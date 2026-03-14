600 férjet küldtek halálba a méregkeverő klán nőtagjai – Nem hiszed el, miért tették!

Élt a 17. században egy bizonyos Thofania d’Adamo nevű nő, aki az egyetlen volt Palermóban, aki értett a speciális mérgek előállításához. Egyetlen csepp elég volt a méregkeverő asszony „találmányából”, hogy valakit a másvilágra küldjön. Saját üzletet tartott fenn, ahol fedőfoglalkozásként jóslással és kozmetikai termékek árusításával foglalkozott, csakhogy a termékek között kis üvegekben ott sorakoztak az arzén-, és ólomalapú halálos szappanok, púderek, valamint a korabeli kurtizánok által szemcseppként használt nadragulya, amelyeket elég volt némi vízben feloldani, és máris kész volt a folyékony méreg.
A 17. századi méregkeverő
- A 17. században egy háromgenerációs család tartotta rettegésben a jómódú férfiakat.
- Nagymama, anya és lánya olyan speciális mérget kísérleteztek ki, amit lehetetlen volt az akkori orvosi tudással kimutatni a szervezetből.
- Nem a rosszindulat és a gyilkolás vezérelte őket, hanem azoknak a nőknek a megmentése, akik toxikus és bántalmazó kapcsolatban éltek férjeikkel.
Nem aprózta el: saját férjét is eltette láb alól. Többéves működés után lebukott, és kivégezték, azt azonban senki nem tudta, hogy kislányának, Giulia Tofanának ekkorra már megtanította a méregkeverés fortélyait.
A lány, aki sokkal veszélyesebb méregkeverő lett, mint az anyja
Giulia Tofana anyja halála után igyekezett tökéletesíteni a termékeket, hogy küllemre, szagra és ízre még észrevehetetlenebbek legyenek.
Rájött, hogy ha egy speciális keveréket légmentesen lezárt edényben forral, olyan átlátszó oldatot kap, amelynek semmilyen szaga vagy íze nincs.
Így született meg a híres méreg, az Aqua Tofana.
Kik voltak az ügyfelei a hírhedt méregkeverőnek?
Csak nők jártak hozzá. Nem azok, akik csupán plusz teherként tekintettek a párjukra, hanem azok, akik a poklok poklát járták meg a házasévek során: érte őket verbális, fizikai abúzus és szexuális bántalmazás is, a zsarolásról nem is beszélve.
Giulia Tofana a lelkükre kötötte, hogy a méregfolyadékot lassan és fokozatosan adagolják legalább egy héten keresztül. El akarta kerülni ugyanis, hogy a halálesetek felkeltség a csendőrség figyelmét.
Az Aqua Tofana nevű méregnek varázserőt tulajdonítottak
Az oldat Európa-szerte elterjedt volt, hiszen az évek során Tofana gyakorlatilag egy maffiahálózatot épített ki méregkeverő alkimisták és közvetítők (gyakran papok) segítségével. A mérgétől rettegtek a jómódú, házas férfiak, a bosszúszomjas asszonyok pedig vették, mint a cukrot. Évtizedekig láthatatlan maradt a hatóságok számára, mert az Aqua Tofanát arckrémként vagy olajként mutatta be, ha ellenőrzés jött.
Az arzénalapú méreg, mellyel a 19.században ruhákat is átfestettek, hatékonyságát a lassú, fokozatos adagolás biztosította: az első adag csak gyengeséget okozott, a második már gyomorpanaszokat és lázat, a harmadik vagy negyedik pedig végzetes volt. A korabeli orvosok éppen ezért inkább fertőzésre gyanakodtak, mint mérgezésre.
Giulia Tofana és maffiahálózatának bukása
A jó üzleti érzékkel rendelkező Tofanát egy kliense buktatta le, aki megszegte az adagolással kapcsolatos utasításokat, vagyis túl gyorsan tett el láb alól egy gazdag genovai kereskedőt. Ez felkeltette a hatóságok figyelmét, Giulia pedig menekülni kényszerült lányával, Girolamával együtt.
Meg sem álltak Rómáig, ahol még senki sem ismerte őt, és ahol újraépíthette ügyfélkörét. Egészen a kivégzéséig.
A méregkeverő asszony története még halála után is kísértett
Méghozzá lányán keresztül, akit Girolamának nevezett el, és aki már tizenéves korától kulcsszerepet játszott a méreg összetevőinek beszerzésében. Giulia és a lánya több mint 600 férfit mérgezett meg Rómában. Így született meg a férjek csendes mészárlása kifejezés. Sokáig Girolama tetteit képtelenség volt bizonyítani, amikor mégis lefülelték, brutálisan kivallatták, ő pedig mindent bevallott.
