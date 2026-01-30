Lehull az álarc: 5 red flag, amely elárulja, hogy velejéig romlott emberrel van dolgod

Mindenki igyekszik kedvező benyomást kelteni, ám a kedvesség maszkja mögül olyanok is képesek megtéveszteni környezetüket, akiknek a valós személyisége taszító. Azonban, ha olvasol a sorok között, képes leszel felfedezni azokat az árulkodó jeleket, amelyek lebuktatják azt, aki nem olyan jó ember, mint amilyennek megpróbálja beállítani magát. Összeszedtük a leggyakoribb red flageket.

Néhány red flag azonnal felfedi, ha a kedvesség csak álca.

Forrás: E+

5 red flag, amely azonnal felfedi, ha valaki nem olyan jó ember, mint amilyennek mutatja magát

1. Állandóan verseng

Mindenből versenyt csinál a szakmai sikerektől kezdve a zsebkendővásárlás rejtelmeiig. Ő az a típus, aki, ha egy sikeres projektről számolsz be neki, néhány horkantás közepette rád licitál és előadja, hogy ő nagyobb szakértő a területeden, noha annyi köze van hozzá, mint elefántnak a korongozáshoz. Amikor megmutatod neki a vadi új táskádat, rád kontráz, hogy az övé egyedileg készült és még Labubu baba is vigyorog rajta.

Ebbe a kategóriába tartozik, ha valaki az érdemeidet, sikereidet lekicsinyli, motiváció helyett rögtön a hátrányokat kezdi ecsetelni.

2. Történetei ellentmondanak egymásnak

Olykor mindenki kiszínezi az általa elmesélt történeteket, de annak az anekdotái, aki a mágus szerepében tetszelegve, ferdítés útján igyekszik a javára görbíteni a valóságot, néha teljes ellentmondásban állnak egymással. Az egyik nap még sajnálatra méltó áldozat, a következő találkozás során viszont már a dicső hős szerepében tetszeleg. További red flag lehet, ha az illető az általa elmesélt sztoriknak jóval nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint kellene.

3. Túlontúl sokat pletykálnak

Ne legyünk álszentek: mindenki szeret pletykálni, ráadásul bizonyítottan össze is boronálja a társaságot, ám jóból is megárt a sok. Az alacsony értelmi és érzelmi intelligencia egyik csalhatatlan jele, amikor egy személy mondandója szinte kizárólag pletykálásból áll. Ez ugyanis arra enged következtetni, hogy nem hajlandó szembe nézni a saját, igen szembetűnő hibáival, ezért folyamatos kotyogás útján tereli el magáról a figyelmet.

A kétszínű emberek számára a bizalom semmit nem jelent, élvezettel beszélik ki mások legféltettebb titkait. Aki szemtől szemben állandóan hízeleg, az támad minket először hátba.

4. Csak akkor kedves, ha kell neki valami

Az egyik legárulkodóbb jel, ami felfedi a kétszínű embert, ha kizárólag azokkal és akkor kedves, ha abból előnye származhat. Ismerőseivel, kollégáival olyan mézes-mázos, hogy az már inzulinért kiált, ezzel szemben a pincérekkel, eladókkal vagy alacsonyabb státuszúakkal olyan stílusban beszél, mintha koloncok lennének. Gond nélkül átgázol másokon és elfelejti a barátait, amikor már úgy érzi, nem származik belőlük előnye. Ha ilyet tapasztalsz, menekülj!