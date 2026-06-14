5 dolog, amit azonnal ki kellene dobnod a fürdődből – Ezért szabadulj meg tőlük gyorsan

A fürdőszoba az otthon egyik legkeményebben dolgozó helyisége. Itt indul a reggel, itt zárul a nap, és valahogy mégis mindig sikerül megtelnie olyan holmikkal, amelyekről már rég megfeledkeztünk. Ismerős az érzés, amikor egy sampont keresve öt másik flakon borul rád a szekrényből? Nos, lehet, hogy itt az ideje egy alapos szelektálásnak.

Fürdőszoba rendszerező kisokos: ezeket dobd ki!

Forrás: 123rf

Rendetlen a fürdőszobád? Ez az 5 tárgy több helyet foglal, mint gondolnád A lejárt kozmetikumok és gyógyszerek nemcsak helyet foglalnak, de használatuk sem ajánlott.

A régi törölközők és a penészes kiegészítők rontják az egészséget.

A felesleges csomagolások és mini termékek borzasztó sok helyet foglalnak.

Ne ijedj meg, a fürdőszoba rendszerezése nem feltétlenül jelent egy egész hétvégés nagytakarítást. Már fél óra is elég lehet ahhoz, hogy megszabadulj a felesleges holmiktól, és visszaszerezd az értékes helyeket. Ráadásul egy rendezett fürdőszoba nemcsak szebb látvány, hanem a mindennapi rutinodat is sokkal egyszerűbbé teszi.

Mutatjuk azt az öt dolgot, amit érdemes még ma száműzni a fürdőszobából.

1. Lejárt kozmetikumok és gyógyszerek

A legtöbben hajlamosak vagyunk ragaszkodni a félig használt krémekhez, sminktermékekhez vagy gyógyszerekhez, hátha még egyszer szükség lesz rájuk. A valóság azonban az, hogy a lejárt termékek gyakran csak a helyet foglalják. A régi sminkek és bőrápolók irritációt okozhatnak, hatékonyságuk pedig jelentősen csökkenhet. Ha pedig van olyan krémed vagy samponod, amit egyszer kipróbáltál, de nem vált be, ideje búcsút mondani neki. És nem, nem kell bűntudatot érezni miatta.

2. Elhasználódott törölközők

A szakadozott, foltos vagy állandóan dohos szagú törölközők nem éppen a wellnessélmény részei. Ráadásul az elöregedett textilek kevésbé szívják fel a nedvességet, így a funkciójukat sem látják el megfelelően. Ha a törölköződ már inkább emlékeztet egy veterán harcosra, mint egy puha fürdőszobai kiegészítőre, ideje lecserélni. A régi darabokat akár takarítórongyként is újrahasznosíthatod.

3. Penészes vagy baktériumokkal teli kiegészítők

A párás környezet tökéletes terep a baktériumok és a penész számára. A zuhanyfüggönyök, a fürdőszobaszőnyegek, a szivacsok különösen veszélyeztetettek. Ha egy fürdőszobai kiegészítő már elszíneződött, kellemetlen szagú vagy láthatóan penészes, nem érdemes tovább tartogatni. Ezek az eszközök rendszeres cserét igényelnek, még akkor is, ha első ránézésre használhatónak tűnnek.