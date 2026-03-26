Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 26., csütörtök Emánuel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
átverés

Bilincsben az influenszer, aki fegyveres emberrablást színlelt, hogy követőket szerezzen

átverés emberrablás kamu influenszer
Komáromi Bence
2026.03.26.
Monniky Fraga tavaly egy megrázó videót posztolt, amelyben arról beszélt, hogy fegyveres bűnözők támadtak rájuk, miközben a férjével az autójukban ültek. Most azonban a rendőrség letartóztatta az influenszert, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő rendezte meg az emberrablást.

A sikerért és a nézettségért szinte bármire képesek már az influenszerek. Erre jó példa Monniky Fraga is, aki a posztjaival és videóival 60 ezres követőbázist alakított ki az elmúlt években, ám úgy tűnik, tavaly ez már nem volt elég neki. Úgy érezte, hogy valahogy fel kellene pörgetnie az algoritmust, hogy még többen lássák a posztjait. A rendőrség gyanúja szerint ennek érekében megrendezte a saját fegyveres elrablását, majd zokogva számolt be a kamu bűntény részleteiről az Instagram-oldalán. Mutatjuk a színlelt emberrablás hihetetlen részleteit.

Kamu emberrablást rendezett egy brazil influenszer, hogy nagyobb népszerűségre tegyen szert az Instagram-oldala
Forrás: instagram/monnikydigital_

Monniky Fraga elrablása és lebukása

  • 2025. április 21-én az influenszer és a férje hazafelé autóztak a tengerpartról, amikor fegyveresek ütöttek rajtuk.
  • Állítólag megkötözték őket és egy csereautóval az erdőbe vitték őket.
  • Monniky vallomása szerint órákon át fogságban tartották őket, amíg a családtagjaik ki nem fizették a 20 ezer brazil realnyi váltságdíjat értük (1,3 millió forint).
  • A tartalomgyártó később érzelmes videóban számolt be a sztori részleteiről és a rendőrségen is feljelentette az elkövetőket.
  • Egy évvel később a rendőrség számos ellentmondást fedezett fel a történetben és kiderítették, hogy a támadók egyike személyesen ismerte Monnykit. Most a hatóságok azzal gyanúsítják a nőt, hogy megrendezte a saját elrablását.
  • 2026 márciusában a vádak hatására a brazil influenszer törölte a közösségimédia-profiljait.

A tartalomgyártó férje nem tudott a kamu emberrablásról

Még mindig tudjuk fokozni az izgalmakat. Nemrég ugyanis kiderült, hogy Monnyki férje egyáltalán nem volt beavatva a dologba, így ő valóban végigszenvedte az emberrablást és a fogva tartást, később pedig odaadó társként támogatta a feleségét a trauma feldolgozásában. A legfrissebb sajtóhírek szerint a rendőrség március 24-én letartóztatta Fragát, akit jelenleg azzal vádolnak, hogy szándékosan megrendezte az elrablását, hogy minél nagyobb médiavisszhangot keltsen.

„A nyomozás még folyamatban van, azonban azt meg tudjuk erősíteni, hogy az influenszer személyesen ismerte az egyik emberrablót, sőt kapcsolatban állt vele az emberrablás idején is. Fraga a követői számának csökkenése miatt tervelhette ki az emberrablást, azzal a céllal, hogy növelje a népszerűségét. Az akcióhoz valódi fegyvereket és egy lopott autót is használtak. Négy férfi vett részt a támadásban, az egyikük azóta meghalt, a másikukkal szemben pedig egy másik bűntény miatt elfogatóparancs van érvényben" – tájékoztatta a nyilvánosságot Jorge Pinto, a Különleges Műveleti Csoport helyettes vezetője. 

A nyomozó arról is beszámolt, hogy Fraga férjét nem gyanúsítják semmivel, a nő ügyvédje pedig kérte, hogy az influenszert helyezzék házi őrizetbe, mivel kisgyermekes édesanya. Amint további információkat tudunk meg az ügyről, azokról is hírt adunk.

Bár Monnyki törölte az Instagram-oldalát, az ominózus videó a mai napig elérhető a közösségi médiában:

Ha kíváncsi vagy, mire képesek egyes influenszerek a követőik számának növeléséért, olvasd el az alábbi cikkeinket is:

Igaz történet: brutális bűntény húzódik a Netflix új nagy dobása, A TikTok-os gyilkos mögött

Az teszi igazán hátborzongatóvá a Netflix legújabb dokumentumsorozatát, hogy nem kellett hozzá fantázia vagy kitaláció, elég volt bemutatni a kíméletlen valóságot.

Váratlanul elhunyt az influenszer, aki a plasztikai műtétek megszállottja volt – Utolsó üzenete hátborzonató

A közösségi médiában Mary Magdalene néven ismert influenszer halálhírét a thaiföldi hatóságok erősítették meg. A 33 éves Denise Ivonne Jarvis Gongorát kedden találták holtan a Patong Tower épülete mellett, nem sokkal azt követően, hogy bejelentkezett a szállodába. A helyi rendőrség szerint a nő a torony kilencedik emeletéről zuhant ki.

Randizással oldotta meg a hajléktalanságot: az influenszer szerint elég szexinek lenni a lakhatáshoz

Felrobbantotta a netet az ausztrál OnlyFans-sztár, aki a hajléktalanságát társkereső oldalak segítségével oldotta meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu