2026. márc. 28., szombat

Óraátállítás 2026: idén korábban jön a nyári időszámítás

Simon Benedek
2026.03.28.
Itt az óraátállítás, ezúttal nyári időszámításra térünk át.

A nyári óraátállítás mindig március utolsó vasárnapján történik. Most egy nappal korábban köszönthetjük a nyári időszámítást, mint tavaly. Íme minden, amit tudnod kell az óraátállítás 2026-os menetéről!

  • A nyári óraátállítás 2026-ban március 29-én, vasárnap hajnalban lesz, amikor egy órával előre kell tekerni az órákat.
  • A szakértők szerint az óraátállítás megzavarhatja a bioritmust, fáradtságot és alvászavart okozhat.
  • Bár az Európai Unió napirenden tartja a megszüntetését, 2026-ban még biztosan marad a kétszeri átállás hazánkban is.

Mikor lesz óraátállítás 2026-ban?

2026-ban a tavaszi óraátállítás holnap, március utolsó vasárnapján, 2026. március 29-én lesz. Ilyenkor a legfontosabb kérdés, hogy mikor kell átállítani az órát. Március 29-én vasárnap hajnali 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órákat, vagyis egy órával kevesebbet alhatunk majd. Az őszi óraátállítást is tudjuk már előre: 2026. október 25-én, vasárnap hajnalban lesz esedékes. Ekkor hajnali 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az időt, akkor majd egy órával többet pihenhetünk.

Az óraátállítás hatása a szervezetre

A nyári időszámítás kezdete 2026-ban tehát március 29-re esik. Az óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy a nappali világosságot jobban kihasználjuk, és csökkentsük az energiafogyasztást. Az utóbbi években azonban egyre több szakértő vitatja, hogy valóban jelentős-e az energiatakarékossági előny, illetve sok egészségügyi szakember szerint az emberek bioritmusára negatív hatást gyakorol az óraátállítás. Az Európai Unió már évek óta napirenden tartja az óraátállítás kivezetését a régióiban, miután kiderült, hogy a szervezetre gyakorolt hatása nem elhanyagolható. 

Hogyan hat az óraátállítás az alvásra? A kutatások szerint a hirtelen időeltolódás megzavarhatja az emberek belső biológiai óráját, ami alvászavarhoz vezethet, ezzel együtt fáradtságot, koncentrációs zavart és ingerlékenységet okozhat. Más felmérések szerint a tavaszi óraátállítás után átmenetileg nőhet a balesetek és a szív-érrendszeri problémák száma is. A szervezetnek általában néhány napra van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Mikor szűnik meg az óraátállítás?

Az Európai Unió már évekkel ezelőtt felvetette a napirendjére az óraátállítás eltörlését, és egy uniós konzultáció során a többség a megszüntetés mellett foglalt állást. A döntés azonban azóta sem lépett hatályba, mivel a tagállamoknak egységesen kellene megegyezniük abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítást tartják meg véglegesen. Jelenleg tehát 2026-ban még biztosan marad az évi kétszeri óraátállítás. Magyarországon először 1916-ban vezették be az óraátállítást, az első világháború idején, energiatakarékossági okokból. Az intézkedést később többször eltörölték és újra bevezették, majd 1980 óta folyamatosan alkalmazzák.

Miért jó az óraátállítás?

A támogatók szerint a nyári időszámítás révén este tovább van világos, ami kedvez a szabadidős tevékenységeknek és a turizmusnak. A kritikusok viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy az energiatakarékosság ma már minimális, miközben az egészségügyi hatások valós veszélyt jelentenek.

Ezek is érdekelhetnek az óraátállítással kapcsolatban:

Az óraátállítás az életed olyan részére is hatással van, amire nem gondolnál

Évről évre felmerül, hogy felesleges, és meg kellene végre szüntetni, de még idén is velünk marad. Az óraátállítás negatív hatásairól sok szó esik, de mi van a pozitív hatásokkal? Ráadásul az életed olyan területein, amelyekre biztosan nem gondolnál.

Az óraátállítás nem várt egészségügyi hatásai – Ezekre figyelj!

A közelgő nyári időszámításra való átállás időlegesen okozhat problémákat. Az óraátállításnak azonban olyan hatásai is vannak szervezetünkre, amikre álmunkban sem gondolnánk.

Hamarosan újra óraátállítás — Vajon ez lesz az utolsó?

Idén a tavaszi óraátállítás március 30-ra esik, amikor az órákat egy órával előbbre állítjuk. Bár az Európai Unió évekkel ezelőtt döntött az óraátállítás eltörléséről, ennek életbelépése még mindig bizonytalan.

 

 

