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Mondatok, amelyekkel könnyen elásod magad a munkahelyeden: rontják a szakmai megítélésedet

kommunikáció munka munkahelyi teljesítmény
Simon Benedek
2026.06.14.
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A munkahelyi kommunikáció minősége gyakran többet számít, mint maga a mondanivaló. Vannak azonban olyan mindennapi kifejezések, amelyek látszólag ártalmatlanok, mégis aláássák szakmai megítélésed. Mutatjuk, mik ezek!

A szakértők szerint egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a munkahelyi kommunikációd. Néha ártatlan félmondatok vagy utalások is ronthatják a a szakmai megítélésed, de a bizonytalanság, valamint a tudatlanságot sejtető megjegyzések sem szerencsések. Mutatjuk, hogy mire figyelj a szakértők szerint, ha nem szeretnél lebőgni. 

Munkahelyi szakmai megítélés: egy nő és egy férfi munkáról beszélget.
Munkahelyi szakmai megítélés: van, ami rontja a hitelességed.
Forrás:  Getty Images
  • Vannak kifejezések, amelyek akaratlanul rontják a szakmai megítélésed.
  • Bizonyos mondatok azt sugallják, hogy bizonytalan, figyelmetlen vagy tudattalan vagy.
  • Ezek a formulák különösen rosszat tehetnek munkahelyi beszélgetésekben és tárgyalásokon.
  • Megfelelő szóhasználattal viszont javíthatod a szakmai hírneved. 

Ezekkel a mondatokkal rontasz a munkahelyi szakmai megítélésed

A hatékony munkahelyi kommunikáció nemcsak a fontos üzenetek átadásáról szól, hanem arról is, hogyan mondjuk el azokat. Egy-egy rosszul megválasztott kifejezés sokszor nemcsak félreértésekhez vezet, hanem gyengíti azt is, ahogy a munkatársaid és a feletteseid tekintenek rád. Szakértők szerint vannak olyan mondatok, amelyeket érdemes teljesen elkerülni a munkahelyi beszélgetésekben, mert akaratlanul aláássák a szavaid súlyát és rontják a szakmai megítélésed

A következő kifejezéseket kerüld a szakértők szerint!

„Csak egy másodperc az egész”

Bár egyszerű szándékból mondjuk, ez a kifejezés azt sugallja, hogy amit mondani készülünk, valójában nem lényeges. A tapasztalatok szerint senki sem hiszi, hogy valami „egy másodpercet” vesz igénybe, és ezzel a megfogalmazással a beszélgetőpartner már az elején megbízhatatlannak veszi a mondanivalódat. Ehelyett érdemes reális, konkrét időkeretet adni, és ezzel azt is jelzed, hogy komoly témáról van szó.

„Nem gond, ha nem”

Ez a kifejezés látszólag udvarias, de valójában azt sugallja, hogy a kérés nem sürgős vagy nem igazán fontos. A kommunikációs szakértők szerint ilyenkor jobb világos célt és határidőt megfogalmazni, így a másik fél pontosan tudja, miért kérünk segítséget és mikorra.

„Nem vagyok szakértő, de…”

Ez az egyik legrosszabb kezdés, mert azonnal csökkenti a saját hitelességedet és kompetenciádat a beszélgetésben. Ha már előre elmondod, hogy nem értesz hozzá, akkor a beszélgetőpartner is így fog viszonyulni hozzád. A kommunikációs tanácsadók szerint sokkal hatékonyabb, ha egyszerűen emondod a gondolataidat anélkül, hogy előre leértékelnéd önmagad.

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