A Netflix feltámasztja a kultikus romkomot – Jön a Hirtelen 30 reboot

Northfoto - Sony Pictures Ent.
Jennifer Garner reboot Hirtelen 30 Netflix
Hajdu Viktória
2026.03.25.
Egy generáció kedvenc romkomja visszatér, de teljesen új arcokkal. És Jennifer Garner sem marad ki a buliból. Jön a Hirtelen 30 rebootja!

A romantikus vígjátékok aranykorában volt néhány olyan film, amely nemcsak kasszasiker lett, hanem generációs és popkulturális jelenséggé vált. Ilyen volt a 2004-es Hirtelen 30 is (13 Going on 30), amely most új életre kel: a Netflix hivatalosan is rebootot készít a klasszikusból.

Emily Baderrel és Logan Lermannel érkezik az új Hirtelen 30.
Emily Baderrel és Logan Lermannel érkezik az új Hirtelen 30.
A Netflix újraéleszti a kultikus romkomot: készül a Hirtelen 30 reboot Emily Baderrel és Logan Lermannel

  • A kultikus romantikus vígjáték, a Hirtelen 30 rebootot kap a Netflixen.
  • A főszerepekben Emily Bader és Logan Lerman tűnnek fel.
  • Az eredeti film sztárja, Jennifer Garner executive producerként tér vissza a projekthez.

Az új változat főszerepében Emily Bader és Logan Lerman lesz látható, míg az eredeti film ikonikus sztárja, Jennifer Garner executive producerként csatlakozott a projekthez. Vagyis a nosztalgiafaktor garantált lesz, ha már a párkapcsolatában nem jött össze a múlt visszahozása.

Egy varázslatos történet a Z generációnak

Az eredeti film története egyszerű, mégis meglepően szívhez szóló volt akkoriban. A sztori egy 13 éves lányról, Jenna Rinkről szólt, aki egy furcsa kívánság után egyik napról a másikra a saját 30 éves énjének testében ébred. Az élet azonban nem pont olyan csillogó, mint ahogy tinédzserként elképzelte.

A fiatal Jennát annak idején Christa B. Allen alakította, míg a felnőtt verziót Jennifer Garner keltette életre, oldalán Mark Ruffalóval. A film világszerte közel 100 millió dollárt (közel 34 milliárd forint) hozott a mozikban, később pedig a DVD-korszak egyik nagy kedvence lett. 

És bár Hollywood imádja a rebootokat (már készül az új Csillagkapu is), ennél a filmnél sok rajongó titokban mindig is számított egy új, frissített verzióra.

Új páros, új dinamika

A rebootban Jenna története természetesen új köntöst kap, bár a konkrét cselekményről egyelőre szinte semmit sem árultak el a készítők. Ami viszont biztos: a film rendezője Brett Haley lesz, aki korábban már együtt dolgozott Emily Baderrel a Netflix romkomján, a Nyáron a párom című filmen, amiről kritikát is írtunk.

  • A rendező szerint Bader és Logan Lerman párosa „varázslatos”, és már a projekt korai szakaszában egyértelmű volt, hogy Lerman lehet az ideális romantikus partner a történetben.
  • A forgatókönyvet Hannah Marks írta, aki a Mark, Mary & Some Other People című filmről ismert, majd Flora Greeson dolgozta át – ő jelenleg a Neveletlen hercegnő 3 forgatókönyvén is dolgozik.

A pletykák szerint tavasszal már el is indul a forgatás és ha minden jól megy, talán még ebben az évben megérkezhet – hirtelen – a 30. A kérdés már csak az: vajon az új verzió képes lesz ugyanúgy elrabolni a nézők szívét, mint az eredeti?

