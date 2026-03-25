Most jött a szomorú hír: 97 évesen elhunyt a világ legidősebb modellje, Daphne Selfe

Kevés manökenről mondható el, hogy 70 éves korában indult el a karrierje. Daphne Selfe-fel viszont így történt: a 97 éves korában elhunyt modell a legnagyobb márkákkal dolgozott együtt, az idáig vezető út azonban rögös volt. Korát mindig büszkén vállalta, kollégái pedig imádtak vele dolgozni, hiszen energikusabb volt, mint sok fiatal modell. A manöken március 21-én hunyt el.

Daphne Selfe haláláig aktív volt a modellszakmában

Daphne Selfe 1928-ban született az Egyesült Királyságban. A karrierje 20 éves korában indult el, amikor megnyerte egy helyi magazin címlaplányversenyét. A szakma azonnal felfigyelt a tehetséges lányra, aki külsejével és munkabírásával kitűnt társai közül.

„Alig akartam elhinni. A fotós ekkor a szárnyai alá vett és megtanított rá, hogyan viselkedjek a kamera előtt. Sok apró alkalmi munkát végeztem neki, miközben részmunkaidőben továbbra is a boltban dolgoztam. Aztán egyszer csak megüresedett egy hely az egyik divatbemutatón, és hirtelen ott találtam magamat a sok manöken között, miközben csak az járt a fejemben, hogy »Úristen, mit csinálok én itt?«. Ezután mindenki azt mondta, hogy csatlakozzak az ügynökséghez. Három hét képzés kellett ahhoz, hogy modell legyek, az anyukám pedig az áldását adta, így elindultam" – mesélte Daphne egy korábbi interjúban, hogyan került a divatiparba. A fiatal nő reklámozott gabonapelyhet, sört, bort, gint, kekszet és szalonnát is. Bár azt gondolhatnánk, hogy innen egyenes út vezetett a legnagyobb márkákig, valójában Daphne korán otthagyta a divatvilágot és a táncot választotta hivatásul. Feleségül ment Jim Smith televíziós szakemberhez, akivel három gyermekük született. A kamerák azonban itt is megtalálták Daphne-t.

„Jim a televízióban dolgozott, és az egyik barátja megkérdezte, hogy lennék-e statiszta az Arthur Haynes Show-ban. A férjem volt aznap a színpadi menedzser, és emlékszem, amikor meglátott megkérdezte, hogy mit keresek ott. Én csak annyit feleltem: »Dolgozom!«. Ő ezt nagyon viccesnek találta, majd innentől kezdve egyre több plusz munkát végeztem, divatbemutatókat és reklámokat is vállaltam" – részletezte Daphne, aki férje halála után tért csak vissza a kifutóra, majd 70 éves kora körül állt újra a kamerák elé, és vált szupersztárrá.