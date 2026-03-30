Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 30., hétfő Zalán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
mentális egészség séta intelligencia
Life.hu
2026.03.30.
A séta nemcsak egészséges, de számtalan dologról le is rántja a leplet. Megmutatja, mennyire jól bírod a kardiót, de arról is árulkodik, mennyire vagy intelligens.

Lehet, hogy sosem gondoltál bele, de az, hogy hogyan sétálsz, többet mond rólad, mint hinnéd. Nemcsak a hangulatodat tükrözi, hanem az egészségeddel és a gondolkodásoddal is szoros kapcsolatban áll. Sőt, még azt is megmutatja, hogy mennyire vagy intelligens!

A séta intelligensebbé tehet?
Forrás: 123rf.com

A séta árulja el, mennyire vagy intelligens?

  • Sokan alábecsülik a séta erejét, pedig rendkívül sok dologban hasznos, és sok dologra is világít rá.
  • Nagy hatással van az egészségedre, de sokszor az intelligencia szinttel is szoros összefüggésben áll.
  • Ha valaki sétálni lát, pár másodperc alatt sok következtetést vonhat le a személyiségedről, a tudásodról és az egészségi állapotodról is.
  • Érdemes minden nap sétálni egy kicsit, mert a lelkiállapotodra, és a mentális jólétedre is mély hatással van.

Aki így sétál intelligensebb?

A kutatások szerint azok az emberek, akik gyorsabb tempóban sétálnak, általában jobb fizikai állapotban vannak. A tempós séta javítja a keringést, erősíti a szívet, és hozzájárul az általános állóképességhez. Ez önmagában sem meglepő, de ami igazán érdekes, hogy ez a tempó a mentális működéssel is összefügg.

A gyorsabban sétáló emberek gyakran aktívabb gondolkodásúak. Gyorsabban dolgozzák fel az információkat, és könnyebben reagálnak új helyzetekre, mintha a test és az elme egy ritmusra állna be. Ez nem azt jelenti, hogy aki lassabban sétál, kevésbé intelligens, inkább azt, hogy a mozgás és a gondolkodás szoros kapcsolatban van egymással.

A lelkednek is jót tesz, ha gyalogolsz kicsit

A séta ráadásul az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy kiszakadj a mindennapi pörgésből. Egy tempós séta segít kitisztítani a fejed, csökkenti a stresszt, és új energiát ad. Mi több, sokszor ilyenkor jönnek a legjobb gondolatok is!

Ami pedig a legjobb, hogy semmire nincs szükséged hozzá. Nem kell felszerelés, speciális cipő, és sokszor túl sok idő sem. Éppen ezért hajlamos sok ember alábecsülni, pedig elég, ha egy kicsit tudatosabban figyelsz a tempódra, és néha játszol kicsit a ritmussal, gyorsítasz, lassítasz, váltasz. Hidd el, amennyire apróságnak tűnik, annyira nagy változást tud elhozni az életedben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
