Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 23., hétfő Emőke

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
dráma

Elton John próbálja megmenteni a Beckham családot: erre kérte keresztfiát, Brooklynt

Egyre súlyosabbnak tűnik a Beckham családon belüli konfliktus. Már a legközelebbi barátok és családtagok is próbálnak közbelépni: Elton John most személyesen próbálta rávenni keresztfiát, Brooklyn Beckhamet a békülésre.

Egyre mélyül a szakadék a Beckham családban, és úgy tűnik, már a közeli barátok is próbálnak közvetíteni. Elton John állítólag személyesen kérte keresztfiát, Brooklyn Beckhamet egy Oscar-gála utáni eseményen, hogy rendezze megromlott kapcsolatát szüleivel.

Brooklyn Beckham és keresztapja, Elton John
Brooklyn Beckham keresztapja, Elton John is szeretné, ha újra béke lenne a Beckham családban.
Forrás: WireImage
  • Elton John négyszemközt beszélt Brooklyn Beckhammel az Oscar-gála utáni bulin
  • A világsztár békülésre biztatta keresztfiát
  • Brooklyn nyilvánosan mellőzte édesanyját anyák napján
  • A konfliktus már odáig fajult, hogy kizárólag jogi úton kommunikálnak
  • Brooklyn jelenleg felesége családjához áll közelebb, és ennek időről időre hangot is ad

Brooklyn Beckham egyelőre nem akar békülni

A 78 éves világsztár vasárnap tartotta meg hagyományos Oscar-néző partiját, amely egyben az AIDS-alapítványának jótékonysági rendezvénye is. Az eseményen Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz is részt vett, akárcsak Dua Lipa, Callum Turner, Sharon Osbourne és Jack Osbourne.

A találkozóra nem sokkal azután került sor, hogy Brooklyn nyilvánosan mellőzte édesanyját, Victoria Beckhamet az angliai anyák napján. A 27 éves fiatal ehelyett anyósa, Claudia Heffner Peltz előtt tisztelgett közösségi oldalán, ami újra reflektorfénybe helyezte a szüleivel, David és Victoria Beckhammel való feszült viszonyát.

Elton John arra kérte Brooklynt, béküljön ki a szüleivel

Bennfentesek szerint Elton John a rendezvényen félrehívta Brooklynt egy négyszemközti beszélgetésre. A források hangsúlyozzák, hogy a beszélgetés nem volt konfrontatív, inkább őszinte aggodalom és törődés vezette. „Elton nem erőltetett semmit, de világossá tette, mennyire fontos a család, és hogy az ilyen kapcsolatokat érdemes helyrehozni”mondta egy informátor.

Egy másik bennfentes szerint a beszélgetés időzítése különösen jelentős volt, hiszen az aznapi események tovább élezték a családi feszültségeket. Úgy látják, a Beckham családban húzódó konfliktus fordulóponthoz érkezett: vagy visszafordíthatatlanul megromlik a kapcsolatuk, vagy most van esély a közeledésre.

Brooklyn teljesen figyelmen kívül hagyja a családját

Brooklyn Beckham – aki feleségével az Egyesült Államokban él – az elmúlt hónapokban teljesen hátat fordított családjának. A pár a karácsonyt is Nicola Peltz családjával töltötte, és úgy tudni, a családi viszály annyira elmérgesedett, hogy Brooklyn és Nicola tavaly már csak jogi képviselőkön keresztül kívánt kommunikálni a családdal. A Beckham fiú többek között nagyapjával, Ted Beckhammel és annak feleségével, Hilary Meredith-szel még tartja a kapcsolatot, ám szüleivel és testvéreivel – Romeóval, Cruz-zal és Harperrel – a feszültség továbbra is fennáll.

Elton John régóta jó barátja a Beckham családnak

Elton John hosszú évtizedek óta szoros barátságot ápol a Beckham családdal, így nem meglepő, hogy Brooklyn Beckham keresztapja is ő lett. A világhírű zenész nemcsak családi barátként, hanem afféle mentorként is jelen volt Brooklyn életében, és a jelek szerint most is fontosnak érzi, hogy tanácsot adjon neki – különösen a jelenlegi, feszült családi helyzetben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
