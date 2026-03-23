Elton John próbálja megmenteni a Beckham családot: erre kérte keresztfiát, Brooklynt

Egyre mélyül a szakadék a Beckham családban, és úgy tűnik, már a közeli barátok is próbálnak közvetíteni. Elton John állítólag személyesen kérte keresztfiát, Brooklyn Beckhamet egy Oscar-gála utáni eseményen, hogy rendezze megromlott kapcsolatát szüleivel.

Brooklyn Beckham keresztapja, Elton John is szeretné, ha újra béke lenne a Beckham családban.

Elton John négyszemközt beszélt Brooklyn Beckhammel az Oscar-gála utáni bulin

A világsztár békülésre biztatta keresztfiát

Brooklyn nyilvánosan mellőzte édesanyját anyák napján

A konfliktus már odáig fajult, hogy kizárólag jogi úton kommunikálnak

Brooklyn jelenleg felesége családjához áll közelebb, és ennek időről időre hangot is ad

Brooklyn Beckham egyelőre nem akar békülni

A 78 éves világsztár vasárnap tartotta meg hagyományos Oscar-néző partiját, amely egyben az AIDS-alapítványának jótékonysági rendezvénye is. Az eseményen Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz is részt vett, akárcsak Dua Lipa, Callum Turner, Sharon Osbourne és Jack Osbourne.

A találkozóra nem sokkal azután került sor, hogy Brooklyn nyilvánosan mellőzte édesanyját, Victoria Beckhamet az angliai anyák napján. A 27 éves fiatal ehelyett anyósa, Claudia Heffner Peltz előtt tisztelgett közösségi oldalán, ami újra reflektorfénybe helyezte a szüleivel, David és Victoria Beckhammel való feszült viszonyát.

Elton John arra kérte Brooklynt, béküljön ki a szüleivel

Bennfentesek szerint Elton John a rendezvényen félrehívta Brooklynt egy négyszemközti beszélgetésre. A források hangsúlyozzák, hogy a beszélgetés nem volt konfrontatív, inkább őszinte aggodalom és törődés vezette. „Elton nem erőltetett semmit, de világossá tette, mennyire fontos a család, és hogy az ilyen kapcsolatokat érdemes helyrehozni” – mondta egy informátor.

Egy másik bennfentes szerint a beszélgetés időzítése különösen jelentős volt, hiszen az aznapi események tovább élezték a családi feszültségeket. Úgy látják, a Beckham családban húzódó konfliktus fordulóponthoz érkezett: vagy visszafordíthatatlanul megromlik a kapcsolatuk, vagy most van esély a közeledésre.

Brooklyn teljesen figyelmen kívül hagyja a családját

Brooklyn Beckham – aki feleségével az Egyesült Államokban él – az elmúlt hónapokban teljesen hátat fordított családjának. A pár a karácsonyt is Nicola Peltz családjával töltötte, és úgy tudni, a családi viszály annyira elmérgesedett, hogy Brooklyn és Nicola tavaly már csak jogi képviselőkön keresztül kívánt kommunikálni a családdal. A Beckham fiú többek között nagyapjával, Ted Beckhammel és annak feleségével, Hilary Meredith-szel még tartja a kapcsolatot, ám szüleivel és testvéreivel – Romeóval, Cruz-zal és Harperrel – a feszültség továbbra is fennáll.