Most jött a szomorú hír: 97 évesen elhunyt a világ legidősebb modellje, Daphne Selfe

Az egész divatipar gyászolja a március 21-én elhunyt Daphne Selfe-et, aki a világ legidősebb aktív modelljeként bizonyította be, hogy a kor csak egy szám. A szomorú hírt a modell családja közölte. Daphne Selfe élete a bizonyíték rá, hogy a tehetség utat tör magának.

Kevés manökenről mondható el, hogy 70 éves korában indult el a karrierje. Daphne Selfe-fel viszont így történt: a 97 éves korában elhunyt modell a legnagyobb márkákkal dolgozott együtt, az idáig vezető út azonban rögös volt. Korát mindig büszkén vállalta, kollégái pedig imádtak vele dolgozni, hiszen energikusabb volt, mint sok fiatal modell. A manöken március 21-én hunyt el.

Daphne Selfe volt a világ legidősebb aktív modellje. 
Daphne Selfe haláláig aktív volt a modellszakmában

Daphne Selfe 1928-ban született az Egyesült Királyságban. A karrierje 20 éves korában indult el, amikor megnyerte egy helyi magazin címlaplányversenyét. A szakma azonnal felfigyelt a tehetséges lányra, aki külsejével és munkabírásával kitűnt társai közül. 

„Alig akartam elhinni. A fotós ekkor a szárnyai alá vett és megtanított rá, hogyan viselkedjek a kamera előtt. Sok apró alkalmi munkát végeztem neki, miközben részmunkaidőben továbbra is a boltban dolgoztam. Aztán egyszer csak megüresedett egy hely az egyik divatbemutatón, és hirtelen ott találtam magamat a sok manöken között, miközben csak az járt a fejemben, hogy »Úristen, mit csinálok én itt?«. Ezután mindenki azt mondta, hogy csatlakozzak az ügynökséghez. Három hét képzés kellett ahhoz, hogy modell legyek, az anyukám pedig az áldását adta, így elindultam" – mesélte Daphne egy korábbi interjúban, hogyan került a divatiparba. A fiatal nő reklámozott gabonapelyhet, sört, bort, gint, kekszet és szalonnát is. Bár azt gondolhatnánk, hogy innen egyenes út vezetett a legnagyobb márkákig, valójában Daphne korán otthagyta a divatvilágot és a táncot választotta hivatásul. Feleségül ment Jim Smith televíziós szakemberhez, akivel három gyermekük született. A kamerák azonban itt is megtalálták Daphne-t.

Daphne egy igazi ikon volt a divatvilágban.  
„Jim a televízióban dolgozott, és az egyik barátja megkérdezte, hogy lennék-e statiszta az Arthur Haynes Show-ban. A férjem volt aznap a színpadi menedzser, és emlékszem, amikor meglátott megkérdezte, hogy mit keresek ott. Én csak annyit feleltem: »Dolgozom!«. Ő ezt nagyon viccesnek találta, majd innentől kezdve egyre több plusz munkát végeztem, divatbemutatókat és reklámokat is vállaltam" – részletezte Daphne, aki férje halála után tért csak vissza a kifutóra, majd 70 éves kora körül állt újra a kamerák elé, és vált szupersztárrá. 

Ekkor viszont már olyan márkák dolgoztak vele, mint a Dolce&Gabbana, a Gap vagy a Nivea és a Vogue is készített vele anyagot. Így Daphne azon szerencsések közé tartozik, akik teljes egészében megélhették, hogy milyen édesanyaként és feleségként egy családot összetartani, majd karriert építve az élre törni. 

Szerettek vele dolgozni a tervezők és a fotósok, az egész divatipar gyászolja. 
Nagyon fontos volt számára az egészség

Daphne Selfe modellként megtanulta, hogy a munka nem csak abból áll, hogy a kamera előtt pózol vagy épp végigmegy a kifutón.

„A modellkedés kemény munka, ha jól csinálod. Hosszú órák, sok várakozás, rengeteg fizikai aktivitás, és jó munkamorálra van szükség. Ez nem megy egészség nélkül. Volt egy holland fotós, akivel együtt dolgoztam, és miután megcsináltam a szokásos dolgaimat a kamera előtt – pózolás, ugrálás – a végén azt mondta nekem: »Még sosem dolgoztam ilyen energikus modellel«, ami tényleg megnevettetett, hiszen én a világ legidősebbje vagyok"

Tudom, hogy ez a szakma nagyon nehéz, ha nincs túl nagy önbizalma valakinek, de ez tanulható. Nekem még ennyi idősen is van, pedig a tükörben egy ráncos öregasszony néz vissza rám. De a lényeg az, hogy egy kis smink és egy kis szórakozás csodákra képes. Az egészségem megőrzéséért jógáztam, balettoztam, vagy kisebb súlyzós edzést csináltam, de szobabicikliztem is. Természetesen nem minden nap, de mindig csináltam minimum nyújtásokat. Hiába a kor, nem fogok visszavonulni. Szerintem egy nagy mosoly jobb, mint a botox

 – nyilatkozta a modell, aki utolsó éveiben már idősek otthonában élt, de még ott is nagyon figyelt arra, hogy mit eszik és mennyit mozog. Családja szerető közelségében élt, majd hunyt el 2026. március 21-én, 97 évesen.

