többet akarsz tudni az egészről. A mellbimbópiercing évtizedek óta trendi, de különösen kedveltté vált a 2010-es években, amikor olyan sztároknak is lett, mint Bella Hadid, Rihanna és Kendall Jenner. A testékszer továbbra is népszerű, és most, hogy Chappell Roan is viselte, ez csak fokozódni fog.
Mellbimbópiercing-tudnivalók
Az ékszer behelyezésekor vízszintesen szúrják át a mellbimbót. Leggyakrabban az egyszerű barbell piercinget ajánlják hozzá, ami egy-egy golyóban végződő egyenes rúd, de kérhetsz banán- vagy karikaékszert is. A seb azonban akkor gyógyul a legjobban, ha a barbell piercinget választod. Az anyagok közül a titán a legjobb, mert az hipoallergén, de dönthetsz a rozsdamentes acél (stainless steel) mellett is. Ám nem minden rozsdamentes acél készül egyformán: az olcsóbb változatokba nagy mennyiségű nikkelt is belekeverhetnek, ami gyakran allergiás reakciót válthat ki.
Mennyire fáj a mellbimbópiercing?
A rövid válasz az, hogy ez változó. Az általános vélekedés a mellbimbópiercingről az, hogy ez az egyik legfájdalmasabb típus az intim piercing után. Természetesen a legtöbb helyen kérhetsz érzéstelenítést hozzá, ám azok, akik enélkül szúratják, gyakran arról számolnak be, hogy a magas adrenalin miatt szintén nem éreztek semmit. Attól függően, hogy mennyire magas a fájdalomküszöböd, változhat a tapasztalatod.
Mennyi idő alatt gyógyul be a mellbimbópiercing?
Átlagosan pár hónap és egy év közé esik a teljes gyógyulás. Egyeseknek már pár hét alatt szép a seb, másoknak viszont soha nem gyógyul be teljesen. Ez attól függ, mennyire vigyázol a piercingre, és mennyire tartod be az ápolási útmutatókat. Az biztos, hogy a szúrás után jó pár napig nagyon érzékeny lesz a terület, az első néhány hónapban pedig kiemelten fontos, hogy tisztán és baktériumoktól mentesen tartsd. Ezért a terület érintését is érdemes kerülni, ahogy a medencéket, szaunákat, pezsgőfürdőket és szoláriumokat is. Kiemelten fontos, hogy addig, amíg teljesen be nem gyógyult a piercing, orális érintkezés se érje. A szúrás utáni pár napban teljesen normális a vérzés és a fájdalom.
Ha elég bátornak érzed magad, akkor gyógyulás után te is cserélheted a mellbimbópiercingedet, dee fontos, hogy a seb nagyon gyorsan összeforrhat, így gyorsnak kell lenned. A piercing nem akadályozza meg a szoptatást, ha megfelelően gyógyult be.
Ebben az Instagram-posztban megnézheted Chappell Roan mellbimbópiercinges ruháját!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: