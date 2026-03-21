Redflag-riadó: 5 jel, melyből azonnal felismered a nárcisztikus pasit

Mi jellemző a nárcisztikus férfiakra? Túlzott önimádat, folyamatos igény a pozitív visszajelzésekre és az empátia teljes hiánya. Az ilyen személyiségzavarral rendelkező egyének imádják manipulálni a környezetüket és a belső bizonytalanságukat mások elismeréseivel palástolják. Bár az ismerkedés idején vonzónak és magabiztosnak tűnhetnek, azonban a hosszú távú elköteleződést mellettük semmilyen korosztálynak nem ajánljuk. Lássuk, milyen jelei lehetnek, ha az élet egy egoista bájgúnárral sodort össze téged.

A nárcisztikus férfiak a manipuláció mesterei

5 red flag, ami egyértelművé teszi, hogy nárcisztikus férfival van dolgod

A Yourtango pszichológusok segítségével gyűjtötte össze azokat a viselkedésmintákat, amelyek láttán jobb, ha azonnal szeded a sátorfádat és inkább új vizekre evezel a párválasztás során. Milyen jelekre kell figyelned? A nárcisztikus férfi jellemzői között megtalálhatjuk az egoizmust, a manipulációt és az önreflexió teljes hiányát is. Tagjai fekete öves manipulátorok, akik ha egy kicsit nem figyelsz oda, lyukat beszélnek a hasadba és lehet, hogy csak évekkel később, egy hatalmas szerelmi csalódás után eszmélsz rá, hogy kivel volt dolgod. Lássuk, hogyan ismerheted fel őket!

1. Folyamatosan magára tereli a szót

A nárcisztikusok hajlamosak minden témáról úgy beszélni, hogy az valahogy kapcsolódjon a személyükhöz vagy az életükhöz. Hirtelen a hangsúly nem a te saját tapasztalataidon lesz, hanem azon, hogy ők hogyan vélekednek erről.

„A korai kapcsolódás terén észreveheted, hogy gyorsan eltereli a beszélgetés narratíváját az eredeti témától és magára helyezi a hangsúlyt. Bár kezdetben figyelmes, jó hallgatóság, egyre többször fog magáról mesélni és szépen lassan láthatatlanná tesz. Szinte végig arra a pillanatra vár, hogy mikor szólhat közbe" – árulta el Dr. Leah Marone pszichológus a lapnak.

2. Nem képes a bocsánatkérésre

Mi lehet a legnagyobb intő jel egy pasiban? Talán az, ha egyáltalán nem képes a bocsánatkérésre vagy a hibái beismerésére. A nárcisztikus személyiségjegyekkel megáldott férfiak mindig megmagyarázzák, hogy miért mindig mások a hibásak, és ők miért nem tehetnek róla, hogy idáig fajult a helyzet. Mindenáron megpróbálják azt a képet sugallni, hogy ők áldozatok és nem okozói a problémának. Még akkor is, ha egyébként megdönthetetlen bizonyítékok utalnak rá, hogy ők a felelősek. Dr. Susan Krauss Whitbourne pszichológus szerint az ilyen pasik nem képesek a felelősségvállalásra, ezért jobb, ha elkerülöd őket.