Nem tudsz aludni? A katonák titkos alvási módszere 2 perc alatt kiüt

Az alvásproblémák korunk egyik leggyakoribb panaszává váltak: a késő estig tartó képernyőzés, a stressz és a folyamatos információáradat miatt sokan hiába fekszenek le időben, az elalvás mégis hosszú percekig vagy akár órákig tart. Pedig a szakértők szerint a napi 7-9 óra pihentető alvás kulcsfontosságú a fizikai és mentális egészséghez. Mutatjuk azt a katonai alvási módszert, ami már sokaknak segített!

Katonai alvási módszer: 2 perc és már húzod is a lóbőrt

Nem véletlen, hogy újra reflektorfénybe került az úgynevezett „katonai alvásmódszer”, amelyet eredetileg harci pilóták és katonák számára fejlesztettek ki, hogy extrém körülmények között is gyorsan pihenni tudjanak. A módszer hívei szerint megfelelő gyakorlással az emberek többsége akár két percen belül nyugovóra térhet a segítségével – bár nem mindenkinél működik azonnal.

A technika alapjait a 20. század végén fektették le

Ezt az alvási technikát széles körben az 1981-ben megjelent Relax and Win: Championship Performance című könyv tette ismertté, amelyben Lloyd Bud Winter amerikai edző részletesen bemutatta a módszer lépéseit. A folyamat első pillantásra meglepően egyszerű, mégis tudatos testi és mentális ellazulást igényel. Az első lépés a teljes fizikai kényelem megteremtése.

Feküdj le úgy, hogy a tested minden pontja alá legyen támasztva. Ezután kezdődik a fokozatos izomlazítás a fejtetőtől lefelé. Először az arc izmait kell elengedni: a homlokot, az állkapcsot, a szem környékét, majd a nyakat, a vállakat és a karokat. A cél az, hogy minden feszültség eltűnjön. Ezután következik a mellkas és a lábak ellazítása, miközben lassú, mély légzés segíti a pulzus csökkenését. A módszer egyik kulcsa a melegségérzet elképzelése, mintha a nyugalom a fejtől a lábujjakig áramlana. A testi ellazulás után a legnehezebb rész jön: az elme elcsendesítése. Ehhez a technika két lehetőséget ajánl. Az egyik, hogy egy teljesen nyugodt jelenetet képzelsz el. Például egy csónakot egy tükörsima tavon vagy egy függőágyat egy csendes tengerparton. A másik, ha tíz másodpercig folyamatosan ismétled magadban: „ne gondolkodj”.

Szinte mindenkinél működik

Bár ennek az alvásmódszernek a hívei szerint az emberek mintegy 90-96 százalékánál működhet a technikai, fontos tudni, hogy ez az alvási módszer sem varázsütésre hat. Sokaknál hetek vagy akár hónapok kellenek, mire a test és az agy megtanulja ezt az „alvási rutint”. Emellett az életmódbeli tényezők – például a koffein, az alkohol, a stressz vagy a rendszertelen napirend – jelentősen befolyásolhatják a sikert. Egy dolog azonban biztos: a gyors elalvás képessége nemcsak a katonák kiváltsága.