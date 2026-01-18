Miért tettek patkányt a hajukba a 19. századi divathölgyek?

Az élet a viktoriánus korban igen különös élmény lehetett, ahol a fantázia és találékonyság találkozott. Erre remek példa az, ahogy a különböző ruha- és hajviseletek elkészültek, melyek nem voltak híján kreatív, olykor furcsa megoldásoknak. Például azok az hölgyek, akik a viktoriánus stílust híven akarták követni, patkányokat hordtak a hajukban.

Aki a viktoriánus stílust akarta követni, kénytelen volt furcsa praktikákhoz nyúlni.

Forrás: Getty Images

Stílustitkok a viktoriánus korból A viktoriánus stílus követése olykor leleményes trükköket igényelt.

Sok nő patkányt rejtett frizurájába, hogy az tökéletesen álljon.

Viktoriánus stílus, elegáns frizurák

Divattörténet szempontjából a 19. az egyik legizgalmasabb évszázad. Míg az évszázad elején az antikvitást megidéző empire stílus virágzott, addig a huszadik század beköszöntére a fűző és kitömött ruha volt a nyerő. Frizuradivat esetén legalább ilyen nagy változások mentek végbe: noha a század elején viszonylag egyszerű hajviseletek uralkodtak, az évtizedek során visszatértek a bonyolultabb műremekek.

A viktoriánus stílus frizurái egy idő után olyan szövevényessé és naggyá váltak, hogy kivételesen sok és vastag hajjal kellett rendelkezni ahhoz, hogy valakinek igazán jól álljanak. Ennek érdekében a divatos frizurára vágyó hölgyek minden trükköt bevetettek, hogy hajkoronájuk megfelelő tartást kapjon. Egyesek odáig merészkedtek, hogy egyenesen patkányt rejtettek kontyuk alá.

Rágcsáló a frizurában?

Valóban olyan kétségbeesetten vágyták a tökéletes frizurát a divathölgyek, hogy még egy bolhatanya izgő-mozgó rágcsálót is képesek voltak kontyuk alá tenni? Le kell lombozzunk mindenkit, annyira még a bizarr szokásaikról ismert viktoriánus kori nők sem voltak bevállalósak, hogy megkockáztassák a betegségeket.

A patkány jelen esetben egy, a fésülködés során kihullott hajszálakból összefogott hajlabda volt, ami pompás párnázatot jelentett a termetes kontyoknak.

Ugyan a viktoriánus korban bolti hajpárnák is kaphatók voltak, a fésülködés során összegyűjtött szálakból készült verziók jobban passzoltak az eredeti hajszínhez. Természetesen a 19. századi frizuradivat a póthajkészítőknek is bőséges piacot teremtett, akik a legváltozatosabb színben, hosszban kínáltak dús fürtöket.