Csak a kiemelkedő intelligenciájú emberek idegesítik környezetüket ezzel a 2 szokással

kognitív képességek furcsa szokások intelligencia
Jónás Ágnes
2026.03.06.
Előfordult már veled, hogy a környezeted furcsán néz rád, amikor elbambulsz, vagy amikor magadban motyogsz? Ne is törődj velük, ugyanis, ha birtokában vagy ennek a két, mások számára idegesítő szokásnak, kivételes személyiség vagy intelligencia szempontjából. Most megtudhatod, miért, és azt is, milyen előnyökre tehetsz szert általuk.

Az álmodozás és a motyogás idegesítőnek tűnhet mások számára, de te mégse érezz bűntudatot és ne ostorozd magad. Hidd el, ezektől a szokásoktól vagy kivételes, ráadásul átlag feletti intelligencia jellemez. 

A kiemelkedő intelligencia 2 jele

  • Tévhit, hogy az álmodozás és az elbambulás csak a nemtörődöm emberekre jellemző. 
  • A motyogás és a halk dalolás is kiemelkedő intelligenciáról árulkodik.
  • Eláruljuk, hogy ezek a szokások hogyan befolyásolják a kognitív képességeket és a kreativitást. 

1. A magas intelligencia jelei: dekoncentráltság, bambulás, álmodozás

Az elkalandozás (itt most nem a koncentrációzavart értjük alatta) sokáig a figyelemhiány jelének számított. A kutatások szerint azonban az álmodozás fokozhatja a kreativitást és a rugalmas gondolkodást.

Tévhit, hogy agyunk ilyenkor „üresjáratra” kapcsol. Ez idő alatt problémákat dolgoz fel, új mintázatokat keres és jövőbeli esélyeket latolgat a múltbeli tapasztalatok alapján. 

Mivel a magasabb kognitív kapacitással rendelkező emberek agya általában gyorsabban végez a rutin jellegű feladatokkal, a fennmaradó erőforrásait kreatív gondolkodásra fordítja. Ez hozzájárulhat a későbbi problémamegoldáshoz, még ha kívülről nézve ez passzív figyelemnek is tűnik.

2. A magas intelligencia jelei: magunkban beszélés, halk dalolás, motyogás

Az intelligenciáról számos jel árulkodik, ilyen a belső monológ és a motyogás, amelyek bizonyítottan segíthetik a kreativitást és a tudatos gondolkodást. A 2023-as, a Behavioral Sciences folyóiratban publikált kutatás szerint azok, akik gyakrabban beszélnek magukban, tisztább önképpel rendelkeznek. Hogy miért? 

Mert a belső monológ segít rendszerezni, szelektálni a gondolatokat és tisztázni a teendőket, illetve a problémákat. Igaz, a motyogás ismétlődő zajként hat a környezetre, ami nehezíti a koncentrációt.

Így kovácsolhatsz előnyt a másokat idegesítő szokásokból

  • Nem könnyű, de próbáld megfigyelni, mikor kalandozol el. Unalmas feladatok vagy utazás közben? Ne ellenkezz, adj magadnak 5-10 percet erre, majd térj vissza a munkához. Meglátod, úgy fogod érezni magad, mintha egy rövid szundítás után frissen ébrednél.
  • Használd tudatosan a belső hangod. Amikor megoldasz egy projektet, mondd végig magadban (suttogva) a lépéseket. Meglátod, sokkal koncentráltabban fogod elvégezni a részfeladatokat, és még a környezetedet sem fogod túlzottan zavarni, mert a suttogás nem koncetrációgyilkos tevékenység. 
  • A legjobb ötletek gyakran akkor jönnek, amikor elbambulsz, vagy amikor az agyad pihenő üzemmódba kapcsol. Ezért van az, hogy ha félreteszed egy fél órára a szöveget, amin dolgozol, és utána visszatérsz hozzá, a kreativitásod hirtelen beindul. 

