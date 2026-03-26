Bilincsben az influenszer, aki fegyveres emberrablást színlelt, hogy követőket szerezzen

A sikerért és a nézettségért szinte bármire képesek már az influenszerek. Erre jó példa Monniky Fraga is, aki a posztjaival és videóival 60 ezres követőbázist alakított ki az elmúlt években, ám úgy tűnik, tavaly ez már nem volt elég neki. Úgy érezte, hogy valahogy fel kellene pörgetnie az algoritmust, hogy még többen lássák a posztjait. A rendőrség gyanúja szerint ennek érekében megrendezte a saját fegyveres elrablását, majd zokogva számolt be a kamu bűntény részleteiről az Instagram-oldalán. Mutatjuk a színlelt emberrablás hihetetlen részleteit.

Kamu emberrablást rendezett egy brazil influenszer, hogy nagyobb népszerűségre tegyen szert az Instagram-oldala

Monniky Fraga elrablása és lebukása 2025. április 21-én az influenszer és a férje hazafelé autóztak a tengerpartról, amikor fegyveresek ütöttek rajtuk.

Állítólag megkötözték őket és egy csereautóval az erdőbe vitték őket.

Monniky vallomása szerint órákon át fogságban tartották őket, amíg a családtagjaik ki nem fizették a 20 ezer brazil realnyi váltságdíjat értük (1,3 millió forint).

A tartalomgyártó később érzelmes videóban számolt be a sztori részleteiről és a rendőrségen is feljelentette az elkövetőket.

Egy évvel később a rendőrség számos ellentmondást fedezett fel a történetben és kiderítették, hogy a támadók egyike személyesen ismerte Monnykit. Most a hatóságok azzal gyanúsítják a nőt, hogy megrendezte a saját elrablását.

2026 márciusában a vádak hatására a brazil influenszer törölte a közösségimédia-profiljait.

A tartalomgyártó férje nem tudott a kamu emberrablásról

Még mindig tudjuk fokozni az izgalmakat. Nemrég ugyanis kiderült, hogy Monnyki férje egyáltalán nem volt beavatva a dologba, így ő valóban végigszenvedte az emberrablást és a fogva tartást, később pedig odaadó társként támogatta a feleségét a trauma feldolgozásában. A legfrissebb sajtóhírek szerint a rendőrség március 24-én letartóztatta Fragát, akit jelenleg azzal vádolnak, hogy szándékosan megrendezte az elrablását, hogy minél nagyobb médiavisszhangot keltsen.

„A nyomozás még folyamatban van, azonban azt meg tudjuk erősíteni, hogy az influenszer személyesen ismerte az egyik emberrablót, sőt kapcsolatban állt vele az emberrablás idején is. Fraga a követői számának csökkenése miatt tervelhette ki az emberrablást, azzal a céllal, hogy növelje a népszerűségét. Az akcióhoz valódi fegyvereket és egy lopott autót is használtak. Négy férfi vett részt a támadásban, az egyikük azóta meghalt, a másikukkal szemben pedig egy másik bűntény miatt elfogatóparancs van érvényben" – tájékoztatta a nyilvánosságot Jorge Pinto, a Különleges Műveleti Csoport helyettes vezetője.