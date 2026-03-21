Ha tavasz, akkor nagytakarítás: így szabadulj meg könnyedén a felesleges dolgoktól a 20/20-as szabállyal

A rendrakás sokak számára nem egyszerű házimunka, hanem halogatott, szorongással teli feladat. A zsúfolt fiókok, a túlpakolt polcok vagy a majd még jó lesz valamire alapon őrzött tárgyak látványa könnyen bénító érzést kelthet. Pedig léteznek olyan módszerek, amelyek segítenek leegyszerűsíteni a döntéseket, – ilyen a szakértők által is ajánlott úgynevezett 20/20-as szabály, amivel garantáltan hatékony lesz a tavaszi nagytakarítás!

Rövidítsd le a nagytakarítást a 20/20-as szabállyal!

Mi az a 20/20-as szabály?

Hogyan gyorsítja fel a nagytakarítást és a lomtalanítást?

Mikor nem használható?

Így alkalmazd a gyakorlatban!

A 20/20-as szabály leegyszerűsíti és felgyorsítja a nagytakarítást

A módszer lényege meglepően egyszerű. Ha egy tárgyat 20 percen belül, legfeljebb 20 dollárért (körülbelül 7000 forintért) könnyedén pótolni tudnánk, akkor nagy valószínűséggel nincs valódi okunk megtartani. A szabályt Regina Lark rendszerezési szakértő fogalmazta meg, aki szerint ez a szemlélet segít csökkenteni azt a szorongást, amely a mi van, ha még szükségem lesz rá típusú gondolatokból fakad.

Gondolj csak a tipikus háztartási apróságokra: egy régi, már nem kompatibilis fülhallgatóra, felesleges jegyzettömbökre vagy egy második konzervnyitóra. Ha ezek bármikor gyorsan és olcsón beszerezhetők, akkor valójában csak feleslegesen foglalják a helyet.

A szabály különösen azokra a tárgyakra működik jól, amelyeket „biztonsági tartalékként” őrzünk, de valójában soha nem használunk.

Miért jó a 20/20-as szabály?

A szakértők szerint a 20/20-as szabály egyik legnagyobb előnye, hogy jelentősen csökkenti a döntési fáradtságot. Ahelyett, hogy minden egyes tárgyról hosszan mérlegelnénk, egyszerű kérdések mentén haladhatunk tovább. Katie Hubbard szerint ez különösen költözéskor lehet hasznos, amikor eleve egy új kezdetre törekszünk, és nincs értelme felesleges holmikat magunkkal vinni.

A módszer nemcsak gyorsabbá, hanem érzelmileg kevésbé megterhelővé is teszi a lomtalanítást. Dina Smith úgy véli, a szabály segít emlékeztetni arra, hogy a legtöbb tárgy pótolható, így a döntések nem tűnnek véglegesnek vagy visszafordíthatatlannak. Ez különösen azoknak jelenthet megkönnyebbülést, akik hajlamosak túlgondolni a legapróbb részleteket is.