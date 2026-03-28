Suli lúzeréből minden idők egyik legsikeresebb énekese: 40 éves lett Lady Gaga − Videó

Lady Gaga történelmet írt abból, hogyan válhat a különcség a lehető legnagyobb fegyverré. A ma 40 éves énekesnő pályája során egy perce sem volt hajlandó meghasonulni, ezzel pedig elérte, hogy egy generáció hangjává válhasson.

A varázslatos Lady Gaga ma 40 éves lett.

Lady Gaga karrierje mindannyiunk számára példaértékű lehet

Ennek ellenére egy percig sem próbált meg másnak tűnni, mint ami, és ennek köszönhetően korunk egyik legsikeresebb énekesnőjévé vált.

Gaga tucatjával cipeli haza a díjakat és rangos elismeréseket, jelenleg pedig épp az esküvőjére készül.

Ha a lehengerlő kisugárzású Lady Gagára gondolunk, elég nehéz elhinni, hogy nem is olyan rég még egy visszafogott, nem túl népszerű lány volt, aki nagy álmokat szövögetett arról, hogy egyszer majd híres énekesnő lesz. Pedig a New Yorkban született, részben olasz származású Stefani Germanotta kifejezetten különcnek számított még a főiskola alatt is: kortársai furcsának tartották extravagáns stílusa és művészi ambíciói miatt, neki azonban esze ágában sem volt beilleszkedni, helyette minden energiáját a dalszerzésbe és a hangképzésbe fektette.

Lady Gagát már fiatalon sem hatotta meg a fanyalgók véleménye.

A környezetének azonban ez annyira bökte a csőrét, hogy még egy Facebook-csoportot is létrehoztak 'Stefani Germanotta, sosem leszel' híres névvel, de Lady Gaga fiatalon is volt annyira karakán és magabiztos, hogy magasról tegyen a rosszindulatú véleményekre.

2008-ban pedig az is bebizonyosodott, hogy ezt milyen jól tette: az első, The Fame nevű albuma világszerte több mint 15 millió példányban kelt el és két Grammy-díjat is hozott az énekesnő számára. A Lady Gaga koncertek egy csapásra fogalommá váltak egyedi megjelenése és provokatív stílusa miatt.

Nem csupán énekesként kiemelkedő

Karrierje során Gaga színésznőként is szép sikereket ért el: az American Horror Story című sorozatban nyújtott alakításáért Golden Globe-díjat kapott, majd a Csillag születik című filmben nyújtott szerepével Oscar-díjat is nyert a „Shallow” című dalért.

Íme a nő, akiről mindenki azt hitte, sosem lesz híres.

Szerepelt a nagy sikerű Wednesday sorozatban, és A Gucci-házban nyújtott alakításáért Golden Globe- és BAFTA-jelöléseket kapott. Legközelebb pedig Az ördög Pradát visel második részében láthatjuk majd, ahol állítólag saját magát alakítja majd.