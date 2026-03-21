Redflag-riadó: 5 jel, melyből azonnal felismered a nárcisztikus pasit

Mi jellemző a nárcisztikus férfiakra? Túlzott önimádat, folyamatos igény a pozitív visszajelzésekre és az empátia teljes hiánya. Az ilyen személyiségzavarral rendelkező egyének imádják manipulálni a környezetüket és a belső bizonytalanságukat mások elismeréseivel palástolják. Bár az ismerkedés idején vonzónak és magabiztosnak tűnhetnek, azonban a hosszú távú elköteleződést mellettük semmilyen korosztálynak nem ajánljuk. Lássuk, milyen jelei lehetnek, ha az élet egy egoista bájgúnárral sodort össze téged.
5 red flag, ami egyértelművé teszi, hogy nárcisztikus férfival van dolgod
A Yourtango pszichológusok segítségével gyűjtötte össze azokat a viselkedésmintákat, amelyek láttán jobb, ha azonnal szeded a sátorfádat és inkább új vizekre evezel a párválasztás során. Milyen jelekre kell figyelned? A nárcisztikus férfi jellemzői között megtalálhatjuk az egoizmust, a manipulációt és az önreflexió teljes hiányát is. Tagjai fekete öves manipulátorok, akik ha egy kicsit nem figyelsz oda, lyukat beszélnek a hasadba és lehet, hogy csak évekkel később, egy hatalmas szerelmi csalódás után eszmélsz rá, hogy kivel volt dolgod. Lássuk, hogyan ismerheted fel őket!
1. Folyamatosan magára tereli a szót
A nárcisztikusok hajlamosak minden témáról úgy beszélni, hogy az valahogy kapcsolódjon a személyükhöz vagy az életükhöz. Hirtelen a hangsúly nem a te saját tapasztalataidon lesz, hanem azon, hogy ők hogyan vélekednek erről.
„A korai kapcsolódás terén észreveheted, hogy gyorsan eltereli a beszélgetés narratíváját az eredeti témától és magára helyezi a hangsúlyt. Bár kezdetben figyelmes, jó hallgatóság, egyre többször fog magáról mesélni és szépen lassan láthatatlanná tesz. Szinte végig arra a pillanatra vár, hogy mikor szólhat közbe" – árulta el Dr. Leah Marone pszichológus a lapnak.
2. Nem képes a bocsánatkérésre
Mi lehet a legnagyobb intő jel egy pasiban? Talán az, ha egyáltalán nem képes a bocsánatkérésre vagy a hibái beismerésére. A nárcisztikus személyiségjegyekkel megáldott férfiak mindig megmagyarázzák, hogy miért mindig mások a hibásak, és ők miért nem tehetnek róla, hogy idáig fajult a helyzet. Mindenáron megpróbálják azt a képet sugallni, hogy ők áldozatok és nem okozói a problémának. Még akkor is, ha egyébként megdönthetetlen bizonyítékok utalnak rá, hogy ők a felelősek. Dr. Susan Krauss Whitbourne pszichológus szerint az ilyen pasik nem képesek a felelősségvállalásra, ezért jobb, ha elkerülöd őket.
„Elkerülhetetlen, hogy az ember néha hibázzon vagy rossz döntést hozzon életében. Mindegy hogy másoknak okoztál rosszat vagy önmagadnak. Ironikus módon azonban, ha bevallod magadnak és a környezetednek, hogy mi történt, vagy mit tettél, akkor mutatod meg a legerősebb oldaladat. A nárcisztikus férfiak pedig nem elég erősek ahhoz, hogy megmutassák a sebezhető oldalukat, nem engedi az egójuk."
3. Nem tudnak létezni megerősítések nélkül
Ahogy korábban is utaltunk rá, az ilyen emberek tele vannak komplexusokkal és belső bizonytalansággal, ezért nem tudnak anélkül létezni, hogy ne kapjanak folyamatosan pozitív visszajelzéseket. Ezért büszkélkednek gyakran a vélt vagy valós sikereikkel. Az önbizalmuk egy lufi, amelyet a környezetük segítségével tudnak csak felfújni.
„Kölcsönös függést alakítanak ki a környezetükkel, a körülöttük élők visszajelzéseire és bátorítására építik az életüket. Független ember látszatát keltik, közben kényszeresen vágynak a megerősítésre. Nem képesek az önigazolásra, ezért másoktól várják el azt" - vélekedett Sherry Gaba pszichoterapeuta a lapnak.
4. Mindent versenynek fog fel
Társasjáték, házi munka vagy csak egy egyszerű ebéd, a nárcisztikusok bármiből képesek versenyt csinálni. Ismerős a helyzet?
„Az egészségtelen versengési vágy szintén a belső bizonytalanság egyik jele. A saját magukkal való elégedetlenségük miatt vágynak a győzelemre és az ezzel járó elismerésre. Emiatt azonban etikátlanul viselkedhetnek, például csalhatnak, mert a kudarc élménye számukra hatalmas csalódással járhat" – tette hozzá Stephanie A. Sarkis coach.
5. Kritikának álcázzák az irigységüket
Elérkeztük a nárcisztikusok talán legbántóbb viselkedési mintájához. Sokszor rosszindulatú megjegyzéseket és kritikákat fogalmaznak meg másokkal szemben, és gyakran jogos ítélkezésnek állítják be egy-egy megjegyzésüket, pedig valójában féltékenyek mások boldogságára.
„Társas környezetben lehet, hogy nem veszi elő ezt az oldalát, azonban ha kettesben maradtok, azonnal átkapcsol és elkezdi lekicsinyleni a sikereidet. Ha úgy érzi, hogy mások több figyelmet szenteltek neked, akkor azonnal kritizálni kezd és elintézi, hogy ne érezd jól magad" – fejtette ki Araya Baker terapeuta.
