Brandon Sklenar: ígéretes libidónövelő tehetség Hollywood vágytérképén

WireImage - Rodin Eckenroth
sárm Velünk véget ér Brandon Sklenar hollywoodi sztár
Jónás Ágnes
2026.01.15.
Aki egyszer ránéz, percekig rajtafelejti a tekintetét. Kicsit vad, kicsit kisfiús energiái, elbűvölő mosolya és testi adottságai együttesen valami egészen különleges vonzerőt kölcsönöznek Brandon Sklenarnak. Mintha esze ágában nem lenne feltűnést kelteni, mégis mindenki felfigyel rá. Egyesek szerint könnyedén kiütheti Robert Pattinsont a nyeregből, és övé lehet Batman szerepe.

Nem az a klasszikus hollywoodi partiarc, és színész létére meglehetősen zárkózott. Nincsenek botrányai, csak gyúrós képei − Brandon Sklenar direkt soha nem kér figyelmet, mégis megkapja.

Brandon Sklenar Los Angelesben, a The Housemaid thriller premierén.
Lezserség, tökéletes mosoly, igéző kék szemek, tehetség és izmok. Brandon Sklenart Hollywood tárt karokkal fogadta. 
Forrás: Getty Images North America

Brandon Sklenar, a libidónövelő tehetség Hollywood vágytérképén

  • Kedvenc filmje a Dumb and Dumber, aminek a szövegét kívülről tudja. 
  • Sokan rebesgetik, hogy ő lesz a következő Batman.
  • Brandon kiállt a Velünk véget ér üzenete – a párkapcson belüli bántalmazás – mellett, amiért cserébe számos támadó hangvételű és gyűlölködő kommentet kapott.
  • Kedvenc sportja az amerikai foci, tojásból és gombából állítása szerint bármennyit meg tudna enni. 

A Yellowstone előzménysorozata hozta meg Sklenar számára az áttörést

New Jersey államban nevelkedett, és bár rajongott a filmekért, sokáig eszébe sem jutott a színészet, mint hivatás. Sklenar az érettségi után Kaliforniába, majd Los Angelesbe költözött. Kisebb szerepeket vállalt és alkalmi munkákból élt, míg végre egy menedzser szárnyai alá vette és leszerződtette. Ekkor 20 éves volt. Legtöbben az 1923 című Yellowstone-előzménysorozatból ismerik, amelyben Spencer Duttont alakította. 

Julia Schlaepfer és and Brandon Sklenar mint Spencer Dutton az 1923 című Yellowstone-sorozatelőzményben.
Sklenar westernben, drámában és thrillerben is főnyeremény. 
Forrás: Profimedia

A 2022-es szerep hozta el számára a nagy áttörést, de korábban is értékes produkciókban dolgozott, ilyen volt a Midway, a Vice, az Emily the Criminal, illetve a romantikus-drámaibb vonalat erősítő Velünk véget ér Blake Lively-val. 

A babérokat ugyan learatta, fényét azonban némileg elhomályosította a Blake Lively és a Justin Baldoni között zajló zaklatási botrány

 

Velünk véget ér, Brandon Sklear és Blake Lively
A Velünk véget ér című filmben Blake Lively-val.
Forrás: Profimedia

Ő lehet az új Batman?

Sklenart legutóbb a The Housemaid – A téboly otthona című thrillerben láthattuk. Akárcsak filméli partnere, Sydney Sweeney, ő is az utolsó 50 percre érkezik meg a moziban és láthatóan elkezdi élvezni a szerepét, aminek köszönhetően a The Housemaid – A téboly otthona végül nem válik annyira kliséssé, mint gondoltuk. 

THE HOUSEMAID, Brandon Sklenar és Amanda Seyfried.
Brandon Sklenar Amanda Seyfrieddel a fordulatos The Housemaid című thrillerben. 
Forrás: Getty

Az utóbbi hónapokban felröppent a hír, miszerint Sklenar kapja meg az új Batman-film főszerepét, ebből azonban csak annyi igaz, hogy rajongói nagyon szívesen látnák őt a vásznon. Szerintük Sklenarnál jobbat keresve sem találhatnának az alkotók. Elég, ha egy pillantást vetünk Insta-fotójára, amelyen úgy ki van pattintva, mintha tudatosan készülne a DC-produkcióra. Sklenar egyébként nagyon komolyan veszi a testedzést: személyi edzővel saját testsúlyos és súlyzós edzéseket végez, a monoton futás helyett pedig a HIIT tréingre esküszik. 

Brandon Sklenar társkeresőn ismerte meg párját

Tudatosan védi a magánéletét, szívesebben beszél inkább a munkájáról, annyi azonban tudható, hogy a COVID idején, egy társkereső oldalon ismerkedett meg jelenlegi párjával, Courtney Salviolo személyi edző-dietetikussal. Van remény, ugyanis még nem házasodtak össze.

Brandon Sklenar és Courtney Salviolo Los Angelesbe, a The Housemaid premierjén.
Brandon Sklenar és  Courtney Salviolo Los Angelesben. Nekik bevált a netes társkeresés.
Forrás: FilmMagic

Sklenar nem siet sehová, nem akar mindent egyszerre. Alázatosan teszi a dolgát, megszokta, hogy protekció nélkül, fokról-fokra haladva kell megtennie az utat azon a bizonyos ranglétrán, amely a hollywoodi csillagokig vezet.

