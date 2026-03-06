Emma Watson nyilvánosan csókolózott milliárdos párjával: a 2026-os év eddigi legmeglepőbb párjának tartják őket − Fotók

Emma Watson és új párja a nyilvánosság előtt, a biztonsági ellenőrzésnél sem rejtették véka alá érzelmeiket. A színésznő és Gonzalo Hevia Baillères szenvedélyesen csókolóztak, miközben testőreikkel haladtak át a repülőtéren.

Emma Watson új párja Gonzalo Hevia Baillères.

Forrás: Getty Images

Emma Watson és Gonzalo Hevia Baillères a mexikóvárosi repülőtéren csókolóztak.

A pár kapcsolatát bennfentesek megerősítették.

Gonzalo a néhai mexikói milliárdos, Alberto Baillères unokája.

Családja Mexikó harmadik leggazdagabb családja, becsült vagyonuk 14,2 milliárd font.

A vállalkozó jelenleg a New York-i HBeyond befektetési cég vezérigazgatója.

Emma Watson és Gonzalo Hevia Baillères nem is titkolják szerelmüket

A szemtanúk szerint a 35 éves Emma Watson láthatóan nem próbálta titkolni az érzelmeit, amikor átölelte a mexikói üzletembert a repülőtéren. „Gonzalót, akit Mexikó egyik legkívánatosabb agglegényeként tartanak számon, most úgy tűnik, szerelmes, és állítólag komolyan veszi a kapcsolatát Emmával. Már be is mutatta a szüleinek” − idézi a bennfentest a The Sun. „Kétségtelen, hogy Gonzalo és Emma 2026 egyik legmeglepőbb párja” − tette hozzá. A beszámolók szerint a románc nem teljesen újkeletű, Emma Watson a párjával először 2025-ben mutatkozott együtt, amikor a francia Alpokban pihentek. A Harry Potter sztárjának utolsó ismert kapcsolata a kreatív írást tanuló Kieran Brown volt, akivel a hírek szerint akkor járt, amikor maga is írást tanult, de a személyi edzőjével is hírbe hozták.

Ki Gonzalo Hevia Baillères?

Gonzalo Hevia Baillères a néhai mexikói üzletember, Alberto Baillères unokája, aki 2022-ben hunyt el. A család vagyonát egy több milliárd dolláros bányászati vállalat alapozta meg, és a Baillères-dinasztia jelenleg Mexikó harmadik leggazdagabb családjának számít, mintegy 14,2 milliárd fontos becsült vagyonnal. A vállalkozó jelenleg a New York-i székhelyű HBeyond befektetési cég vezérigazgatója. A magánéletét korábban is figyelem övezte: a sajtó szerint korábban Belinda Peregrín spanyol énekesnővel járt, akivel 2024-ben szakítottak.

