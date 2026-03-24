Megdőlt a mítosz: ilyen nőket keresnek valójában a gazdag férfiak

A közvélekedés szerint a gazdag férfiaknak csak az a fontos, hogy fiatal, vonzó nőt szerezzenek maguknak, és az ambíciót, a karriert, az életszemléletet inkább másodlagosnak gondolják a párválasztásnál. Azonban a legfrissebb kutatások szerint ez a kép teljesen téves. Mutatjuk, mi a valóság!

A gazdag férfiak tényleg a fiatal, „aranyásó nőkre” buknak?

A gazdag férfiak mi alapján választanak párt?

Azok a nők, akik úgynevezett sugar daddyt keresnek, miért vannak nehéz helyzetben?

Ilyen nőkre vágynak valójában a gazdag férfiak

A tehetős férfiak inkább életkorukhoz hasonló, jól képzett, ambiciózus nőket keresnek, akik partnerként osztoznak az élet céljaiban és kihívásaiban – állítja egy friss tanulmány szerzője, Lyman Stone. Sokan úgy gondolják, hogy a gazdag férfiak kifejezetten azokat az aranyásó nőket keresik, akik a pénz, a vagyon és a gazdagság miatt közelednek hozzájuk. Stone kutatása szerint ugyanakkor a magas jövedelmű férfiak a közvélekedéssel ellentétben nem a „tökéletes”, fiatalabb és butább nőket keresik, hanem a hozzájuk hasonló iskolai végzettségű és karrierambícióval rendelkező nőket preferálják. A tanulmányában kiemeli, hogy a felső 5 százalékba tartozó férfiak feleségei között valóban gyakori az úgynevezett „háztartásbeli státusz”, de ezek a nők ennek ellenére is többnyire magas végzettséggel rendelkeznek, de a családot állítják az ambícióik középpontjába.

Az adatok alapján nem az aranyásókat részesítik előnyben a gazdag egyedülálló férfiak

Egy 2019 és 2023 közötti amerikai közösségi felmérés adatait (1,4 millió házas férfi és feleség) elemezve Stone arra jutott, hogy a legtöbb esetben azok a férfiak, akiknek a legjobb párválasztási lehetőségeik vannak – azaz gazdagabbak és magasabb társadalmi státuszúak –, olyan nőket választanak, akik korban illenek hozzájuk és magas iskolai végzettséggel bírnak. A szerző szerint az az általános sztereotípia, miszerint a gazdag férfiak azért választanak fiatal, kevésbé képzett nőket, mert vonzóbbak, csak egy tévhit, amit a valódi adatok nem támasztanak alá. Valójában az alacsonyabb jövedelmű férfiaknál kimutathatóan gyakoribbak a nagy életkori különbségek a párkapcsolataikban.