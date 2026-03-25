Cruz Beckham az elhidegült testvérének üzent a legújabb dalában – Videó

Szívbemarkoló dallal jelentkezett a zenészként tevékenykedő Cruz Beckham. A 21 éves énekesről köztudott, hogy korábban szoros viszonyt ápolt az elidegenedett bátyjával, Brooklyn Beckhammel, azonban a családi balhéjuk óta jobbára csak vicces megjegyzésekkel vagy mém-videókkal utalt a testvérére. Most azonban váratlan fordulatot vett a kapcsolatuk: Cruz Beckham dalban üzent Brooklynnak.

Cruz Beckham a maga módján mondta el, hogy mit érez

Most a Page Six hozta nyilvánosságra, hogy a fiatal énekes könnyes szemmel adta elő legújabb szerzeményét egy londoni koncertje során. A fellépése során többször is meg kellett állnia, hogy megtörölje a szemeit és egy barátja végig a vállára tette a kezét, hogy a támogatásáról biztosítsa őt. A lap információi szerint a dalban elhangzó sorok tele voltak olyan utalásokkal, amelyek egyértelműen Brooklynra utalnak. Emellett a fiatal Beckham-fiú reakciója is beszédes volt. Nézzük milyen sorok találhatóak a Loneliest Boy, vagyis A legmagányosabb fiú című dalban:

A legmagányosabb fiú mindenkire rá teszi a terhet, hogy találjon valami rosszat valakiben, aki alapvetően jó hozzá. De mégis megteszi. Legmagányosabb fiú, hallasz? Ne taszítsd el az összes barátodat, amikor épp próbálunk szeretetet adni neked. Mondd nyugodtan, ha félsz és szükséged van rá, hogy valaki átöleljen! Mert itt vagy velünk a szobába, de igazából is itt vagy? Miért nem látják, hogy te valójában milliónyi mérföldre vagy? Sosem tudták ezt, amíg közel voltál hozzánk. Legmagányosabb fiú, anya most nem beszél túl sokat. Összetöri a szívét. Mondd, hogy tudsz így élni, amikor nincs senkid, akit elveszíthetnél?

A dal szövege még mélyebbé és árnyaltabba válik, ha tisztában vagyunk vele, hogy az elmúlt hónapokban mi történt a Beckham családban:

Az elmúlt hónapokban Brooklyn Beckham letörölte minden rokonát a közösségi médiában, és a szüleivel csak ügyvédeken keresztül hajlandó beszélni

Januárban végérvényesen felégetett maga mögött minden hidat , amikor kitálalt arról, hogy miért neheztel a szüleire, Victoria és David Beckhamre

, amikor kitálalt arról, hogy miért neheztel a szüleire, Victoria és David Beckhamre Nem sokkal később kiderült, hogy a tékozló fiú botránykönyvet akar kiadni az életéről, és arra készül, hogy Meghan Markle és Harry herceg nyomdokaiba lépjen

botránykönyvet akar kiadni az életéről, és arra készül, hogy Később a családtagjai a konfliktus ellenére felköszöntötték nyilvánosan a születésnapos nepóbébit , azonban nem érkezett válasz a szakácstól

a , azonban nem érkezett válasz a szakácstól Néhány nappal ezelőtt pedig Brooklyn az édesanyja, Victoria Beckham helyett az anyósát köszöntötte fel anyák napján.

