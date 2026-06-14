Az enyveskezű tiarás fő, avagy tolvaj volt-e Teck Mária brit királyné?

Egy uralkodónő látogatása otthonába a legtöbb ember számára a legnagyobb megtiszteltetés lenne, amit csak el tud képzelni. Azonban azok az angol arisztokraták, akik Teck Mária brit királynét látták vendégül, inkább eldugták legértékesebb kincseiket. Ugyanis a királyné kleptomániás hírében állt, aki nem átallotta kihasználni a rangját, hogy megszerezze a neki tetsző műkincseket.

Valóban tolvaj lett volna Teck Mária brit királyné?

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Teck Mária szenvedélyének hódolt vagy célja volt a lopásainak? Kicsoda Teck Mária, és hogy lett a walesi herceg menyasszonya?

Végül miért a yorki herceghez ment feleségül?

Kiktől lopott vagy tulajdonolt el műkincseket az enyveskezű királyné?

Miért volt szüksége a műkincsekre?

Teck Mária, az enyves kezű brit királyné

Az, hogy nem tulajdonítjuk el vendéglátónk értékeit, olyan alapvető szabály, hogy le sem kellene írni. Azonban épp a szenvedélyes gyűjtő Teck Mária brit királyné volt az, aki szinte sportot űzött abból, hogy arisztokraták házaiba ellátogatva szarkaként csapott le vendéglátója értékeire. A hobbiját némileg megkérdőjelezhető módon űző tiarás fő nem zavartatta magát, a tulajdonos szeme előtt emelte el a neki tetsző dolgokat.

Amikor a vendégségben megtetszett neki egy műtárgy, legtöbbször nemes egyszerűséggel táskájába süllyesztette.

Szintén bevett módszere volt a kleptomániás királynénak, hogy buzdította a tulajdonost, ajándékozza neki a tárgyat, esetleg rávette, hogy mélyen áron alul adja el neki. Olyan rossz híre lett V. György feleségének, hogy amint az arisztokraták hírt kaptak látogatásáról, legértékesebb műkincseiket azonnal elrejtették a padláson.

Mária királyné zsákmányai ékszerektől kezdve festményekig bezárólag bármik lehetnek, legérdekesebb szerzeménye mégis az a 12 db értékes Sheraton-szék volt, amit épp egy orosz nagyhercegnőtől kaparintott meg. De vajon mi állhatott a különös szokás mögött?

Teck Mária brit királyné szerény kezdetei

Noha III. György brit király dédunokája volt, Teck Mária rangjához mérten szerény körülmények között élt, ún. arisztokratikus szegénységben, édesapja ráadásul morganatikus házasságból származott. Gyerekkora boldogságban telt, a brit királyi udvarban cseperedett, ahol rendszeresen jótékonykodott. Azonban annak ellenére, hogy édesanyja évi 208 millió forintnak megfelelő összegből gazdálkodott, állandó anyagi problémákkal küszködtek.

Egy ideig kénytelenek voltak Európa-szerte vándorolni és rokonoknál lakni, ahol az ifjú hercegné szerelembe esett a művészetekkel.

Ilyen előzmények és pedigré mellett nem voltak fényes kilátásai a házassági piacon. Legnagyobb szerencséjére amikor az 1880-as években Viktória királynő feleséget keresett unokájának, Albert Viktor walesi hercegnek, kevés eladósorban lévő hercegnő volt, akik meg voltak, azoktól kosarat kapott. Így esett a királynő választása a családja által csak May néven szólított hercegnőre, akit el is jegyeztek a herceggel.