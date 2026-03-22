Visszatér az otthonokba a 2010-es évek kedvenc rózsaszíne, a millennial pink

A lakberendezési trendek gyorsan változnak, de vannak színek, amelyek időről időre újra reflektorfénybe kerülnek. Ilyen a millennial pink is, amely a 2010-es évek közepén szinte mindent elárasztott, majd hirtelen kikopott a divatból. Most azonban elegánsabb, visszafogottabb és sokkal szerethetőbb formában indul újabb, otthonokat meghódító útjára.

Rose Byrne nemcsak az otthonában, de a vörös szőnyegen is kedveli a millennial pink árnyalatát.

Forrás: Getty Images North America

Miért lett újra trendi a millennial pink? Nem harsány, így remekül párosítható a nude színekkel.

Nosztalgikus hangulattal dobja fel a modern enteriőröket.

Tökéletesen működik neutrális színként a bézs és szürke helyett.

A Ryan Gosling és Eva Mendes konyhájában is megjelenő millennial pink létjogosultságának egyik legjobb példája Rose Byrne otthona. A színésznő ugyan idén nem kapta meg az Oscar-szobrot a Ha tudnék, beléd rúgnék című filmjéért, de lakberendezési érzéke díjnyertes. Nappalija tökéletes példája annak, hogyan kell a rózsaszín lakberendezést lágyan kezelni. A nem túl hangsúlyos millennial pink inkább finoman egészíti ki a fekete-fehér és természetes fa elemeket, amitől igazán időtlenné és stílusossá válik ez a modern enteriőr.

Miért épp most tér vissza a millennial pink?

A szakértők szerint a szín visszatérésének egyik oka a nosztalgia. Egyre többen vágynak vissza a korábbi, kevésbé digitális térbe, amit ez a lágy, meleg árnyalat tökéletesen megidéz. A mostani verzió ráadásul sokkal kifinomultabb: nem a vibráló cukorkaszín dominál, hanem a púderes, tört tónusok, amelyek inkább nyugalmat és eleganciát sugároznak. Segít csökkenteni a 21. századi fény- és zajszennyezés hatásait, valamint lehetőséget nyújt az otthoni lecsendesedésre. A nude színekkel remekül működik, sőt, kifejezetten felpezsdíti az ilyen palettával megálmodott tereket. Unalom? Ugyan, kérem!

Így csináld Rose Byrne után szabadon!

Ha a rózsaszín lakberendezés vonz, ma már nem kell pink falakban gondolkodnod. Elég egy kanapé, egy szőnyeg vagy pár textil, ami lágyan behozza ezt az árnyalatot a térbe. A millennial pink második virágzásával ugyanis inkább neutrális színként viselkedik, ami anélkül ad melegséget, hogy harsányságával leuralja a helyiséget.