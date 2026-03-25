2026. márc. 25., szerda

Megvette a saját sírhelyét, felkészült a halálra a súlyosan beteg Christina Applegate

vallomás Christina Applegate szklerózis multiplex
Öt évvel szklerózis multiplex diagnózisa után a színésznő olyan döntést hozott, amely sokakat megdöbbentett. Christina Applegate egy podcastben beszélt a betegség kiszámíthatatlanságáról, a jövőtől való félelmeiről és arról, miért tartotta fontosnak ezt a lépést.

Christina Applegate nem tudja, mit hoz a holnap, így úgy véli, a legjobb, hogy amiről tud, előre gondoskodik. Ezek közé tartozik a végső nyughelye is. Ugyanekkor arról is beszélt, mennyire aggódik lányáért, Sadie-ért és azért, mi lesz vele a halála után. 

Christina Applegate tudatosan készül a halálra.
  • Christina Applegate 2021-ben hozta nyilvánosságra, hogy szklerózis multiplexszel él.
  • Több sírhelyet is vásárolt, hogy később ne a lányának kelljen. 
  • A betegség kiszámíthatatlansága komoly lelki terhet jelent számára, tudatosan készül a halálra
  • Bár a legtöbb időt ágyban tölti, igyekszik fenntartani egy normális napi rutint.
  • Aggódik Sadie-ért.

Christina Applegate régóta tervezte, hogy megveszi a sírhelyét

Christina Applegate az NPR Wild Card című műsorának március 19-i epizódjában beszélt arról, miért döntött úgy, hogy előre gondoskodik a sírhelyéről.„Akinek ilyen betege van, annál sosem lehet tudni... Már megvettem a sírhelyemet” – mondta, és azt is hozzátette hogy több helyet vett, mivel „hárman lesznek ott”, bár nem részletezte, pontosan kikre gondolt. A színésznő döntése mögött nemcsak a racionalitás, hanem egyfajta békés elfogadás is húzódik, a szívszorító helyzetet pedig Christina sajátos humorral kezeli. „A barátnőmmel elmegyünk oda piknikezni” – mondta. „Nagyon szép hely” – szögezte le, és arról is beszélt, hogy még ki kell választania a fát, amit a sír fölé ültetnek. „Azért kell a fa, mert nagyon süt a nap. És nem akarom, hogy a látogatóim izzadjanak” – nyilatkozta és azt is elárulta, a sírhelyvásárlás egy ideje tervben volt, így amikor megtalálta a megfelelő helyet, azonnal döntött. Úgy véli, ezzel leveszi a terhet szerettei, főleg a lánya, a 15 éves Sadie válláról.

Christina Applegate-nél a Halott vagy forgatása alatt diagnosztizáltak szklerózis multiplexet.
Christina Applegate-nél a Halott vagy forgatása alatt diagnosztizáltak szklerózis multiplexet. 
Nagyon aggódik a lányáért Sadie-ért

Christina, aki memoárt is írt, már többször beszélt arról, hogy lánya hogyan fogadta a diagnózisát, valamint arról is, hogy aggódik, mi lesz Sadie-val, ha romlik az állapota vagy ha meghal. A színésznő hangsúlyozta, hogy annak ellenére, hogy a napja nagy részét ágyhoz kötötten éli, mert komoly fájdalmai vannak, nehezen mozog és depressziós is, ahhoz ragaszkodik, hogy ő vigye a lányát iskolába. „Ez a kedvenc időtöltésem. Ez az egyetlen alkalom, amikor kettesben vagyunk. Azt mondogatom magamnak, hogy vidd oda, menj haza, és feküdj vissza az ágyba. És ezt teszem”idézi az EOnline

Christina Applegate and Sadie Grace LeNoble attend the 29th Annual Screen Actors Guild Awards at Fairmont Century Plaza on February 26, 2023 in Los Angeles, California.
 Christina Applegate és Sadie.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
