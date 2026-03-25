Megvette a saját sírhelyét, felkészült a halálra a súlyosan beteg Christina Applegate

Christina Applegate nem tudja, mit hoz a holnap, így úgy véli, a legjobb, hogy amiről tud, előre gondoskodik. Ezek közé tartozik a végső nyughelye is. Ugyanekkor arról is beszélt, mennyire aggódik lányáért, Sadie-ért és azért, mi lesz vele a halála után.

Christina Applegate 2021-ben hozta nyilvánosságra, hogy szklerózis multiplexszel él.

Christina Applegate az NPR Wild Card című műsorának március 19-i epizódjában beszélt arról, miért döntött úgy, hogy előre gondoskodik a sírhelyéről.„Akinek ilyen betege van, annál sosem lehet tudni... Már megvettem a sírhelyemet” – mondta, és azt is hozzátette hogy több helyet vett, mivel „hárman lesznek ott”, bár nem részletezte, pontosan kikre gondolt. A színésznő döntése mögött nemcsak a racionalitás, hanem egyfajta békés elfogadás is húzódik, a szívszorító helyzetet pedig Christina sajátos humorral kezeli. „A barátnőmmel elmegyünk oda piknikezni” – mondta. „Nagyon szép hely” – szögezte le, és arról is beszélt, hogy még ki kell választania a fát, amit a sír fölé ültetnek. „Azért kell a fa, mert nagyon süt a nap. És nem akarom, hogy a látogatóim izzadjanak” – nyilatkozta és azt is elárulta, a sírhelyvásárlás egy ideje tervben volt, így amikor megtalálta a megfelelő helyet, azonnal döntött. Úgy véli, ezzel leveszi a terhet szerettei, főleg a lánya, a 15 éves Sadie válláról.

Christina Applegate-nél a Halott vagy forgatása alatt diagnosztizáltak szklerózis multiplexet.

Christina, aki memoárt is írt, már többször beszélt arról, hogy lánya hogyan fogadta a diagnózisát, valamint arról is, hogy aggódik, mi lesz Sadie-val, ha romlik az állapota vagy ha meghal. A színésznő hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy a napja nagy részét ágyhoz kötötten éli, mert komoly fájdalmai vannak, nehezen mozog és depressziós is, ahhoz ragaszkodik, hogy ő vigye a lányát iskolába. „Ez a kedvenc időtöltésem. Ez az egyetlen alkalom, amikor kettesben vagyunk. Azt mondogatom magamnak, hogy vidd oda, menj haza, és feküdj vissza az ágyba. És ezt teszem” − idézi az EOnline.