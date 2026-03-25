2026. márc. 25., szerda Irén, Írisz

Buzsik Borka

Hatalmasat nőtt Szoboszlai Dominikék kislánya: felrobbant az internet a családi fotójuk láttán

Rideg Léna
2026.03.25.
Újabb családi fotóval örvendeztette meg a rajongókat a Szoboszlai család. A friss fotón jól látszik, mennyit nőtt Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya, aki idén nyáron lesz egy éves.

Látványosan cseperedik Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya, akit a szülők ezúttal egy ritka, családi fotón mutattak meg követőiknek. A sztárpár féltőn óvja a kicsi magánéletét, így minden egyes friss fotó különösen nagy figyelmet kap a rajongók körében.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka meghitt családi képet posztoltak.
Forrás: Instagram
  • Ritka családi fotót osztott meg Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka
  • Kislányuk látványosan sokat nőtt az elmúlt időszakban
  • A pár továbbra is óvja a gyermekük arcát a nyilvánosságtól
  • Szoboszlai Dominik felesége bomba formában van
  • A focista valódi stílusikon: legutóbbi outfitje több tízmillió forintot ér

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik kislánya idén nyáron lesz 1 éves

Buzsik Borka Instagram-sztoriban posztolta a családi tükörszelfit, amelyet a focista később egy több képből álló bejegyzés részeként osztott meg. A fotó egy liftben készült, és bár a kislányuk arca most sem látszik, jól látszik, mennyit nőtt az utóbbi időben. A Szoboszlai család szemmel láthatóan óriási összhangban éli a mindennapokat, Borka pedig kétségkívül tökéletes formában van.

A szülők ezúttal is stílusosan jelentek meg: Szoboszlai Dominik egy karakteres, mintás bőrdzsekit és napszemüveget viselt, míg Buzsik Borka sportosan elegáns összeállítást választott. Fehér nadrágját hosszú ujjú felsővel, baseballsapkával és napszemüveggel egészítette ki, szőke haját pedig laza copfba fogta. A labdarúgó külseje is ismét változott: nemrég még fonott hajjal lépett pályára, most azonban visszatért a korábbi, letisztultabb frizurához. 

Szoboszlaiék kislánya nagyot nőtt az elmúlt időszakban.
Fotó: Instagram

Szoboszlai Dominik valódi stílusikon 

A magyar válogatott csapatkapitányának öltözékei gyakran inspirációként szolgálnak a követőinek, hiszen egyszerre trendkövetők és egyediek – nem ritkán divatot is teremt megjelenésével. Szoboszlai stílusa egyszerre laza és tudatos: a sportos alapdarabokat rendre prémium, karakteres kiegészítőkkel emeli új szintre, és ezúttal sem volt ez másként.

A fenti fotón látható szett értéke is jól tükrözi a high fashion irányt: a ruhadarabok összértéke – a cipőt és az ékszereket nem számítva – több tízmillió forintra rúg.

A focista életstílusa egyébként nemcsak a divatban jelenik meg. Egy korábbi, a Red Bullnak adott interjújában arról is beszélt, milyen különleges autók sorakoznak a garázsában – ami jól mutatja, hogy a sebesség és a luxus iránti rajongása az élet más területein is meghatározó.

„Kint van egy Range Roverem, itthon egy Mercim meg egy Lambóm”

– vallotta be a Liverpool játékosa, aki azt is elárulta, hogy utóbbi gyerekkori álma volt.

