Őrületes trend terjed Kínában: valóban nejlonban kell enni, ha hatékony fogyást akarsz elérni?

Fogyókúratippek ide vagy oda, azért nem szabad mindent elhinni első hallásra. Így van ez a legújabb kínai trenddel is, ami bár a hatékony fogyást hirdeti, valójában nemcsak őrületes badarság, de még veszélyes is.

Mindig keressük a hatékony fogyás csodaszerét – na, ez a trend tuti nem adja ezt meg!

Hatékony fogyás vagy eszement ötlet?

Diétába fogtál, de csak nem indul be a fogyás? Ha szeretsz a normális tippekre és szokásokra hallgatni, akkor menj munkába biciklivel, hogy bevezesd a mindennapi mozgást az életedbe, rendes chips helyett egyél nulla kalóriás zöldségchipset, vagy egész egyszerűen csak alakítsd át tudatosan a reggelidet.

Annyi biztos, hogy csak a bevált módszereket érdemes alkalmazni, a TikTokon elterjedt eszement trendeket pedig nyugodtan ültesd kispadra, és mellőzd az életedből, ha jót akarsz magadnak!

Az új fogyókúra-őrület: a plastic eating trend

A kínai trend lényege az, hogy a fiatalok, akik félnek az elhízástól, ahelyett, hogy tudatosan étkeznének, inkább egy új és igazán megosztó módszerhez nyúltak: nejlon fóliát tesznek a szájukba, és úgy rágják meg az ételt, aztán kiköpik a megrágott ételt és a műanyagot is.

A trend elvileg azért indult el, mert az evés szimulálása megtéveszthet az agyat, vagyis abban reménykednek a felhasználók, hogy ezzel majd nő a teltségérzetük. Csakhogy ez az elképzelés több sebből is vérzik.

Mi a baj ezzel a trenddel?

Amellett, hogy ez a trend végtelenül ételpazarló, és egyáltalán nem tudatos, még veszélyes is. Arról talán nem is érdemes beszélni, hogy a nejlon megrágásával felettébb káros mikroműanyagok kerülnek a szervezetünkbe. Vagy arról, hogy ha egy gyermek próbálja ki ezt felügyelet nélkül, akkor egyetlen rossz mozdulat, és máris halálos trend lesz belőle. De menjünk egy kicsit tovább: ez az eszement ötlet ugyanis mentálisan is borzasztó károsan hat a fiatalok egészségére. Ezzel ugyanis a felhasználók nem a tudatos táplálkozást és életmódot szorgalmazzák, hanem azt érzetet, hogy „az evés valami káros dolog, amelyből én nem részesülhetek, különben elhízok”. Ennek az útnak a következő lépése pedig a bulímia és az anorexia.

Hatékony fogyás? Inkább káros ötlet! Bár több milliós nézettséget értek el ezek a videók, a nézők mind felháborodtak az ötleten. Egy kommentelő szerint „amikor a súlyfeleslegtől való félelem felülkerekedik az alapvető biztonságon, az nem tudatosság, hanem önkontrollnak álcázott nyomás.” Szóval köszönjük szépen, de ebből a trendből mi sem kérünk!

Ha valóban hasznos fogyástippeket akarsz olvasni, akkor inkább ezeket próbáld ki!