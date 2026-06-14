Kész átverés: eddig azt hittük, hogy ezekben az ételekben a proteintartalom a plafont verdesi

Köztudott, hogy megfelelő mennyiségű fehérjét kell naponta magunkba táplálni. Ezért a tudatosan táplálkozók szigorúan vizslatják, hogy vajon mennyi proteintartalom van egyes ételekben. Némely termékkel kapcsolatban viszont lehet, hogy te is bedőltél a közhiedelemnek! Degeszre zabáltad magad tojással, és vártad, hogy kipattanj tőle? Pedig most kiderül, hogy nem minden arany, akarjuk mondani protein, ami fénylik!

Vajon tényleg magas proteintartalommal rendelkeznek ezek az ételek?

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Magas proteintartalom vagy csak átverés?

Ne aggódj, ezek az ételek attól még ugyanolyan egészségesek, hiszen rengeteg más tápanyagot tartalmaznak, ami szintén szükséges az egészséges életmódhoz. Csak éppen ne úgy gondolj rájuk, mint fehérjehősökre, akik a tápanyagok egén szárnyalnak, hanem inkább kitűnő segítőtársakra, akik megadják a nap kezdőlöketét.

A magas proteintartalmú ételek most amúgy is előtérbe kerültek, hiszen a sztárok által is használt Ozempic miatt szinte a fél világnak beesett az arca és eltűntek az izmai, melyet az új trenddel, a proteinmaxolással akarnak kijavítani. De miért is jó a protein az ételekben?

Miért kellenek fehérjedús ételek? Nem csak arról van szó, hogy a nyári beach bodyért, hanem, mert az ilyen ételek segítik az izomfejlődést! A fehérje az egyik legfontosabb makrotápanyag, mely az izomépítésen felül a szervezet megfelelő működéséhez is hozzájárul. Erősíti az immunrendszert, regenerálja a sérült szöveteket, segít az enzim- és hormontermelésben és természetesen a fogyást is elősegíti, hiszen magas telítettségérzetet ad.

Magas proteintartalmú ételek – Vagy mégsem?

Sapna Peruvemba kaliforniai dietetikus szerint a listán feltűnő ételek fehérjetartalmáról, bár eddig azt gondoltuk, hogy igen magas, valójában csak másodlagos fehérjeforrásként funkcionálnak. De attól, hogy kevesebb bennük a protein, még nem jelenti azt, hogy ne lennének igencsak egészségesek. Az összetételük nagy részét ugyanis más fontos tápanyagok, például zsír és szénhidrát teszik ki, melyeket szintén nem szabadna kihagynod az étrendedből!

1. Mogyoróvaj

Bár a nagy fitneszguruk szinte mindenbe is mogyoróvajat tesznek, attól még sajnálattal kell közölnünk, hogy ez nem a növényi fehérjeforrások királynője. Ugyanis csupán négy gramm a fehérjetartalma kanalanként. Attól még persze igazán egészséges, főleg, ha nem a túlcukrozott, túlolajozott változatot veszed meg a boltokban. Add hozzá egy joghurt vagy tej alapú smoothie-hoz, és máris meglesz a proteinadagod is!