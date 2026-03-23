Borzalmas hét elé nézünk: ekkor érkezik a márciusi havazás

Horváth Angéla
2026.03.23.
A jövő hét elején még sok napsütés várható 15 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklettel, majd a hét közepén viharos széllel lehűlés érkezik, megnő a csapadék esélye és többfelé várható eső, a Dunántúlon akár havas eső, hó is hullhat. A hétvégén már csak 6 és 12 fok között várható a csúcshőmérséklet. Készülhetünk a márciusi havazásra.

Hétfőn folytatódik a felhős idő hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, huzamosabb időre ismét inkább délelőtt süthet ki a nap, de ez sajnos nem marad így... A márciusi havazás már a nyakunkon, pár nap és nagyon elromik az időjárás.

Érkezik a márciusi havazás, sokak kertje nézhet ki hasonlóan
Forrás: Moment RF

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés valószínű, de néhány helyen előfordulhat zápor. Az északiasra forduló szelet élénk, néhol erős lökések is kísérhetik. A minimum döntően 1 és 7 fok között, a kevésbé felhős, szélvédett helyeken fagypont körül alakulhat. A maximum 14 és 18 fok között várható.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésre lehet számítani, majd délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és a nyugati tájakon estefelé már előfordulhat eső, zápor. A délire, délnyugatira forduló szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban mínusz 2 és plusz 6, délután 15 és 19 fok között alakul.

Márciusi havazás: csütörtökön jön a borzalmas időjárás

Csütörtökön nyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég, de keleten még több órára kisüt a nap. Több helyen valószínű eső, zápor, a Dunától keletre esetleg zivatar, míg nyugaton havas eső, hó is hullhat. A nyugati tájakon jelentős mennyiségű csapadék eshet. Keleten a délies szél többfelé megélénkül, megerősödik, míg a Dunántúlon az északira forduló szél lesz helyenként viharos. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunától keletre 12 és 19, a Dunántúlon 6 és 11 fok között várható - írja a Köpönyeg.

Pénteken jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé valószínű eső, zápor, sőt nyugaton havas eső, hó is előfordulhat. Az északnyugatira, északira forduló szél többfelé erős, elsősorban a Nyugat-Dunántúlon viharos lesz. A minimum-hőmérséklet 1 és 7 fok között valószínű, a hőmérséklet csúcsértéke az ország nyugati felén 3 és 10, keleten 11 és 15 fok között alakulhat.

Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható több helyen esővel, záporral, nyugaton havas esővel, havazással. Az északias szél sokfelé erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon viharos lesz. Hajnalban 1 és 6, délután 6 és 12 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Vasárnap szakadozott felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek, eső, zápor előfordulhat. Az északias szelet többfelé erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 5, délután 6 és 11 fok között alakul.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Óraátállítás 2026-ban: Magyarország már döntött, melyik időszámítást támogatná

Közeledik az a hétvége, amikor előre kell állítani az órákat, így sokakban felmerül a kérdés: vajon meddig tart még az évente kétszeri időátállítás? Az Európai Unióban évek óta napirenden van a rendszer megszüntetése, de egyelőre nem született végleges döntés az óraátállításról 2026-ban sem. Ha azonban közös európai megállapodás születik, Magyarország inkább a nyári időszámítást támogatná.

 

Elton John próbálja megmenteni a Beckham családot: erre kérte keresztfiát, Brooklynt

Egyre súlyosabbnak tűnik a Beckham családon belüli konfliktus. Már a legközelebbi barátok és családtagok is próbálnak közbelépni: Elton John most személyesen próbálta rávenni keresztfiát, Brooklyn Beckhamet a békülésre.

Archie herceg hozhat békét? III. Károly különös időzítése újabb jel lehet

A brit uralkodó egy különösen beszédes időzítéssel hívta fel magára a figyelmet, ami sokak szerint akár a békülés első jele is lehet Harry herceggel. III. Károly király ugyanis az idei első kerti partit Archie herceg születésnapjára időzítette.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
