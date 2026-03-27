Hóvihar és orkán: március végén visszatért a havazás Magyarországra

Egy erős ciklon hatására az elmúlt napokban látványosan átalakult az időjárás. Megérkezett a márciusi havazás Magyarországra.

A Kőszegi-hegységben csütörtök estére kifejezetten zord körülmények alakultak ki. Az Írott-kő térségében 21 óra után már hóvihar tombolt: mínusz 3 fok körüli hőmérséklet mellett 5–10 centiméter friss hó hullott, erős, helyenként orkánerejű széllökések rontották a hőérzetet és a látási viszonyokat. A kialakult helyzet miatt a hókotrók is munkába álltak - írja a Köpönyeg.

Több centis friss hó esett Brennbergbányán

Havazás Magyarországon: komoly károkat okozott az időjárás

A vihar nemcsak a hegyekben okozott problémát. Vas vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki a szél miatt, a tűzoltókat pedig számos helyszínre riasztották. Szombathelyen a délutáni órákban 113 kilométer per órás széllökést is mértek. Az időjárás súlyosságát jelzi, hogy a Kőszegi Evangélikus Gimnázium péntekre rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.

Zala vármegyében szintén komoly károkat okozott a vihar. Csütörtök éjfélig közel negyven riasztás érkezett a tűzoltókhoz: kidőlt fák, leszakadt villanyoszlopok akadályozták a közlekedést, de a szél még könnyebb építményeket, például haranglábat és kerti tárolót is felkapott.

Péntekre több térségben is megjelent a csapadék téli formája. A Soproni-hegységben és a Bakonyban az esőt egyre több helyen havas eső, majd hó váltotta fel, különösen a magasabban fekvő részeken. A nyugati határ közelében fekvő településeken reggelre már télies kép fogadta az embereket: Brennbergbányán több centiméter friss hó esett, ami csúszós utakat és nehézkes közlekedést eredményezett.

A hegyvidéki területeken a lehullott hó meg is maradt, míg alacsonyabban sok helyen továbbra is eső esett. A Bakonyban például az esti eső az éjszaka folyamán váltott át havazásba, ahogy lehűlt a levegő.

A különbség látványos: miközben a magasabb régiókban télies viszonyok uralkodnak, néhány kilométerrel arrébb még kora tavaszi az idő. Gyakorlatilag két évszak jelenik meg egyszerre az országon belül.

