600 férjet küldtek halálba a méregkeverő klán nőtagjai – Nem hiszed el, miért tették!

Élt a 17. században egy bizonyos Thofania d’Adamo nevű nő, aki az egyetlen volt Palermóban, aki értett a speciális mérgek előállításához. Egyetlen csepp elég volt a méregkeverő asszony „találmányából”, hogy valakit a másvilágra küldjön. Saját üzletet tartott fenn, ahol fedőfoglalkozásként jóslással és kozmetikai termékek árusításával foglalkozott, csakhogy a termékek között kis üvegekben ott sorakoztak az arzén-, és ólomalapú halálos szappanok, púderek, valamint a korabeli kurtizánok által szemcseppként használt nadragulya, amelyeket elég volt némi vízben feloldani, és máris kész volt a folyékony méreg.

Minden Palermoban, egy kicsi kozmetikai üzletben kezdődött − a méregkeverő dinasztia idővel terjeszkedni kezdett.

A 17. századi méregkeverő A 17. században egy háromgenerációs család tartotta rettegésben a jómódú férfiakat.

Nagymama, anya és lánya olyan speciális mérget kísérleteztek ki, amit lehetetlen volt az akkori orvosi tudással kimutatni a szervezetből.

Nem a rosszindulat és a gyilkolás vezérelte őket, hanem azoknak a nőknek a megmentése, akik toxikus és bántalmazó kapcsolatban éltek férjeikkel.

Nem aprózta el: saját férjét is eltette láb alól. Többéves működés után lebukott, és kivégezték, azt azonban senki nem tudta, hogy kislányának, Giulia Tofanának ekkorra már megtanította a méregkeverés fortélyait.

A lány, aki sokkal veszélyesebb méregkeverő lett, mint az anyja

Giulia Tofana anyja halála után igyekezett tökéletesíteni a termékeket, hogy küllemre, szagra és ízre még észrevehetetlenebbek legyenek.

Rájött, hogy ha egy speciális keveréket légmentesen lezárt edényben forral, olyan átlátszó oldatot kap, amelynek semmilyen szaga vagy íze nincs.

Így született meg a híres méreg, az Aqua Tofana.

Giulia Tofana, a nagy tudású méregkeverő.

Kik voltak az ügyfelei a hírhedt méregkeverőnek?

Csak nők jártak hozzá. Nem azok, akik csupán plusz teherként tekintettek a párjukra, hanem azok, akik a poklok poklát járták meg a házasévek során: érte őket verbális, fizikai abúzus és szexuális bántalmazás is, a zsarolásról nem is beszélve.

Giulia Tofana a lelkükre kötötte, hogy a méregfolyadékot lassan és fokozatosan adagolják legalább egy héten keresztül. El akarta kerülni ugyanis, hogy a halálesetek felkeltség a csendőrség figyelmét.