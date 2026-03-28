2026. márc. 28., szombat Gedeon, Johanna

Suli lúzeréből minden idők egyik legsikeresebb énekese: 40 éves lett Lady Gaga − Videó

Nagy Kata
2026.03.28.
Az iskolai folyosókon egykor kinevetett, különc lány mára a világ egyik legmeghatározóbb popikonja lett. Lady Gaga története tökéletesen bebizonyítja, hogy kívülállónak lenni olykor nem hátrány, sőt akár a siker kulcsa is lehet!

Lady Gaga történelmet írt abból, hogyan válhat a különcség a lehető legnagyobb fegyverré. A ma 40 éves énekesnő pályája során egy perce sem volt hajlandó meghasonulni, ezzel pedig elérte, hogy egy generáció hangjává válhasson. 

Lady Gaga a House Of Gucci premierén
A varázslatos Lady Gaga ma 40 éves lett. 
Lady Gaga karrierje mindannyiunk számára példaértékű lehet 

  • A ma 40 éves Lady Gaga soha nem tartozott a népszerű, közkedvelt lányok táborára. 
  • Ennek ellenére egy percig sem próbált meg másnak tűnni, mint ami, és ennek köszönhetően korunk egyik legsikeresebb énekesnőjévé vált. 
  • Gaga tucatjával cipeli haza a díjakat és rangos elismeréseket, jelenleg pedig épp az esküvőjére készül. 

Ha a lehengerlő kisugárzású Lady Gagára gondolunk, elég nehéz elhinni, hogy nem is olyan rég még egy visszafogott, nem túl népszerű lány volt, aki nagy álmokat szövögetett arról, hogy egyszer majd híres énekesnő lesz. Pedig a New Yorkban született, részben olasz származású Stefani Germanotta kifejezetten különcnek számított még a főiskola alatt is: kortársai furcsának tartották extravagáns stílusa és művészi ambíciói miatt, neki azonban esze ágában sem volt beilleszkedni, helyette minden energiáját a dalszerzésbe és a hangképzésbe fektette. 

Lady Gagát már fiatalon sem hatotta meg a fanyalgók véleménye.
Lady Gagát már fiatalon sem hatotta meg a fanyalgók véleménye. 
A környezetének azonban ez annyira bökte a csőrét, hogy még egy Facebook-csoportot is létrehoztak 'Stefani Germanotta, sosem leszel' híres névvel, de Lady Gaga fiatalon is volt annyira karakán és magabiztos, hogy magasról tegyen a rosszindulatú  véleményekre.

2008-ban pedig az is bebizonyosodott, hogy ezt milyen jól tette: az első, The Fame nevű albuma világszerte több mint 15 millió példányban kelt el és két Grammy-díjat is hozott az énekesnő számára. A Lady Gaga koncertek egy csapásra fogalommá váltak egyedi megjelenése és provokatív stílusa miatt. 

Nem csupán énekesként kiemelkedő 

Karrierje során Gaga színésznőként is szép sikereket ért el: az American Horror Story című sorozatban nyújtott alakításáért Golden Globe-díjat kapott, majd a Csillag születik című filmben nyújtott szerepével Oscar-díjat is nyert a „Shallow” című dalért

Íme a nő, akiről mindenki azt hitte, sosem lesz híres.
Íme a nő, akiről mindenki azt hitte, sosem lesz híres. 
Szerepelt a nagy sikerű Wednesday sorozatban, és A Gucci-házban nyújtott alakításáért Golden Globe- és BAFTA-jelöléseket kapott. Legközelebb pedig Az ördög Pradát visel második részében láthatjuk majd, ahol állítólag saját magát alakítja majd. 

Lady Gaga 40 éves lett Az egykor nem túl népszerű Stefani Germanotta mára a világ egyik legsikeresebb énekesnője lett.

Lady Gaga magánélete gyakran a figyelem középpontjába kerül

Az énekesnő első igazán nagy nyilvános románca Taylor Kinney színésszel volt, akivel 2011-ben jöttek össze és akivel 2015-ben el is jegyezték egymást. Ezután érthető módon sokan biztosra vették, hogy összeházasodnak, de a kapcsolat végül 2016-ban véget ért. Gaga később úgy nyilatkozott, hogy a szakításban nagy szerepet játszott a karrier és magánélet összeegyeztetése.

Ezután csak rövidebb kapcsolatai voltak egészen 2020-ig, amikor Michael Polansky vállalkozóval kezdett randizni, akivel 2024-ben el is jegyezték egymást és jelenleg is az esküvőjükre készülnek, amit azonban próbálnak a lehető legdiszkrétebben lebonyolítani. 

Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky.
Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky. 
Ha szívesen olvasnál még Lady Gagáról, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Lady Gaga látványosan lefogyott – mindenki azt találgatja, mi áll emögött

Lady Gaga volt a Super Bowl félidei show-jának egyik fellépője, de nem a dal vagy a koreográfia lett a legnagyobb beszédtéma, hanem az énekesnő látványos fogyása. A közösségi oldalakon pillanatok alatt elindultak a találgatások, sokan azt sejtik, ő is az Ozempicet használta.

Lady Gaga hajmeresztő szerelésben jelent meg Az ördög Pradát visel 2 forgatásán: mindenkinek leesett az álla

Nem ez az első eset, hogy extrém cipőben láthatjuk az énekesnőt, összeszedtük a legjobb nyaktörő magas sarkúit.

Lady Gaga visszatérhet Európába, és közelebb lesz hozzánk, mint gondolnánk

Pletykák szerint jövőre ismét Európába érkezhet Lady Gaga, és a kiszivárgott tervek alapján Bécs is szerepel az állomások között.

 

