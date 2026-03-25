A Netflix feltámasztja a kultikus romkomot – Jön a Hirtelen 30 reboot

A romantikus vígjátékok aranykorában volt néhány olyan film, amely nemcsak kasszasiker lett, hanem generációs és popkulturális jelenséggé vált. Ilyen volt a 2004-es Hirtelen 30 is (13 Going on 30), amely most új életre kel: a Netflix hivatalosan is rebootot készít a klasszikusból.

Emily Baderrel és Logan Lermannel érkezik az új Hirtelen 30.

Az új változat főszerepében Emily Bader és Logan Lerman lesz látható, míg az eredeti film ikonikus sztárja, Jennifer Garner executive producerként csatlakozott a projekthez. Vagyis a nosztalgiafaktor garantált lesz, ha már a párkapcsolatában nem jött össze a múlt visszahozása.

Egy varázslatos történet a Z generációnak

Az eredeti film története egyszerű, mégis meglepően szívhez szóló volt akkoriban. A sztori egy 13 éves lányról, Jenna Rinkről szólt, aki egy furcsa kívánság után egyik napról a másikra a saját 30 éves énjének testében ébred. Az élet azonban nem pont olyan csillogó, mint ahogy tinédzserként elképzelte.

A fiatal Jennát annak idején Christa B. Allen alakította, míg a felnőtt verziót Jennifer Garner keltette életre, oldalán Mark Ruffalóval. A film világszerte közel 100 millió dollárt (közel 34 milliárd forint) hozott a mozikban, később pedig a DVD-korszak egyik nagy kedvence lett.

És bár Hollywood imádja a rebootokat (már készül az új Csillagkapu is), ennél a filmnél sok rajongó titokban mindig is számított egy új, frissített verzióra.

Új páros, új dinamika

A rebootban Jenna története természetesen új köntöst kap, bár a konkrét cselekményről egyelőre szinte semmit sem árultak el a készítők. Ami viszont biztos: a film rendezője Brett Haley lesz, aki korábban már együtt dolgozott Emily Baderrel a Netflix romkomján, a Nyáron a párom című filmen, amiről kritikát is írtunk.

A rendező szerint Bader és Logan Lerman párosa „varázslatos”, és már a projekt korai szakaszában egyértelmű volt, hogy Lerman lehet az ideális romantikus partner a történetben.

A forgatókönyvet Hannah Marks írta, aki a Mark, Mary & Some Other People című filmről ismert, majd Flora Greeson dolgozta át – ő jelenleg a Neveletlen hercegnő 3 forgatókönyvén is dolgozik.

A pletykák szerint tavasszal már el is indul a forgatás és ha minden jól megy, talán még ebben az évben megérkezhet – hirtelen – a 30. A kérdés már csak az: vajon az új verzió képes lesz ugyanúgy elrabolni a nézők szívét, mint az eredeti?