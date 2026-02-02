Belefulladsz a kacatokba? A svéd haláltakarítás gatyába rázza a szekrényedet és az életedet is

Elsunnyogtad az őszi nagytakarítást? Ne keress kifogásokat, sokan vagyunk ezzel így, de a halogatásnak most vége. Az év eleje a legjobb alkalom a rendrakásra, ami nem úri huncutság, nem is lakberendezési kérdés, hanem kőkemény mentálhigiéné. Ha a lakásodban káosz uralkodik, a gondolataidban is az fog. A terápiát pedig a legkritikusabb ponton érdemes kezdeni: a gardróbban. Ebben segít a svéd haláltakarítás, avagy a döstädning módszere.

A felesleges ruháknak nincs helyük a gardróbszekrényben: a svéd haláltakarítás módszere könyörtelenül lecsap

A ruhásszekrény rendszerezés skandináv módra: a svéd haláltakarítás módszere A döstädning eredete

Gondolj a halálra

Amit magad után hagysz

Válogatási elvek

Hányszor álltál a plafonig tömött szekrény előtt azzal, hogy „nincs egy göncöm se”, miközben a polcok roskadoznak az évek óta fogyókúrára váró farmerektől és a drága tévedésektől. A kissé ijesztő nevű haláltakarítás segít megszabadulni a felesleges gönceidtől. A helyzet az, hogy ruhatárunk 80%-át sosem hordjuk, csak foglalják a helyet a szekrényben. De gondoltál már arra, mi lesz ezzel a sok textillel, ha te már nem leszel? Megmondom, mi lesz: a gyerekeid vagy a párod fogja fekete szemeteszsákokba tömni az egészet, miközben a könnyeikkel küszködnek a gyász (vagy épp a porallergia) miatt. A döstädning felesleges ruhák esetében a legradikálisabb, de a leghatékonyabb módszer.

A ruhásszekrény rendszerezése svéd módra: Mi az a döstädning?

Évszázadok óta a skandináv kultúra része a minimalizmus és a halálról való gondolkodás. A haláltakarítás (svédül döstädning) egy olyan rendrakási metódus, amely azt a kérdést teszi fel, hogy mi lesz azután, ha már nem leszünk? Mi lesz akkor fontos? Mit hagyunk hátra? Egy halom szemetet, amin a gyászoló családnak kell majd átverekednie magát? Nem túl szép örökség, igaz?

A módszer népszerűségének Margareta Magnusson képzőművész adott lendületet, aki 2017-ben robbantotta be a köztudatba a „The Gentle Art of Swedish Death Cleaning” című könyvével, miután kénytelen volt elpakolni a szülei, majd a férje után maradt végeláthatatlan halmokat. Rájött, hogy ezt nem teheti meg sem a saját gyerekeivel, sem saját magával, úgyhogy ő is elkezdte gyakorolni. Azóta csak olyan cuccokat tart meg, amire éppen szüksége van.