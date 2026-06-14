Kész átverés: eddig azt hittük, hogy ezekben az ételekben a proteintartalom a plafont verdesi

Köztudott, hogy megfelelő mennyiségű fehérjét kell naponta magunkba táplálni. Ezért a tudatosan táplálkozók szigorúan vizslatják, hogy vajon mennyi proteintartalom van egyes ételekben. Némely termékkel kapcsolatban viszont lehet, hogy te is bedőltél a közhiedelemnek! Degeszre zabáltad magad tojással, és vártad, hogy kipattanj tőle? Pedig most kiderül, hogy nem minden arany, akarjuk mondani protein, ami fénylik!
Magas proteintartalom vagy csak átverés?
Ne aggódj, ezek az ételek attól még ugyanolyan egészségesek, hiszen rengeteg más tápanyagot tartalmaznak, ami szintén szükséges az egészséges életmódhoz. Csak éppen ne úgy gondolj rájuk, mint fehérjehősökre, akik a tápanyagok egén szárnyalnak, hanem inkább kitűnő segítőtársakra, akik megadják a nap kezdőlöketét.
A magas proteintartalmú ételek most amúgy is előtérbe kerültek, hiszen a sztárok által is használt Ozempic miatt szinte a fél világnak beesett az arca és eltűntek az izmai, melyet az új trenddel, a proteinmaxolással akarnak kijavítani. De miért is jó a protein az ételekben?
Miért kellenek fehérjedús ételek?
Nem csak arról van szó, hogy a nyári beach bodyért, hanem, mert az ilyen ételek segítik az izomfejlődést! A fehérje az egyik legfontosabb makrotápanyag, mely az izomépítésen felül a szervezet megfelelő működéséhez is hozzájárul. Erősíti az immunrendszert, regenerálja a sérült szöveteket, segít az enzim- és hormontermelésben és természetesen a fogyást is elősegíti, hiszen magas telítettségérzetet ad.
Magas proteintartalmú ételek – Vagy mégsem?
Sapna Peruvemba kaliforniai dietetikus szerint a listán feltűnő ételek fehérjetartalmáról, bár eddig azt gondoltuk, hogy igen magas, valójában csak másodlagos fehérjeforrásként funkcionálnak. De attól, hogy kevesebb bennük a protein, még nem jelenti azt, hogy ne lennének igencsak egészségesek. Az összetételük nagy részét ugyanis más fontos tápanyagok, például zsír és szénhidrát teszik ki, melyeket szintén nem szabadna kihagynod az étrendedből!
1. Mogyoróvaj
Bár a nagy fitneszguruk szinte mindenbe is mogyoróvajat tesznek, attól még sajnálattal kell közölnünk, hogy ez nem a növényi fehérjeforrások királynője. Ugyanis csupán négy gramm a fehérjetartalma kanalanként. Attól még persze igazán egészséges, főleg, ha nem a túlcukrozott, túlolajozott változatot veszed meg a boltokban. Add hozzá egy joghurt vagy tej alapú smoothie-hoz, és máris meglesz a proteinadagod is!
2. Chia mag
Azt hitted, hogy a chia magos puding a legtutibb proteines reggeli? Nem teljesen van ez így! Főleg, ha növényi tejben áztatod. A chia mag egyébként nem elhanyagolható étel, hiszen rengeteg antioxidáns és ómega-3 zsírsav található benne – szóval nem érdemes elengedni ezt a pudingot. Ha viszont rendes tejbe áztatod be, ne adj’ Isten még görög joghurtot is teszel bele, akkor már a megfelelő proteintartalmat is kipipálhatod.
3. Pisztácia
A pisztácia egyáltalán nem lebecsülendő, hiszen 28 grammos adagonként 6 grammnyi protein van benne. Sőt, olyan aminosavakat tartalmaz, melyekre a szervezetünknek igencsak szüksége van. Viszont önmagában nem fogja megadni a kellő fehérjetartalmat. Párosítsd ezt is görög joghurttal, vagy szórd egy proteinben gazdag saláta tetejére!
4. Tojás
Benned is tisztán él a kép Gastonról A szépség és a szörnyetegből, ahogy héjastul bevágja a tojásokat, és ettől lesz „csupa izom”? A tojást szinte mindenki az egyik legfontosabb fehérjetartalmú ételként tartja számon, ám az igazság az, hogy egy tojás csupán hat gramm proteint tartalmaz. Ha tehát igazi Gaston akarsz lenni, akkor minimum három tojással kell kezdened!
5. Avokádó
Sajnos az a rossz hírünk van, hogy egy avokádó csupán három-négy gramm fehérjét tartalmaz. Vagyis akármennyire szereted a reggeli pirítósodra rászeletelni, valamit még muszáj hozzáadnod. Nicole Addison, kanadai receptfejlesztő szerint akár meg is háromszorozhatod az étel fehérjetartalmát, ha az avokádót összekevered egy pár kanál túróval vagy cottage cheese-zel és egy főtt tojással.
Ételek, melyekben kevesebb a fehérjetartalom, mint hittük
Bár a fenti proteinkirálynőkként kihirdetett ételek mégsem rendelkeznek olyan magas fehérjeszinttel, attól még egyiket sem kell kiiktatnod a menüdből, hiszen rengeteg más fontos tápanyaggal rendelkeznek, és más, magasabb fehérjetartalmú étellel keverve a proteint is kipipálhatod aznapra.
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