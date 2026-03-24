Megdőlt a mítosz: ilyen nőket keresnek valójában a gazdag férfiak

párválasztás párkeresés
Simon Benedek
2026.03.24.
A közvélekedés szerint a gazdag férfiaknak csak az a fontos, hogy fiatal, vonzó nőt szerezzenek maguknak, és az ambíciót, a karriert, az életszemléletet inkább másodlagosnak gondolják a párválasztásnál. Azonban a legfrissebb kutatások szerint ez a kép teljesen téves. Mutatjuk, mi a valóság!

  • A gazdag férfiak tényleg a fiatal, „aranyásó nőkre” buknak?
  • A gazdag férfiak mi alapján választanak párt?
  • Azok a nők, akik úgynevezett sugar daddyt keresnek, miért vannak nehéz helyzetben? 
  • Mutatjuk a válaszokat!

Ilyen nőkre vágynak valójában a gazdag férfiak

A tehetős férfiak inkább életkorukhoz hasonló, jól képzett, ambiciózus nőket keresnek, akik partnerként osztoznak az élet céljaiban és kihívásaiban – állítja egy friss tanulmány szerzője, Lyman Stone. Sokan úgy gondolják, hogy a gazdag férfiak kifejezetten azokat az aranyásó nőket keresik, akik a pénz, a vagyon és a gazdagság miatt közelednek hozzájuk. Stone kutatása szerint ugyanakkor a magas jövedelmű férfiak a közvélekedéssel ellentétben nem a „tökéletes”, fiatalabb és butább nőket keresik, hanem a hozzájuk hasonló iskolai végzettségű és karrierambícióval rendelkező nőket preferálják. A tanulmányában kiemeli, hogy a felső 5 százalékba tartozó férfiak feleségei között valóban gyakori az úgynevezett „háztartásbeli státusz”, de ezek a nők ennek ellenére is többnyire magas végzettséggel rendelkeznek, de a családot állítják az ambícióik középpontjába.

Az adatok alapján nem az aranyásókat részesítik előnyben a gazdag egyedülálló férfiak

Egy 2019 és 2023 közötti amerikai közösségi felmérés adatait (1,4 millió házas férfi és feleség) elemezve Stone arra jutott, hogy a legtöbb esetben azok a férfiak, akiknek a legjobb párválasztási lehetőségeik vannak – azaz gazdagabbak és magasabb társadalmi státuszúak –, olyan nőket választanak, akik korban illenek hozzájuk és magas iskolai végzettséggel bírnak. A szerző szerint az az általános sztereotípia, miszerint a gazdag férfiak azért választanak fiatal, kevésbé képzett nőket, mert vonzóbbak, csak egy tévhit, amit a valódi adatok nem támasztanak alá. Valójában az alacsonyabb jövedelmű férfiaknál kimutathatóan gyakoribbak a nagy életkori különbségek a párkapcsolataikban.

Összességében a gazdag férfiak ideális partnere olyan nő, aki életkorban, iskolai végzettségben és ambícióban is hozzájuk illik. A szerző grafikonokon mutatja be, hogy a 30-54 éves férfiak körében a szegényebb férfiak sokkal nagyobb arányban házasodnak olyan nőkkel, akik legalább 10 évvel idősebbek vagy fiatalabbak náluk, mint a leggazdagabb férfiak. Stone szerint az igazán vonzó tulajdonság a közös életcél és a tudatos részvétel az élet minden területén – legyen szó párkeresésről, párválasztásról, karrierről, családról vagy társadalmi szerepről. Azok a nők, akik úgynevezett sugar daddyt keresnek, kifejezetten nehéz kihívás elé néznek. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
