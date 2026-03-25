Cruz Beckham az elhidegült testvérének üzent a legújabb dalában – Videó

fájdalom Brooklyn Beckham hiány Cruz Beckham
Komáromi Bence
2026.03.25.
Megszakad a szív. Cruz Beckham a legutóbbi koncertjén bemutatta a Loneliest Boy című szerzeményét, amely sajtóhírek szerint egyértelműen a családjukat elhagyó Brooklyn Beckhamről szól. A dal sorai a lelkedik fognak hatolni.

Szívbemarkoló dallal jelentkezett a zenészként tevékenykedő Cruz Beckham. A 21 éves énekesről köztudott, hogy korábban szoros viszonyt ápolt az elidegenedett bátyjával, Brooklyn Beckhammel, azonban a családi balhéjuk óta jobbára csak vicces megjegyzésekkel vagy mém-videókkal utalt a testvérére. Most azonban váratlan fordulatot vett a kapcsolatuk: Cruz Beckham dalban üzent Brooklynnak.

Cruz Beckham dalt írt a bátyjáról, Brooklyn Beckhamről
Cruz Beckham a maga módján mondta el, hogy mit érez

Most a Page Six hozta nyilvánosságra, hogy a fiatal énekes könnyes szemmel adta elő legújabb szerzeményét egy londoni koncertje során. A fellépése során többször is meg kellett állnia, hogy megtörölje a szemeit és egy barátja végig a vállára tette a kezét, hogy a támogatásáról biztosítsa őt. A lap információi szerint a dalban elhangzó sorok tele voltak olyan utalásokkal, amelyek egyértelműen Brooklynra utalnak. Emellett a fiatal Beckham-fiú reakciója is beszédes volt. Nézzük milyen sorok találhatóak a Loneliest Boy, vagyis A legmagányosabb fiú című dalban:

A legmagányosabb fiú mindenkire rá teszi a terhet, hogy találjon valami rosszat valakiben, aki alapvetően jó hozzá. De mégis megteszi.

Legmagányosabb fiú, hallasz? Ne taszítsd el az összes barátodat, amikor épp próbálunk szeretetet adni neked.

Mondd nyugodtan, ha félsz és szükséged van rá, hogy valaki átöleljen!

Mert itt vagy velünk a szobába, de igazából is itt vagy? Miért nem látják, hogy te valójában milliónyi mérföldre vagy? Sosem tudták ezt, amíg közel voltál hozzánk.

Legmagányosabb fiú, anya most nem beszél túl sokat. Összetöri a szívét. Mondd, hogy tudsz így élni, amikor nincs senkid, akit elveszíthetnél?

A dal szövege még mélyebbé és árnyaltabba válik, ha tisztában vagyunk vele, hogy az elmúlt hónapokban mi történt a Beckham családban:

A Loneliest Boy című dalt itt tudjátok meghallgatni:

A Beckham családdal foglalkozó további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Elton John próbálja megmenteni a Beckham családot: erre kérte keresztfiát, Brooklynt

Egyre súlyosabbnak tűnik a Beckham családon belüli konfliktus. Már a legközelebbi barátok és családtagok is próbálnak közbelépni: Elton John most személyesen próbálta rávenni keresztfiát, Brooklyn Beckhamet a békülésre.

Békeajánlat? Nicola Peltz felvette a kapcsolatot Brooklyn Beckham keresztapjával

Brooklyn Beckham és a keresztapja, Elton John viszonya nem volt éppen rózsás az elmúlt hónapokban. Ezért lepett meg mindenkit, hogy Nicola Peltz most békejobbot nyújtott az énekesnek.

Cruz Beckham az interneten gúnyolta ki az elhidegült bátyját, Brooklyn Beckhamet - Videó

Brooklyn Beckhamről köztudott, hogy mindig is profi szakács szeretett volna lenni.

 

 

