Stephen King rajongók figyelem: megérkezett Az Intézet című sorozat a CANAL+-ra

A CANAL+ továbbra is hozza a jobbnál jobb tartalmakat előfizetőinek. Az Intézet című Stephen King regénye alapján készült sorozat eddig nem kapta meg a kellő figyelmet, de a CANAL+ közreműködésével igazi rajongótáborra tehet szert. Kapcsold be az övedet, mert mutatjuk mit lehet tudni erről a természetfeletti krimiről.

A CANAL+ jóvoltából megérkezett a képernyőre Az Intézet című sorozat

Forrás: NurPhoto

Az Intézet lehet a CANAL+ új sikersorozata

A streamingóriás már megajándékozott minket egy izgalmas, saját gyártású sorozattal. Az Őrszemek egyszerre idézi meg a Ridley Scott rendezte Szárnyas fejvadászt és a Marvel Amerika Kapitányát, miközben egyedi történetet tár a szemünk elé. Most egy újabb sorozatot ajánlunk azok figyelmébe, akik szeretik a rejtélyes, természetfeletti, krimibe hajló történeteket, és esetleg nagy Stephen King rajongók.

Az Intézet Stephen King azonos című, 2019-ben megjelent regénye alapján készült. A CANAL+ kínálatában elérhető az első évad, mely a külföldi lapok szerint teljes egészében feldolgozza a regény cselekményét, azonban a szériát jegyző MGM stúdió 2025 augusztusában bejelentette, hogy 2026-ban érkezik a második évad. Ez különösen izgalmas és egyben rizikós vállalás, tekintve, hogy semmilyen meglévő alapanyagra nem támaszkodnak az alkotók, hanem teljes egészében saját gyártású forgatókönyvből fognak dolgoznak. A premierdátumról egyelőre nincsenek elérhető információk, de kíváncsian várjuk, hogyan gondolják tovább Stephen King történetét.

Az Intézet című sorozat hangulata tökéletesen megidézi Stephen King regényeinek atmoszféráját

Forrás: CANAL+

Stephen King adaptációban még sosem csalódtunk, ezt Az Intézet című sorozat is bizonyíthatja

Az Intézet egy csapat különleges képességekkel rendelkező gyerekről szól, akiket egy intézetben gyűjtenek össze, hogy kiaknázzák a képességeiket. Ahogy ez lenni szokott az ilyen jellegű történetekben, itt is hamar kiderül, hogy az intézetet vezető Ms. Sigsby, akit Mary-Louise Parker alakít, és a többi dolgozó szándékai nem a legtisztábbak. Főhősünk, Luke Ellis átlagon felüli intelligenciával rendelkezik, és időnként a környezetében lévő tárgyak “megmozdulnak”. Amint bekerül az intézetbe, kiderül, hogy “TK”, azaz telekinetikus képességei vannak.