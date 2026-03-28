Óraátállítás 2026: idén korábban jön a nyári időszámítás

A nyári óraátállítás mindig március utolsó vasárnapján történik. Most egy nappal korábban köszönthetjük a nyári időszámítást, mint tavaly. Íme minden, amit tudnod kell az óraátállítás 2026-os menetéről!

Óraátállítás 2026: jön a nyári időszámítás.

A nyári óraátállítás 2026-ban március 29-én, vasárnap hajnalban lesz, amikor egy órával előre kell tekerni az órákat.

A szakértők szerint az óraátállítás megzavarhatja a bioritmust, fáradtságot és alvászavart okozhat.

Bár az Európai Unió napirenden tartja a megszüntetését, 2026-ban még biztosan marad a kétszeri átállás hazánkban is.

Mikor lesz óraátállítás 2026-ban?

2026-ban a tavaszi óraátállítás holnap, március utolsó vasárnapján, 2026. március 29-én lesz. Ilyenkor a legfontosabb kérdés, hogy mikor kell átállítani az órát. Március 29-én vasárnap hajnali 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órákat, vagyis egy órával kevesebbet alhatunk majd. Az őszi óraátállítást is tudjuk már előre: 2026. október 25-én, vasárnap hajnalban lesz esedékes. Ekkor hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az időt, akkor majd egy órával többet pihenhetünk.

Az óraátállítás hatása a szervezetre

A nyári időszámítás kezdete 2026-ban tehát március 29-re esik. Az óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy a nappali világosságot jobban kihasználjuk, és csökkentsük az energiafogyasztást. Az utóbbi években azonban egyre több szakértő vitatja, hogy valóban jelentős-e az energiatakarékossági előny, illetve sok egészségügyi szakember szerint az emberek bioritmusára negatív hatást gyakorol az óraátállítás. Az Európai Unió már évek óta napirenden tartja az óraátállítás kivezetését a régióiban, miután kiderült, hogy a szervezetre gyakorolt hatása nem elhanyagolható.

Hogyan hat az óraátállítás az alvásra? A kutatások szerint a hirtelen időeltolódás megzavarhatja az emberek belső biológiai óráját, ami alvászavarhoz vezethet, ezzel együtt fáradtságot, koncentrációs zavart és ingerlékenységet okozhat. Más felmérések szerint a tavaszi óraátállítás után átmenetileg nőhet a balesetek és a szív-érrendszeri problémák száma is. A szervezetnek általában néhány napra van szüksége az alkalmazkodáshoz.