Belefulladsz a kacatokba? A svéd haláltakarítás gatyába rázza a szekrényedet és az életedet is

Elsunnyogtad az őszi nagytakarítást? Ne keress kifogásokat, sokan vagyunk ezzel így, de a halogatásnak most vége. Az év eleje a legjobb alkalom a rendrakásra, ami nem úri huncutság, nem is lakberendezési kérdés, hanem kőkemény mentálhigiéné. Ha a lakásodban káosz uralkodik, a gondolataidban is az fog. A terápiát pedig a legkritikusabb ponton érdemes kezdeni: a gardróbban. Ebben segít a svéd haláltakarítás, avagy a döstädning módszere.
A ruhásszekrény rendszerezés skandináv módra: a svéd haláltakarítás módszere
- A döstädning eredete
- Gondolj a halálra
- Amit magad után hagysz
- Válogatási elvek
Hányszor álltál a plafonig tömött szekrény előtt azzal, hogy „nincs egy göncöm se”, miközben a polcok roskadoznak az évek óta fogyókúrára váró farmerektől és a drága tévedésektől. A kissé ijesztő nevű haláltakarítás segít megszabadulni a felesleges gönceidtől. A helyzet az, hogy ruhatárunk 80%-át sosem hordjuk, csak foglalják a helyet a szekrényben. De gondoltál már arra, mi lesz ezzel a sok textillel, ha te már nem leszel? Megmondom, mi lesz: a gyerekeid vagy a párod fogja fekete szemeteszsákokba tömni az egészet, miközben a könnyeikkel küszködnek a gyász (vagy épp a porallergia) miatt. A döstädning felesleges ruhák esetében a legradikálisabb, de a leghatékonyabb módszer.
A ruhásszekrény rendszerezése svéd módra: Mi az a döstädning?
Évszázadok óta a skandináv kultúra része a minimalizmus és a halálról való gondolkodás. A haláltakarítás (svédül döstädning) egy olyan rendrakási metódus, amely azt a kérdést teszi fel, hogy mi lesz azután, ha már nem leszünk? Mi lesz akkor fontos? Mit hagyunk hátra? Egy halom szemetet, amin a gyászoló családnak kell majd átverekednie magát? Nem túl szép örökség, igaz?
A módszer népszerűségének Margareta Magnusson képzőművész adott lendületet, aki 2017-ben robbantotta be a köztudatba a „The Gentle Art of Swedish Death Cleaning” című könyvével, miután kénytelen volt elpakolni a szülei, majd a férje után maradt végeláthatatlan halmokat. Rájött, hogy ezt nem teheti meg sem a saját gyerekeivel, sem saját magával, úgyhogy ő is elkezdte gyakorolni. Azóta csak olyan cuccokat tart meg, amire éppen szüksége van.
Mi megy, mi marad?
A ruhaszelektálás nem könnyű, hiszen oka van annak, hogy idáig nem merted kidobni őket. A módszer az alábbi szempontok szerint válogatja szét a kidobandó dolgokat.
1. Belefogyásra váró darabok
Ez a leggyakoribb önbecsapás. Most nem jó rád? Akkor nincs helye a szekrényben! Ha lefogysz, a jutalmad az legyen, hogy veszel új, divatos, alkatodhoz illő ruhát. Ne tartogass magadnak kudarcélményt a vállfákon. Ezek a ruhák csak bűntudatot keltenek benned, szóval nyugodtan elindulhatnak a kuka vagy adománybolt irányába.
2. Játszósnak való
Mindenkinek vannak otthon kinyúlt nyakú pólói, a bolyhos mackónadrágjai, lyukas és a foltos pulcsijai. „Otthonra jó lesz” – mondod. Tényleg ennyire keveset érsz a saját szemedben, hogy otthon rongyokban akarsz járni? Szeretnéd, ha a családod így emlékezne rád? Hogy ezeket az elnyűtt darabokat válogatják utánad?” A lyukas zokninak és a kifakult pólónak a szemétben a helye, nem a fiók mélyén. És tiszteld meg magad azzal, hogy otthon is emberhez méltóan nézel ki.
3. A drága tévedések
Megvetted, vagyonokba került, de sosem hordtad, mert szúr, szorít, vagy egyszerűen csak nem te vagy. De nem dobod ki, mert pénzbe került. Ébresztő! Az a pénz már elment. A ruhadarab őrizgetése nem hozza vissza az árát, csak a helyet foglalja és emlékeztet a rossz döntésedre. Add el, vagy add oda valakinek, aki értékeli.
4. A kínos holmik
Nálad is ott lapulnak a fiók mélyén a viseltes, elszürkült fehérneműk? Gondolj bele a szituációba: valakinek (a lányodnak, a fiadnak) egyszer ki kell majd nyitnia azt a fiókot. Kíméld meg őket. Ha egy alsónemű nem makulátlan, dobd ki. Folyamatosan cseréld a készletet. Ne hagyj hátra olyat, ami miatt pironkodniuk kell majd helyetted.
5. Amihez érzelmileg ragaszkodsz
Még mindig megvan az esküvői ruhád, amit azóta sem vettél fel? És a gimis ballagó kosztüm is ott pislog bánatosan a szekrényben a porcicák közt? Természetesen nem kell mindentől megválnod, de légy szelektív. Nem kell öt bőröndnyi ruha ahhoz, hogy emlékezz a múltadra. Fotózd le őket, ha kell, de a fizikai tárgyakat engedd el. A molyok úgyis megeszik, az emlék viszont örökké megmarad, hiszen az már a fejedben van.
- Fényképezd le: készíts fotót a ruháról, így vizuálisan megőrizheted az emléket anélkül, hogy porosodna.
- Ami belefér egy dobozba: csak egyetlen emlékdobozt tarts a legkülönlegesebb daraboknak; a többit add át egy jótékonysági szervezetnek vagy swap-partira.
- Kezdd kicsivel: azokkal cuccokkal, amikhez kevésbé fűznek érzelmek (pl. régi pólók), aztán jöhet a ballagási kosztüm. Ha 5 éven belül úgysem fogod felvenni, nem érdemes tartogatni.
A kevesebb több
Amikor végzel a svéd haláltakarítással, csak olyan ruháid maradtak, amiket szeretsz, amik jók rád, és amikben jól érzed magad. Végre nem kell majd turkálnod a szemét között. Könnyebb életet teremtesz magadnak, és tiszta, átlátható örökséget a szeretteidnek.
